Meliana celebrarà enguany la 23a edició de la Fira Agrícola i Comercial de Meliana (Fimel), la fira degana de l’Horta Nord. Serà el cap de setmana del 23 al 25 de setembre i tornarà al recinte habitual previ a la pandèmia, al carrer Rei en Jaume.

Com diu Amparo Martí, regidora d’Agricultura, Foment Econòmic i Turisme, «per a Meliana, la cita de Fimel, just després de les festes de Meliana, és l’esdeveniment amb què ens obrim a la resta de la comarca per a mostrar-los la important activitat agrícola i comercial, i ara també turística, del nostre municipi».

No debades, cal recordar que l’Ajuntament de Meliana va apostar els dos anys de pandèmia per mantindre la celebració de la fira adaptant-ne el format, les activitats i el lloc per tal de complir sempre amb la normativa sanitària.

«Han sigut anys complicats i durs per a tota la ciutadania, també per al sector comercial i agrícola. Per això, enguany volem recuperar el nivell d’activitat i de visitants de les edicions anteriors a la pandèmia», explica Martí.

Amb aquesta finalitat, de nou s’està preparant una programació molt completa que combina espectacles, demostracions comercials, tallers, espais expositius, animacions i moltes altres activitats.

Cal destacar les activitats previstes a les nits amb els monòlegs de Sarai Cerro i Cabra Fotuda el divendres, així com els concerts de Niuss i Tres fan ball el dissabte i diumenge, respectivament.

També es podrà veure l’exposició «Mercats, fotografies d’Eva Máñez», l’exhibició dels serveis d’emergència o el l’exposició del concurs de fotografia de l’Associació de Comerciants i Professionals de Meliana (MAC).

L’Associació Amics de la Música, la Colla de Tabaleters i Dolçainers i l’Orquestra de Plectre també oferiran concerts i animacions. L’empresa Schneider Electric, la Cooperativa Elèctrica i Caixa Popular oferiran diversos tallers, jocs i animacions.

De nou, tota la informació estarà disponible en el Llibret de Fimel i s’anirà actualitzant en l’apartat de Fimel de la web municipal.

L’acte d’inauguració tindrà lloc el divendres de vesprada amb la recepció a l’Ajuntament de les autoritats i de les persones i entitats homenatjades enguany, que firmaran en el Llibre d’Or.

Després, en cercavila, s’acudirà al recinte firal on es tallarà la cinta i es farà l’acte d’obertura i els homenatges.

Per a aquesta edició, per part del Consell Agrari Municipal s’ha volgut reconéixer el treball de Vicent Esteve Cardells, llaurador, síndic d’Aigües de la Reial Séquia de Montcada i membre del Consell Agrari des dels seus inicis.

La MAC ha volgut homenatjar Amparo Pedrós Ramírez, de la carnisseria Ca Ceba, mentre que l’Ajuntament de Meliana ha volgut contribuir a la celebració del 50é aniversari d’Avapace, l’Associació Valenciana d’Ajuda a la Paràlisi Cerebral, per a destacar la seua tasca, que concretament a Meliana supera els 40 anys.

Turisme i serveis

Finalment, la regidora també vol destacar la part turística. «Durant el cap de setmana, a Meliana hi haurà dos de les escultures de Miradors de l’Horta, la participació de Turisme Carraixet dins del programa del World Design Street Festival de la Capitalitat Mundial del Disseny de València», anuncia.

Escultures que s’ubicaran al palauet de Nolla i al carril bici de la Via Xurra.

A més a més, Fimel també funciona com a espai per a donar a conéixer a la ciutadania els projectes i els reptes de municipi.

Així, tindrà presència la nova contracta de neteja viària i de recollida del fem a càrrec de la Societat Agricultors de la Vega (SAV), que aprofitarà per a iniciar la campanya informativa sobre el nou sistema de recollida porta a porta.

També hi serà el servei de bicis de préstec BiciMeliana i els stands municipals oferiran informació detallada.

Com sempre, els diferents locals de restauració de la localitat oferiran durant tot el cap de setmana una oferta gastronòmica molt variada i de qualitat.