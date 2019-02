Viajes con los que atraer al amor

Qué mejor fecha para realizar un ritual de amor que San Valentín. El día 14 es el momento perfecto para que quien desee encontrar pareja llame a la suerte y, también, para que quien la tenga intente consolidarla.

La Fontana di Trevi en Roma (Italia)

Muchos saben que si quieres volver a Roma tienes que tirar una moneda, de espaldas a la fuente, con la mano derecha sobre tu hombro izquierdo. Pues se debe tirar dos monedas si buscas el amor y tres si quieres casarte. Esta tradición, aunque tiene sus orígenes en el agradecimiento a los dioses, se popularizó con la película Tres monedas en la fuente de 1954, un hecho que no quita nada de romanticismo al ritual.

El callejón del Beso en Guanajuato (México)

La leyenda cuenta que si quieres ser feliz durante siete años debes darte un beso con tu pareja en el tercer escalón de este callejón. Y más vale que lo hagas porque si pasas por allí y no cumples con la tradición tendrás siete años de mala suerte. Este ritual nace de la historia de amor imposible entre Carmen y Luis. El padre de ella desaprobaba la relación y la encerró. Ante esto, Luis compró una casa frente a la de ella. Así se encontraron, con tan mala fortuna que el padre de ella los vio y acabó apuñalando a su hija€mientras moría, Luis besaba su mano.

Estatua de Everard't Serclaes en Bruselas

Para encontrar el amor hay que manosear la estatua de este héroe que liberó a la ciudad del Conde de Flandes de la cabeza a los pies. Pero cuidado, porque si la manoseas de los pies a la cabeza, conlleva la ruptura con la pareja. Everard't Serclaes también trae suerte a quienes ya tienen pareja pues si tocamos la cabeza del perro, nos serán fieles.

Templo de Izumo Taisha en Shimane (Japón)

Templo dedicado a las relaciones y al matrimonio. En la entrada principal del templo hay dos cuerdas de grandes dimensiones que serán las encargadas de decidir nuestro futuro amoroso ya que, según la leyenda, quienes deseen contraer matrimonio tienen que lanzar una moneda al aire hacia estos cordeles. Si la moneda se engancha, te casarás y si no, tendrás que esperar y probar suerte en otra ocasión.

La casa de Julieta en Verona (Italia)

En el número 23 de la Vía Cappello está la casa de Julieta Capuleto, la Julieta de Shakespeare. El 14 de febrero se pueden dejar allí mensajes de amor en el pasillo de la entrada que conduce hasta el balcón desde el que Julieta proclamaba su amor a Romeo. Según la leyenda, si posamos la mano en el corazón de la estatua de Julieta, encontraremos el amor verdadero.

El Puente Marie en París (Francia)

Si lo que queremos es conservar el amor lo mejor es besarnos con los ojos cerrados mientras pasamos en barco por debajo de este puente situado en el distrito IV de Paris. No está claro de dónde surge esta tradición ya que a pesar de que se trata de uno de los puentes más antiguos de París, catalogado como monumento histórico, no se le relaciona con ninguna historia de amor. No obstante, y por si acaso, si pasas por debajo del puente con tu pareja, bésala.