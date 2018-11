Mónica Cruz: "Desconecto de la rutina tomando café"

Mónica Cruz representa los valores de la elegancia, excelencia profesional, sofisticación y pasión por el café L'OR. Por este y otros motivos, la modelo es la protagonista de la campaña de #LorLover en Instagram. Y es que, tras una primera publicación en la que generó expectación sobre su nuevo enamoramiento, Mónica desveló que su nuevo amor no es otro que el café L'OR. Mónica explica que desde que las cápsulas de café L'OR han entrado en su vida, son insustituibles y que el amor que siente hacia ellas le durará toda la vida.

P No me resisto a preguntarte qué es ser una #LorLover.

R Para ser una #LorLover tienes que estar enamorada del café. A mí me gusta mucho y lo intento disfrutar para desconectar de la rutina, por eso que desde el principio me enamoró L'OR Expresso.

P O sea, que eres toda una enamorada del café. Café suave, intenso, descafeinado. ¿Cómo te gusta?

R Me gusta que el café me despierte y me ponga en alerta. Por ejemplo, el L'OR Colombia que es mi favorito es muy así, tiene un sabor intenso al principio y después lo contrapone con un agradable toque de avellana.

P ¿Eres de café a todas horas?, ¿o un café es para ti sinónimo de un momento especial?

R En realidad, saber disfrutar del verdadero momento especial que genera tomar un café no es fácil. Tienes que aprender a disfrutar de esos instantes. Yo, por ejemplo, siempre intento conseguir cinco minutos por las mañanas para gozar de un buen café y sobre todo disfrutar de ese momento especial cuando estoy conmigo misma. Me encanta que la casa se llene de aroma a café y deleitarme de su sabor es mi momento de relajación perfecto para empezar y cargar pilas.

P El café, en general despeja, pero a ti ¿qué te quita el sueño?

R Me quitan el sueño las injusticias.

P Me han chivado que, mientras paseas a tus perros, llevas un termo de café. ¿Es cierto?

R Me gusta buscar un rato para poder pasear con mis perros por las mañanas antes de empezar el trabajo y si es acompañada de un café, mucho mejor.

P El gancho que utilizaste en redes diciendo que tu nuevo amor tenía una personalidad exótica, irresistible y que te despertaba cada mañana con un aroma único funcionó. ¿Eres adicta a las redes?

R Me gusta utilizar las redes pero en su justa medida, no quiero sentirme una esclava de ellas.

P ¿Eres de las que piensa que para ser feliz hay que estar enamorada.

R ¡Hay tantos tipos de amores!

P ¿Pero eres una mujer enamoradiza?¿qué cosas te enamoran de tu día a día?

R El amor lo llena todo y para mi es el sentimiento que da sentido a la vida. Por supuesto hay diferentes formas de sentirlo, pero cuando tienes hijos es cuando conoces el amor infinito. Estoy enamorada de mi hija y de mi trabajo. Y ahora, me he enamorado también del café L'OR. Al día suelo tomarme dos, a veces incluso tres. El primero de la mañana siempre es un poco a la carrera, pero luego, antes de empezar el trabajo disfruto de mis cinco minutos para tomarme otro tranquila. Siempre que puedo claro, si no de camino al trabajo o al entrenamiento siempre me tomo uno, aunque me lo tenga que llevar en mi termo.

P Leí hace poco que decías que el amor con mayúsculas lo has conocido al ser madre. ¿Tanto te ha cambiado la vida?

R El hecho de ser madre claro que te cambia, además, te coloca en un sitio donde antes nunca habías estado y del que no te vas a mover jamás.

P ¿Qué valores o principios has considerado básicos para educar a tu hija?

R Intento educar a mi hija para que sea un ser libre e independiente, que sepa respetarse a sí misma y así poder respetar a los demás y enseñarle el amor y la responsabilidad que requiere tener animales.

P Vale, sabemos que Mónica Cruz es bailarina, actriz, diseñadora, modelo, it girl, defensora de la maternidad en solitario y un montón de cosas más, pero ¿cómo es Mónica Cruz?

R Me considero una persona libre y luchadora, me gusta sentir que mi vida es muy completa y que no he perdido el tiempo y quiero seguir sintiéndolo. Llevo una vida muy activa pero a la vez intento que esa actividad me provoque tranquilidad. Sé que puede sonar un poco contradictorio, pero cuando todo lo que tienes que hacer a lo largo del día está bien organizado, a mí me da mucha paz.

P ¿Sientes la presión de tener que estar siempre perfecta?

R No siento para nada esa presión, he aprendido a aceptarme tal y como soy, los días que me veo y me siento bien me apoyo a mi misma y los que no pues también.

P ¿Qué importancia tiene para ti la imagen?

R Creo que hay que mirar más allá de la imagen, hay que ver a la persona de verdad y eso es algo que no se puede esconder mucho tiempo cuando intentas dar una imagen de ti mismo que no es la verdadera.

P ¿Qué proyectos llevas ahora entre manos?

R Ahora mismo estamos trabajando en varias cosas y en varios proyectos de los que tengo mucha ilusión que podáis conocer más próximamente. Mi vida, la verdad, me la planteo como si fuera la vida de una hormiga. Soy de las que va pasito a pasito, sin parar de trabajar y de estudiar. Lo importante es no dejar de trabajar día tras día.

P ¿Por qué le dijiste sí a L'OR para ser su embajadora?

R Desde que me plantearon el proyecto no lo dudé, lo tenía fácil ya que el aroma y el sabor de sus cápsulas enamoran a cualquiera que sepa disfrutar de un buen café.