El poder reductor del jengibre

Cuidarse está de moda y hay mucha gente que ha decidido cambiar sus hábitos de vida, hacer ejercicio y alimentarse mejor. Sobre todo es una cuestión de salud. Cuando adoptamos costumbres más saludables, el cuerpo lo agradece. No solo nos sentimos con mayor vitalidad, si no que además nos vemos más guapos y más jóvenes. Y eso, ¿a quien no le motiva?.

A la hora de comenzar a llevar una dieta saludable es lógico que no sepas por dónde empezar. Pues con mis artículos te enseñaré a cómo hacerlo de forma paulatina, cómo introducir alimentos que te ayudarán a mejorar en todos los aspectos y también a ir eliminando aquellos que son perjudiciales para el organismo y que dejan tu físico hecho un «zarrio».

Para hacerlo de una forma sencilla, yo divido los alimentos en dos tipos: los alimentos OK y los alimentos KO.

- Los alimentos OK, son aquellos que nutrirán tu cuerpo, aportarán multitud de beneficios y además moldearán tu figura gracias a los múltiples efectos positivos que generan en tu organismo.

- Los alimentos KO, son aquellos vacíos de nutrientes, que aportarán tóxicos, grasas y no solo perjudicarán tu salud, obviamente harán verdaderos estragos en tu figura.

Hoy hablamos de un «alimento OK» que no debe faltar en tu dieta habitual. Yo lo tomo casi todos los días y no solo me ayuda a encontrarme sana sino también a mantener mi figura.

Si te has planteado perder peso de manera saludable, no sufras, no tiene por que ser una tortura, ni un desafío. Uno de tus alimentos claves es el jengibre. Esta raíz oriental posee un gran poder antiinflamatorio. Es el arma perfecta para volver invisible a la celulitis. Además, por ser un alimento termogénico, acelera el metabolismo y, como consecuencia, incrementa la quema de calorías y la eliminación de grasas.

¡Es como si fuera una raíz mágica! tiene compuestos medicinales que le aportan grandes beneficios al organismo. Mejora la digestión, favorece la absorción de nutrientes y eliminación de desechos del organismo, lo que evita el aumento de peso. Mejora la circulación, reduce el colesterol, ayuda con la digestión y es antioxidante (rejuvenece). Así mismo, puede controlar la ansiedad por la comida, estimular la limpieza del organismo y combatir la retención de líquidos que impiden lograr el objetivo. Yo lo tomo casi cada día en zumos détox y siento mis piernas ligerísimas, como plumas y esto es un gran alivio para quienes sufren el síndrome de piernas pesadas.

*Periodista, fisioterapeuta y experta en nutrición