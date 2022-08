L’art inunda ja els balcons de Gata de Gorgos. Des de hui i fins al 4 de setembre, s’exposa la mostra urbana «Art al Vent» al carrer La Bassa; una iniciativa que vol recuperar tota la seua esplendor i normalitat en la seua XIX edició. Durant el pròxim mes, locals i visitants podran admirar les creacions artístiques que onejaran a les cases de la localitat.

Els balcons del poble seran el millor aparador per a les 56 obres que conformen l’exposició d’enguany, creades per artistes de 17 nacionalitats diferents. Hi ha creacions provinents d’Espanya, Itàlia, Argentina, Xina, Rússia, França, Brasil, Mèxic, Regne Unit, USA, Xile, Japó, Haití, Egipte, Polònia, Marroc i, fins i tot, amb tot el seu significat d’Ucraïna. En este sentit, des de la regidoria de Cultura, han volgut destacar la participació de dos obres de països en conflicte —Rússia i Ucraïna— que s’exposen juntes a la balconada de l’edifici consistorial, després d’aconseguir el consens entre els dos artistes.

En esta XIX edició, la iniciativa recupera l’acte inaugural; sens dubte, el moment més multitudinari «d’Art al Vent» i que suposa una trobada entre els artistes, els participants, el públic i l’organització. Serà esta mateixa vesprada, a les 20 hores, amb l’actuació de la Colla el Montgó de Gata i el grup de danses La Llata.

Durant la presentació de la nova edició, celebrada a principis d’esta setmana, la regidora de Cultura, Àngels Soler, i el director de la mostra, Josep Ginestar, destacaren la trajectòria d’esta mostra que «s’ha consolidat i ha crescut en el temps». Segons va puntualitzar Ginestar, esta iniciativa ha servit per a fer «una relectura d’una tradició cultural, plasmant la imatge dels típics cobertors que llueixen els balcons els dies de festa i processons».

La mostra i molt més

A més de gaudir del recorregut pels carrers de Gata de Gorgos contemplant les obres d’art exposades, la XIX edició de la mostra «Art al Vent», ha preparat una intensa programació d’actes que pretén «convidar a la gent a ixir al carrer» amb cinema, actuacions musicals i altres activitats.

Després de la inauguració de hui, la programació d’actes relacionada amb «Art al Vent» continua demà amb l’actuació de la Banda Juvenil de Gata, a la plaça Nova des de les 20 hores.

El pròxim dijous 18 d’agost, a les 22 hores, tindrà lloc la presentació del documental Venim de lluny. Dos dies més tard, el 20 d’agost, es realitzarà la visita de l’exposició «Art al vent XIX» i la jornada de portes obertes a la nova seu de l’Escola de Plàstica Experimental A. Vives.

La literatura serà la protagonista de la jornada del dijous 25 d’agost. A les 20 hores, enfront de l’ajuntament, es llegiran les creacions del concurs de Microrelats contra la Violència de Gènerea de l’IES Matemàtic Vicent Caselles Costa de Gata.

En col·laboració amb el Gata Fan Club i Cerveseros Gateros, s’organitza l’activitat Figa al Bar amb l’actuació de Sénior. Serà el dissabte 27 d’agost, des de les 12 hores, enfront de la casa consistorial de Gata de Gorgos.

Ja al mes de setembre, concretament el dia 1, serà el torn del seté art amb el Certamen de Cine de Viatges en el Montgó, que tindrà lloc al Centre Social de la localitat, des de les 20 hores. Es projectarà la pel·lícula italiana Io Sto con la Sposa (2014), en versió original subtitulada.

Durant les dos últimes jornades de la XIX edició de l’exposició «Art al vent», la programació d’activitats se centra en la música, però amb concerts de diferents especialitats. El dissabte 3 de setembre, actuarà el Cor Serrillàs, a la plaça Nova a les 20 hores, qui oferirà un interessant repertori de música coral. I, un dia més tard, tindrà lloc la cloenda de la mostra amb el concert de l’Orquestra de la Marina Alta (OMA) a la incomparable església de Gata de Gorgos, des de les 19 hores.

Des del consistori, animen a «eixir als carrers i gaudir de l’exposició i de tot un poble a qualsevol hora del dia fent una passejada».