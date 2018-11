L´Horta a escena

El iaio está triste. Piensa que el asfalto acabará con la huerta y sus historias. Que nadie cuidará sus campos cuando él ya no esté. Afortunadamente, sus nietas Joana y Esther no lo permitirán. La compañía valenciana Horta Teatre estrena su nueva propuesta familiar Horta, una obra creada y dirigida por Pau Pons, cocreadora y codirectora de Les Set Diferències, Premi de Les Arts Escèniques 2018 al Millor Espectacle per a Xiquets i Xiquetes. La dramaturga plantea la pieza como un homenaje a los aspectos positivos de estar en contacto con la naturaleza. «Con Horta quería plantar una semillita en cada espectador, adultos y niños, para que no se pierda la cultura vinculada a la tierra, a aquello que nos da de comer y que ha alimentado nuestra herencia cultural», afirma Pons.

La función va dirigida a espectadores de entre 3 a 6 años y tiene como objetivo recuperar los valores arraigados en la tierra y las costumbres valencianas más auténticas, adaptándolos a los pequeños y a la vida contemporánea.

Los sentidos y los niños serán los protagonistas de la función. De la mano de Joana y Esther conocerán el secreto mejor guardado de sus antepasados. Darán a los asistentes la oportunidad de trabajar la tierra, plantar verduras y conocer las mejores técnicas de regar, igual que el iaio les enseñó de pequeñas. Para ello unos 350 kilos de tierra trasladan el campo al escenario para que los niños y niñas puedan tocar la tierra. Además escucharán, cantarán canciones y descubrirán las historias y utensilios más antiguos de la huerta. Toda una experiencia escénica donde el público interactuará con los personajes y lo que estos ofrecen. Como adelanta su autora: «En Horta contamos la historia a través de la materia, palpando la tierra, de manera que el público sale del teatro con las manos sucias, la cabeza rebosando historias y el cabasset lleno de verduras». Las actrices Joana Alfonso y Esther López son las encargadas de transportar a los presentes a la huerta valenciana. El fin de la obra es que el mundo agrícola, que se va desvaneciendo conforme las nuevas sociedades se instalan en las ciudades y cambian el asfalto por la tierra, no caiga definitivamente en el olvido.

Teatre Sala L'Horta. Día 2 de diciembre a las 12 y 18h. y 16 de diciembre a las 12 y 18h.