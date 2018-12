´La familia Addams´ llegará a València con Miércoles enamorada

El famoso personaje de Miércoles, la macabra hija de Gómez y Morticia, ha crecido y es una adolescente enamorada en la comedia musical de Broadway "La familia Addams", que llegará al Teatro Olympia de València el próximo 21 de febrero para entretener al máximo con su lema familiar: "Ser normal es aburrido".

Así lo han explicado este martes sus dos actrices protagonistas en la rueda de prensa de presentación del espectáculo, a la que han acudido caracterizadas y donde han reivindicado "el éxito arrollador en su estreno en Madrid" en octubre de 2017 y su posterior gira nacional.

La actriz Carmen Conesa, que interpreta a Morticia Addams, ha asegurado que los productores de la obra original de Broadway, estrenada en 2010, consideraron que la española "era la mejor versión que se había hecho en todo el mundo".

Miércoles, interpretada por Lydia Fairén, se enamora de Lucas Beineke, un chico de "una familia normal y respetable de Ohio", y para que los Addams lo conozcan, los Beineke son invitados a una "nefasta, fatídica e hilarante noche en casa de los Addams".

Según Fairén, "la niña ya no es una niña, tiene 18 años y se ha enamorado de un chico 'normal'", punto de partida que desatará todos los problemas. "Aunque sigue siendo seria como siempre, Miércoles ya no está tan tranquila, por sus hormonas adolescentes", ha añadido.

"En la cena ya no se sabrá quién es el normal y quién no, qué es normal y qué no, o si ser normal es algo bueno", ha explicado la intérprete de la pequeña de los Addams. "La filosofía Addams es que ser normal es aburrido", ha señalado Conesa.

El espectáculo, de dos horas de duración y dirigido a toda la familia, cuenta con veinte actores, bailarines y cantantes, y treinta miembros de equipo técnico, y no es, en palabras de la intérprete de Morticia, "una franquicia de Nueva York".

"Gran parte de la adaptación ha sido libre, las coreografías y el vestuario son propios, las letras son adaptadas... Aunque hay parte de la obra de Broadway, la otra parte no lo es", ha puntualizado la actriz.

En línea con la originalidad de la obra, la madre de Miércoles ha insistido en que aunque "se mantiene totalmente el humor negro de los Addams originales, hay guiños al humor español".

El espectáculo traslada a las tablas del teatro los personajes creados por el ilustrador Charles Addams, está dirigido por Esteve Ferrer y producido por LETSGO.