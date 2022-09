Els dies 1 i 2 de setembre de 2022 es celebra a Parcent, al centre de la Marina Alta, el Mercat Medieval organitzat per la famosa companyia de «La Fragua de Vulcano». Es tracta, així doncs, d’una bona oportunitat per a gaudir de paradetes, teatres, exposicions temàtiques, atraccions, artesanies i tallers amb racó infantil; tot ambientat i decorat per a endinsar-se en l’ambient típic de l’Edat Mitjana i amb aparicions de personatges arribats d’altres temps.

El dissabte 1 d’octubre, el mercat medieval iniciarà la seva activitat a les 11 hores amb les paradetes i les artesanies, així com les actuacions dels Bufons (12 hores) i un Espectacle Circense (13:30 hores); el mercat tancarà entre les 14:30 i les 17 hores per fer un descans i poder dinar abans de continuar fins les 23 hores. Per la vesprada també hi hauran actuacions com la de la Maga Natura (18:30 hores), els Bruixots (20 hores) o els Nòmades del Vent (21:30 hores).

El diumenge 2 d’octubre, el mercat medieval de Parcent tornarà a obrir en el mateix horari;la cloenda d’aquest mercat medieval tindrà lloc a les 22 hores. Les actuacions d’aquest dia començaran a les 12 hores amb els Faunes i a les 13:30 hores els Viatgers. Per la vesprada, a les 18 hores acutaran els Bufons; a les 19:30 hores tindrà lloc l’espectacle Malefici; i, com a ultima actuació del dia i del mercat medieval, a les 21:00 hores serà l’Encanteri.

Així doncs, es tracta d’una ocasió perfecta per recordar i endinsar-se en l’història de Parcent de temps passats, quan Al-Azraq comandava les tropes contra els cristians o quan els moriscos cultivaven i estimaven aquesta terra. Una oportunitat única per recórrer els seus carrers i llocs emblemàtics recordant —ara sí— la seua història i els personatges més importants que varen caminar per aquests carrers i van viure en aquests edificis.

Una visita per Parcent

Qualsevol visita a Parcent obliga a recórrer els entramats tranquils i sinuosos dels seu casc històric, gaudir de la fantàstica panoràmica de la vall i les muntanyes que el rodegen (especialment la Serra del Carrascar) i degustar els plats més emblemàtics i característics de la seua gastronomia. Ara bé, més enllà dels trets superficials, visuals i palpables, cada pedra que ens trobem i cada pas que donem ens fa viatjar cap a una història digna de conèixer.

L’actual emplaçament del poble, segons les restes arqueològiques documentades, té en origen una vil·la romana alt imperial, propietari del qual evolucionaria l’actual nom del municipi, que controlava i articulava una sèrie de petits llogarets agrícoles localitzats al llarg de la Vall de Pop. La conquesta de la Corona d’Aragó per part de Jaume I va generar la revolta en successives ocasions del visir Al-Azraq fins la seua derrota en el 1276. Arrel de la seua mort, els castells de les muntanyes del nord d’Alacant passaven definitivament a mans de la Corona. A finals del segle XIII i principis del sigle XIV, el terme castral de Pop passà a conformar les terres de la Baronia de Parcent, que en aquests moments estava en mans de la família dels Vilanova. Aquests ostentaren la propietat fins a 1528, quan la van vendre a Pere de Pere Andreu de Roda. En el 1644, la Baronia va passar a mans de la família dels Cernesio, elevant-se a Comtat en 1649 per ordre del rei Felip IV i a Ducat en el 1914 pel rei Alfons XIII.

Per tant, Parcent no és sols el que podem veure en l’actualitat, sino la suma de tots els que han estimat, cuidat, viscut i treballat les seues terres i aquells que han sagnat, plorat i lluitat per ell. Parcent, amb les portes obertes, convida a vindre i gaudir del seu mercat medieval i també la resta de l’any per conèixer els seus senders i les seues zones mes emblemàtiques, com la Serra del Carrascar, el mirador del Coll de Rates, les pintures rupestres del Seguili, el pou de neu conegut com a «Casa de la Neu» i un llarg etcètera de fonts, pous, basses i paratges naturals de gran bellesa.