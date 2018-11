Eva Llorach: "Me atrapa el cine de Vermut y por eso me gusta trabajar con él"

La actriz murciana se convierte en alter ego de Najwa Nimri, ambas cara y cruz del personaje protagonista, una cantante famosa que pierde la memoria tras un accidente.

Quién te cantará es el título de la canción de Mocedades que inspiró a Carlos Vermut para escribir la película que hoy se estrena y que Eva Llorach coprotagoniza junto a Najwa Nimri. La crítica especializada se deshace en elogios hacia la actriz murciana.



P ¿Abrumada por tanto halago?

R Sí, más que abrumada estoy muy contenta porque es una alegría infinita que valoren tanto tu trabajo. Es verdad que en el festival de San Sebastián me abrumé un poquito pero creo que se perturbó más mi entorno que yo porque ellos lo viven más intensamente. Tendré que tranquilizarlos a partir de ahora.



P ¿Qué tiene Carlos Vermut para que siempre le digas sí?

R Un mundo interior que lo convierte en uno de los mejores cineastas de este país. Eso lo tengo clarísimo. Hace un cine que me interesa mucho. Leí hace poco una cosa que me gustó mucho y era que le gusta hacer un cine que conecte con el dolor y la muerte, y es que, eso es algo con lo que es imposible no conectar. A mí me atrapa mucho su cine y por eso me gusta tantísimo trabajar con él.



P A la hora de dar el sí a un proyecto, ¿qué es lo que antepones? la historia, tu personaje, cómo está escrito el guion, quien dirige o te mueves por otros intangibles como tu instinto...

R Es un poco la mezcla de todo. A veces me puede el instinto pero siempre investigo un poquito, me fijo en quién es el director, me intereso por los compañeros que van a participar... Es verdad que, si el personaje está bien escrito y tiene algo muy muy especial, es complicado decir no. De todas formas, creo que tengo bastante intuición. También me estoy dando cuenta de que es muy importante tener feeling con el director porque eso me da mucha tranquilidad y para mí es fundamental. Hablamos de una relación en la que los dos tenemos que salir ganando.



P ¿Es puntilloso y mandón Vermut?

R Lo que importa en un rodaje es encontrar tu pequeño espacio de libertad. Hay directores que te dejan un margen mucho más amplio que otros y el trabajo no es ni mejor ni peor; es, simplemente, diferente. Yo creo que, aunque no te dejen mucho margen de libertad, vas a poner de ti y el director lo sabe. No creo que alguien se pueda convertir en una marioneta de otro o en una réplica porque tú eres tú con tus condicionamientos y tus circunstancias. Una se puede acercar mucho a lo que pide el director pero siempre siendo tú misma.

P ¿Qué te atrajo de esta cinta?

R Todo, pero especialmente la historia y el personaje de Violeta, que es absolutamente imprescindible para contar la historia. Es el personaje que conecta a todos los personajes. Me gustó el tener que cantar, bailar... Me fascinó y me fascina todo.



P ¿Estamos hablando de un melodrama musical o de una película de fantasmas?

R No lo sé. Lo del melodrama me gusta mucho pero, más allá del género, creo que la peli hay que verla porque es un melodrama al estilo clásico de Hollywood. La peli toca temas que nos afectan a todos como es cómo se construye la identidad, quiénes somos, en qué nos convertimos cuando de repente desaparece todo lo que tenemos en nuestra mente y no sabemos quiénes somos ni cómo descubrimos que las cosas que aparentemente nos gustaban no nos gustaban y estaban impuestas de alguna manera. La relación familiar que protagonizo con mi hija Marta (Natalia de Molina), es también un poco destructiva y seguro que, en los tiempos que corren y aunque llevada al extremo, hay gente que se va a reconocer. Se me ocurren mil cosas por las que las personas deben ir a ver la peli. Es también terriblemente bella porque cada plano es profundamente bello, la música€ Me gusta muchísimo la película.



P Por lo que cuentas, es una película con un poso emocional importante.

R La gente sale muy revuelta del cine porque te toca de una forma muy profunda. El otro día fui a ver la peli con una amiga y, una escena que protagoniza Marta (Natalia de Molina), se la pasó todo el rato llorando porque se reconocía en una parte de ella. Es una peli que, a la persona que entra en ella, le provoca sensaciones muy fuertes.



P ¿Cómo ha sido trabajar junto a Najwa Nimri?

R Ha sido maravilloso. Ella interpreta a un diva que pierde la memoria y yo me convierto en su memoria. Su personaje es duro porque estamos viendo a una persona que es profundamente infeliz porque ha sido incapaz de conseguir en la vida lo que quiere y que cuando se le pone a tiro conseguir lo único bonito que le va a suceder lo ve peligrar€ no puedo hacer spoiler.



P Convertirse en su alter ego no ha debido ser fácil.

R No lo ha sido. Soy cinéfila y a Najwa la conocía por su trayectoria. Cuando empecé a trabajar mi personaje, tuve que hacerme fan obsesiva de una persona que no existía y tuve que trabajar codo a codo con Najwa. Trabajar con ella ha sido maravilloso, además, Carlos es muy inteligente y lo primero que hizo fue ponernos a bailar para que se creara una simbiosis entre nosotras. Najwa es una tía divertida y muy payasa aunque no lo parece. Me decía que yo era su mejor público porque me reía mucho con ella. Al tratarse de una historia tan dura, los momentos de risa traían un aire maravilloso.



P ¿Podríamos decir que es una película de mujeres?

R Es una película sobre una diva y por definición una diva es mujer. Carlos tiene una parte femenina muy desarrollada y en este caso ha utilizado a la mujer porque la diva es mujer. No se trata de una película que enarbole ninguna bandera aunque hacen falta muchas películas en las que haya personajes femeninos que salgan de los clichés establecidos. Necesitamos que se hagan papeles en los que la mujer lleve el peso de la historia y no sea complementaria de nada ni gire alrededor de un hombre. Necesitamos más mujeres productoras, guionistas, directoras que sepan explicar el mundo femenino. Ahora hay un movimiento universal que lanza esto pero también está en nosotras el no aceptar papeles en los que se figure como la mujer de, o el apoyo de... necesitamos tener nuestra propia trama.



P ¿De qué o quién eres fan?

R No soy mitómana como es el caso de Violeta, mi personaje, que su vida gira entorno a Lila (Najwa). Pero sí soy fan de muchos actores y actrices y me encanta David Bowie y me odio a mí misma por no haberlo ido a ver en vida.



P ¿Eres nostálgica?

R No, soy de las que piensa que lo bueno está por venir.