Marilyn inmortal

Chicago, años 20. En plena ley seca norteamericana dos músicos de jazz se ven obligados a huir de la ciudad tras presenciar, casualmente, la muerte de un mafioso en un garaje. Disfrazados de Daphne y Josephine consiguen entrar en una banda musical formada exclusivamente por mujeres. En esta orquesta conocerán a Sugar y viajarán a Miami, escapando así de los gangsters que los siguen.

Así comienza Sugar: Con faldas y a lo loco, el musical que llega a La Rambleta de València. Del 1 al 4 de noviembre los valencianos podrán disfrutar de la adaptación teatral de una de las mejores comedias de la historia del cine, Some like it hot, dirigida por Billy Wilder en 1959 y protagonizada por Marilyn Monroe, Jack Lemmon y Tony Curtis.

Durante cuatro días Rambleta se transformará en una sala de fiestas clandestina para rendir tributo a una de las mejores épocas del siglo XX. Esta producción sigue cautivando al público desde que se representó por primera vez en Broadway en 1972. Desde entonces la obra ha realizado giras por Estados Unidos, el West End, así como en varios países europeos y de América Latina.

En esta ocasión, la productora Som-hi Films ha querido trasladar al teatro del siglo XXI una nueva adaptación de Sugar, una comedia blanca para todos los públicos que continúa cosechando éxitos con esta compañía desde que estrenó la obra en 2015. Esto le llevó a ganar el Premio de la Crítica al Mejor Musical de 2015, obtener cuatro nominaciones a los Premios Butaca de 2016, posicionarse como finalista en los premios Max 2017 y ganar el Premio Broadwayworld al mejor musical de ese año.



La productora

Pau Doz, director; Laura Olivella, coreógrafa y Bernat Hernández, director musical, son las cabezas pensantes de esta adaptación musical, que surgió de una idea de los tres en común. «Anteriormente habíamos trabajado juntos y decidimos hacer un proyecto que nos diera más visibilidad que uno de elaboración propia. Como Bernat y Laura son especializados, cada uno en su campo, en jazz buscamos una producción de Broadway que nunca se hubiera hecho en España. Así dimos con Sugar. Solicitamos los derechos y a partir de ahí comenzó todo», cuenta Doz.

Con este musical Som-Hi Films realiza su espectáculo más ambicioso hasta la fecha. Y es que, a pesar de que la mayoría de los espectadores conozcan de antemano el argumento, Sugar tiene mucho que ofrecer.



El espectáculo

«La adaptación está muy bien hecha. La materia prima es tan buena que tanto los actores como el público lo disfruta desde el minuto cero», asegura el director de la obra. La puesta en escena cuenta con un reparto de 18 actores y actrices acompañados de 5 músicos que interpretan en directo las canciones compuestas por el célebre Jule Styne.

Destacan las interpretaciones del gran trío formado por Bealia Guerra -interpretando el papel de Sugar-, Xavi Duch -en el de Daphne- y Rubén Yuste -como Josephine, que se enfrentan a un gran reto sobre el escenario. «Durante la obra no se echa en falta a los actores originales. Han conseguido hacer los personajes tan suyos que enamoran desde el primer momento. Desde el principio decidimos no clonar lo que los actores hacían en la película», aclara Doz.

La música en directo a lo largo de todo el espectáculo es un valor añadido en cada acto. «Es algo por lo que siempre hemos tenido claro apostar», destaca el director. Es por eso que la productora confía en Massive Audio, para la dirección técnica de su musical ya que «la importancia del audio, que la acústica esté controlada y que el sonido llegue a todos los lados del local».

El vestuario también está cuidado al detalle. Debían respetar que fuera fiel a la época pero a la vez que fuese adecuado para poder bailar. «Hicimos un trabajo de investigación de la moda de los años 30. Así como el de los 50 resulta más característico y la gente lo tiene más en mente, lo que es el anterior ya es más complicado debido a la evolución que vivió la moda y la estética entre las décadas de los 20 y los 50. Además, hubo que escogerlo muy bien porque no es fácil vestir a hombres de mujer y que estén cómodos» explica el productor.

En cuanto al maquillaje también se enfrentan al desafío que supone que Yuste (Joe/Josephine), que aparece durante todo el segundo acto, vaya cambiando constantemente de hombre a mujer. Optaron por centrarse en maquillar pómulos y labios, algo que pudiera ponerse y quitarse rápido con cada cambio del actor. «Con Duch (Jerry/Daphne) en cambio resultó más fácil» ya que conforme avanza la función aprovecha cada momento fuera de escena para ir maquillándose cada vez más. Al final de la función lleva incluso unas pestañas postizas enormes».

De principio a fin el espectáculo supone un enorme trabajo entre bambalinas, donde no se para ni un segundo. La recreación de cada escena pone el broche de oro a esta brillante adaptación musical de la comedia por excelencia de la historia del cine norteamericano, ganadora de un Oscar y tres Globos de Oro. Una obra maestra imperecedera cuyo disparatado diálogo y trama final se podrán disfrutar en València este mes de noviembre. Dos horas de entretenimiento en los que el público podrá deleitarse con un divertido show que promete una buena ración de ternura, amor, locura y muchas risas.

La temporada del musical está prevista hasta julio de 2019 aunque su director comenta que «durará lo que el público quiera que dure». Hasta entonces, el espectáculo seguirá visitando otras ciudades españolas. Con vistas al futuro, Som-hi Films tiene en mente hacer musicales de producción propia, además de volver a traer una obra de Broadway como han hecho con Sugar.

Fechas: 1 de noviembre: a las 20:30h.

2 de noviembre, dos funciones: a las 18.00h y a las 22.00h.

3 de noviembre, dos funciones: a las 18.00h y a las 22.00h.

4 de noviembre, dos funciones: a las 17.00h y a las 21.00h

*Duración: 120 minutos (descanso de 15 minutos).