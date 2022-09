L’Alcúdia de Crespins ultima els preparatius de les Festes Majors, en honor al Santíssim Crist i a la Divina Aurora, que tindran lloc des del pròxim dissabte, 3 de setembre, quan se celebra el pregó a les portes de l’ajuntament, i fins al pròxim 11 de setembre.

Després de dos anys de parada obligada per la situació sanitària, la localitat espera recuperar les festes «amb la mateixa o major il·lusió», com ha reconegut el seu alcalde, Pepe Garrigós. Per a aconseguir-ho, s’han «esforçat per preparar un programa complet d’activitats» amb l’objectiu de «suplir, en la mesura del possible, l’absència dels dos anys sense celebracions».

A pesar que ja s’han celebrat alguns actes, el dia de l’Entrà, el 3 de setembre, suposa el tret d’eixida de les Festes Majors amb un dia replet de festejos, entre els quals en destaquen la tradicional Entrà, el pregó i la nit de cants a la Divina Aurora.

El 4 i el 5 de setembre se celebren el Dia de l’Aurora i el Dia del Santíssim Crist, respectivament, amb tota una sèrie d’actes religiosos que es combinen amb espectacles pirotècnics al llarg de les dos jornades, l’espectacle «Eterna Rafaella» i una disco mòbil en la nit del 4 de setembre, així com la «Nit de riure’s» amb l’humor de Maria Juan i Cabra Fotuda.

La programació continua amb la Festa del Barri de l’Aurora el 6 de setembre amb activitats per als més menuts, la Nit dels Farolets i l’actuació de la rondalla «Barreja» i el grup de danses «Canyamars» com a actes principals. El dia de les cassoles i dels xiquets i xiquetes el 7 de setembre amb la gastronomia com a gran protagonista i el dia de les quintes i els vells, el 8 de setembre, amb una festa tardeo, el berenar de jubilats, el sopar de quintes i l’actuació de l’orquestra «Mónaco» marquen l’agenda.

Una de les jornades més esperades és el dia de les paelles, el 9 de setembre, sense oblidar-se del dia de les disfresses, amb la desfilada infantil a partir de les 19:00 hores i cercavila de disfresses i carrosses la mitjanit, que precedirà a la revetlla de l’orquestra «Next». El punt final a les festes arribarà amb la pujà del Santíssim Crist, que se celebra el diumenge, 11 de setembre.

En acabar, el gran castell de focs d’artifici des del tossal de l’ermita serà la cloenda de les Festes Majors de l’Alcúdia de Crespins 2022.

«El model de les festes és perfecte, no canviaria res»

Neus Beniel viu amb il·lusió els dies previs a l’inici de les festes en què serà la Festera Major, el seu «somni des de ben menuda»

Per què vas presentar-te a Festera Major?

El meu somni era ser festera, però quan ho vaig viure de primera mà amb la meua germana em vaig adonar que volia ser Festera Major. Ella em conta que va ser una de les millors setmanes de la seua vida.

Com està vivint-ho la teua família?

Estan molt contents i il·lusionats, amb moltes ganes de poder viure tots junts les festes.

És difícil, però quin és l’acte que esperes amb més il·lusió?

Esperava amb moltes ganes la presentació, que va ser el passat 27 de setembre, perquè és, a falta del pregó, l’inici oficial de les festes.

Què t’agradaria afegir al model actual de les festes?

Crec que és perfecte, perquè té una gran varietat d’actes per a totes les edats i, per tant, no canviaria res.