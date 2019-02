Jose Manuel Casañ: "Beso muy bien"

Jose Manuel Casañ, al frente de Seguridad Social, actúa hoy en la Sala Moon en el V Festival Solidario Casa Ronald McDonald. Casañ compartirá causa benéfica con Carlos Goñi, del grupo Revólver, y el ilustrador Paco Roca que realizará dibujos en directo. El diseñador MacDiego, ejercerá de maestro de ceremonias.

P ¿Qué es lo primero que metes en la maleta?

R Empiezo pensando lo que necesito para los pies y luego voy subiendo hasta la cabeza. Así que lo primero son los zapatos o zapatillas.

P ¿Qué es lo último que haces antes de irte a la cama?

R Ver alguna serie o película en televisión.

P En tu bolsa de aseo nunca falta...

R Nada, llevo una gran bolsa de aseo.

P Para dormir: ¿pijama, ropa interior o desnudo?

R Desnudo.

P No sales nunca de casa sin..

R Gafas de sol.

P ¿Qué no puede faltar en tu nevera?

R Cerveza.

P ¿Qué no falta en tu mochila?

R Me falta el bolso.

P Si fueras invisible por un día, ¿qué es lo primero que harías?

R No se ocurre nada bueno...

P ¿A quién le darías un pisotón?

R A nadie.

P Si te entregan 1000 euros con la condición de que te los gastes en media hora, ¿qué te comprarías?

R Vinilos y ropa.

P ¿Te acuerdas en qué gastaste o invertiste el primer sueldo?

R En una pluma Montblanc.

P Una canción que nunca te cansas de escuchar.

R I can see clearly now de Johnny Nash.

P ¿En que ocasiones mientes?

R Cuando puedo hacer daño con la verdad.

P ¿En qué te molesta perder el tiempo?

R Nunca pierdo el tiempo.

P ¿Para qué te consideras un as?

R Para estar encima de un escenario.

P ¿Y para qué un negado?

R Para dibujar.

P Un pensamiento que te aporte energía.

R Cuando encuentro un camino...

P Un adjetivo con el que te definirías.

R Cabezota.

P ¿Un deseo por cumplir?

R Recorrer la ruta 66.

P ¿Una extravagancia?

R A veces mi forma de vestir.

P ¿A qué tienes miedo?

R A la rutina.

P ¿Qué plato le prepararías a un amigo?

R Secreto ibérico con salsa barbacoa.

P ¿Con quién te gustaría ir a cenar?

R Me gustaría cenar con Charlize Theron.

P ¿Qué te da corte?

R No saber a veces quien es el que me saluda tan efusivamente y con mucha familiaridad.

P Cuélgate una medalla.

R Beso muy bien.

Sala Moon. Hoy, a las 21 horas.