Les festes patronals 2022 de Benifairó de les Valls seran diferents de totes les anteriors. Tres anys després, els festejos tornen als carrers de la localitat en les primeres festes de la «normalitat» després a la pandemia sanitària. I, a més a més, ho fan amb un nombrós grup de festeres i festers, ja que s’han unit generacions de tres quintes diferents.

El programa d’activitats arranca el pròxim dimarts 30 d’agost i s’allargarà fins a l’11 de setembre, amb activitats per a grans i menuts. «L’espera ha sigut llarga, però vos garantim que valdrà la pena», han assegurat els festers. De fet, elles i ells esperen que siga un any per retrobar-se «amb totes aquelles persones amb les quals compartim les nostres festes, les nostres tradicions i costums i la nostra identitat com a poble».

Un dels actes més emotius serà, sens dubte, la pujada de la Mare de Déu del Bon Succés a la seua ermita, portada pels festers i que congregarà, una volta més, a tota la ciutadania de Benifairó de les Valls. Seguidament se celebrarà la tradicional «xopà», un dinar popular que convoca a tothom i, per rematar, l’actuació de l’orquestrsa Tokyo Banda.

Bous al carrer

Com és habitual, els festejos de bous al carrer centren gran part de la programació de les festes, amb la participació de les comissions Bou per Baix, Bou de la Llibertat, Bou i Festa, Bou per Dalt i Bou dels Jóvens, que celebra el seu 20é aniversari. Entre els actes programats, hi ha sessions de bou embolat, encaixonades i bous en punta, així com algunes entrades de vaques. A més, el dia 1 de setembre, es produirà l’entrega de tenalles als joves que complixen 16 anys i a les quintes 2004 i 2005.

Una programació diversa

La festa inundarà tots els racons de la localitat, amb la diversa programació de festes. En l’apartat musical, actuaran l’orquestra la Fiesta (2 de setembre), People (dia 7)i la Titanic(dia 9) i hi haurà sessió de Remember (3 de setembre), així com diverses discomòbils.

Per als més menuts, hi ha un taller de fanalets, previ a la tradicional desfilada del 6 de setembre; un teatre infantil (dia 7) o un parc infantil (dia 9), entre d’altres. Tanmateix, el divendres 9 de setembre, serà una de les jornades més intenses, amb el concurs de paelles, que repartirà tres guardons a les millors receptes, i la cavalcada que, a partir de les 19 hores, omplirà de color els carrers de Benifairó de les Valls. Hi haurà premis per a les millors comparses i carrosses. Tampoc faltarà la festa al correbars popular, programat per al 10 de setembre, o la nit de les disfresses, que tindrà lloc el 7 de setembre, compartint el protagonisme amb el repartiment de les calderes. Les festes de Benifairó de les Valls finalitzaran l’11 de setembre, amb el Dia de Sant Gil, patró de la localitat.