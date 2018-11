"Bergman, su gran año" nominado a mejor documental europeo

"Bergman, su gran año" ("Bergman, a year in a life"), el documental dirigido por Jane Magnusson, ha sido nominado en los European Film Awards en la categoría de Mejor Documental Europeo. En los últimos años, grandes documentales como "Fuego en el mar" en 2016, "Amy" en 2015, "The Act of Killing" en 2013, o "Pina" en 2011 se han hecho con el prestigioso galardón. Las nominaciones se conocieron en el marco del Festival de Sevilla, ciudad donde se celebrará el 15 de diciembre la Gala de entrega de los European Film Awards 2018.

"Bergman, su gran año" aborda uno de los períodos más importantes en la vida y la carrera del mítico cineasta sueco. En el año del Centenario del nacimiento del mítico director sueco, el documental se estrenó en el pasado Festival de Cannes dentro de la sección Cannes Classics. Su directora Jane Magnusson, una experta en el realizador sueco que ya abordó su figura en anteriores trabajos como el documental "Descubriendo a Bergman" o la serie de TV "Bergmans video", se centra en este largometraje en uno de los años más importantes de la carrera del cineasta,1957, año en el que estrenó dos de sus obras maestras más conocidas: El séptimo sello y Fresas salvajes.