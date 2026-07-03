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El turismo valenciano volvió a reivindicar su fortaleza y capacidad de innovación en la segunda edición de los Premios Turismo de Levante-EMV, una cita que reunió en el MSC Música a representantes de las principales instituciones y empresas del sector. Organizados con el respaldo de Grupo Cooperativo Cajamar, Fotur y la Fundació Visit València, y la colaboración de MSC Cruceros, los galardones reconocieron a ocho destinos, empresas e iniciativas que destacan por su contribución a un modelo turístico más competitivo, sostenible y desestacionalizado. La gala puso de relieve la importancia de la colaboración entre el sector público y el privado para consolidar a la Comunitat Valenciana como un destino de referencia, así como el papel estratégico del turismo como uno de los principales motores económicos y sociales del territorio.
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Xàtiva, premiada por liderar un modelo turístico sostenible
La localidad presentó su Plan de Sostenibilidad Turística en Destino en Fitur, clave para la conservación e innovación
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El Hotel Las Arenas reafirma su liderazgo en el turismo 'cinco estrellas'
Además de por su posicionamiento hotelero, también destaca por los eventos, el spa y la restauración
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Más que playas: Gandia convierte el turismo activo en su seña de identidad
La capital de la Safor apuesta por un modelo que une mar, montaña, patrimonio y sostenibilidad para atraer visitantes durante todo el año
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El Roig Arena sitúa a València en el mapa de los grandes eventos
El pabellón se ha consolidado como un importante polo de atracción de turistas gracias a una amplia programación
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Moncofa, donde el Mediterráneo se saborea, se siente y se vive
Un destino rodeado de paisajes de ensueño, cultura viva y platos que reúnen lo mejor de su esencia
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El Palacio de Congresos dispara la llegada de visitantes de alto valor
El recinto supone una infraestructura clave para atraer turismo de negocios a la ciudad, clave en la economía local
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Buñol, un destino con banda sonora propia
El 'Mano a Mano' es el principal exponente de un municipio que se ha erigido como un referente del turismo musical
José Manuel Camarero: "Solo con los impuestos que genera el turismo se podría estar pagando la sanidad"Leer artículo completo
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Con el objetivo de poner en valor el papel clave que juega el turismo para la economía valenciana, con la generación de ingresos, la creación de empleo, o el impulso a otros sectores como la hostelería, el comercio y la restauración; así como para reconocer y dar visibilidad a los referentes del sector turístico en la Comunitat Valenciana, Levante-EMV celebró con la colaboración de MSC Cruceros y el impulso de Cajamar, Fotur, Visit Valencia, Turisme Comunitat Valenciana e iryo, la primera edición de los 'Premios Turismo Comunidad Valenciana 2025'.
Joan-Carles Martí, director de Levante-EMV: «El progreso se mide en la capacidad de generar valor sin perder la identidad»
José Manuel Camarero, secretario autonómico de Turismo: «La Comunitat Valenciana ha sido siempre una tierra de acogida»
Jesús García, director territorial de Cajamar: «Nuestro objetivo es claro: apoyar al sector para que sea referente en innovación y calidad»
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MSC Cruceros cumple 20 años navegando desde València
La compañía naviera incorpora este verano su espectacular crucero MSC Grandiosa, con capacidad para 6.000 personas a la oferta desde el Puerto de València
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Consultia Business Travel crea soluciones digitalmente humanizadas
La compañía recibe el reconocimiento en la categoría Innovación de gestión de viajes corporativos de la primera edición de los 'Premios Turismo'
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Atenea Sky combina gastronomía de autor y sensibilidad sociocultural
La rooftop recibe el reconocimiento de los 'Premios Turismo' en la categoría de Ocio y Gastronomía por ofrecer experiencias innovadoras y que conectan con València
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Viajes Maravia está presente hasta que uno vuelve a casa
La agencia de viajes recibe el premio al Galardón Destinos de Lujo y su 'sales & manager' destaca el trabajo de su equipo en un mundo tan digitalizado
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La Vall d'Uixó apuesta por dar valor a les Coves de Sant Josep
El consistorio pone en marcha un plan para integrar este conjunto natural con la ciudad para generar nuevas oportunidades culturales y económicas
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Un punto de encuentro cultural, gastronómico y empresarial
Novotel Lavant Valencia ha recibido el premio a la Inauguración del Año tras su reapertura en el mes de abril para liderar la amplia oferta hotelera de València
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Paula Dus Moll: «Queremos viajar lejos sin caer en que en la CV tenemos lo mejor»
Paula Dus Moll, creadora de contenidos de viajes en Instagram, recibe el premio Contenido Viajes de Levante-EMV
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Oliva Nova crece desde la sostenibilidad, la calidad y la innovación
El resort ofrece servicios exclusivos para sus visitantes, que generan más de 180 millones de euros en el PIB valenciano
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Bioparc acerca la naturaleza más salvaje a la sociedad
El parque recibe el premio en la categoría Turismo con causa por su conservación activa de la biodiversidad, la concienciación y la educación
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«Estoy orgulloso de ser valenciano y tener la sede de Casual Hoteles en mi tierra»
El CEO y fundador de la empresa, Juan Carlos Sanjuán, recoge el premio al Galardón a la Cadena Hotelera del año