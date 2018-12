Las peripecias de Tadeo Jones en el Olympia

Las películas de Tadeo Jones, el obrero que aspira a convertirse en arqueólogo, han batido récords en la gran pantalla. Ya no hay Navidad que en televisión no repongan la película. A los niños les entusiasma. Las aventuras de Tadeo Jones es la película española de animación más taquillera de la historia, y Tadeo Jones 2. El secreto del Rey Midas, la cinta con mayor recaudación de 2017. Pues el éxito, salvando las distancias, se traslada ahora al teatro en forma de musical. Y arrasa allá donde va. En Tadeo Jones, una aventura musical, los actores reinterpretan las canciones de las dos primeras entregas de la saga. Con un guion original que desarrolla una aventura diferente a las protagonizadas hasta ahora por el famoso personaje, en esta obra se reinterpretan las canciones más emblemáticas de las dos primeras partes de la saga cinematográfica: Todo es posible, de David Bisbal y Tini; Te voy a esperar, de Juan Magán y Belinda; What makes you beautiful, de One Direction; Dreaming late at night, de Laura Durant; y Nada es imposible, de Xuxo Jones.

En esta aventura musical, Tadeo Jones recibe una misteriosa visita que le hace entrega de un enigmático mensaje que afecta a su queridísima Sara Lavrof. En él, le indican que Sara ha desaparecido y que es preciso que acuda a Delos, una enigmática isla griega, en su busca. Como no puede ser de otra manera, Tadeo se pone manos a la obra inmediatamente e inicia una aventura en la que recorre el fantástico mundo de la mitología griega en busca del tesoro de Euterpe (la musa de la música), una fuente de oro que cuenta con el don de dotar al que beba de sus aguas, de la más dulce, seductora, reconfortante, bella y vibrante voz de toda la humanidad. Esta búsqueda llevará a Tadeo y a sus inseparables compañeros de viaje a diferentes escenarios, donde irán encontrando las claves necesarias que les llevarán hasta Sara. Sin embargo, tendrán que hacer frente al malvado Sope-Lotta, quien tratará de hacerse con el elixir de la fuente de oro y conseguir agradar a su amadísima y maléfica jefa Diva Vocce.



Teatro Olympia. Del 26 al 28 de diciembre. Miércoles y jueves 12 horas y 16:30 horas. Viernes, 12 h.