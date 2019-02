José Luis Montesinos: "Hacer una ópera prima se ha convertido en algo titánico"

Un padre (Miguel Ángel Jenner) y su hija tetrapléjica (Paula del Río) se retiran a una casa en mitad del campo y de una relación familiar complicada. Les acompaña Atos, un perro que debería ser el mejor amigo y vigilante de la joven. Es la trama de Cuerdas, el debut en el largometraje del cineasta José Luis Montesinos (Tarragona, 1978), rodado en la valenciana Mas del Fondo.

P ¿Cómo surge «Cuerdas»?

R Llevo tres años y medio desde que elaboré el primer borrador. Vengo del cortometraje y, tras El corredor -que ganó el Goya- este proyecto cogió carrerilla y ahora se va a convertir en mi ópera prima. Y hacer una ópera prima en este país se ha convertido en algo titánico.

P Elena es una joven tetrapléjica, atormentada por una situación del pasado y con una complicada relación familiar. ¿Cómo llegas a un personaje así?

R Me encantan los personajes que sobreviven usando sus dones que, en la mayoría de casos, son comunes; los que intentan salir adelante en situaciones complicadas... En Cuerdas lo llevamos al extremo, aunque no deja de ser una figura recurrente en mis trabajos. Además, es mi primer personaje protagonista femenino. Estoy muy contento con Paula [del Río] porque nos está sorprendiendo.

P ¿Qué tienen las cuerdas que hasta dan título a su primer largo?

R La cuerda es un objeto fundamental en la película como elemento visual y como atadura.

P Habituado al cortometraje, ¿qué diferencias encuentras con el largometraje?

R Es cuestión de tiempo. Los largometrajes exigen más. Hay que acompañarlos durante mucho tiempo, estarás ligado mucho a tu «hijo». Y a nivel de apuesta aquí tienes más caras inversoras. Dependes del funcionamiento en taquilla, que esperemos, funcione.

P ¿Temes a la taquilla?

R El espectador es soberano. Te la juegas en los primeros fines de semana. Tengo experiencia en festivales y creo que esta película tiene trayectoria en estos certámenes.

P ¿El largo es el salto natural para los cortometrajistas?

R No creo. El corto es un formato en sí mismo, siempre lo he defendido así. Hay historias para cortos y para largos. Ahora teníamos una historia para un largo.

P Si te digo Netflix...

R A mí Netflix me parece estupendo. Todo lo que sirva para la difusión de las historias que intentamos contar es positivo. Pero hay que reservar espacio para todo. Yo soy un nostálgico del cine y me encanta ir a las salas. Y a su vez me encanta descubrir nuevas plataformas y formatos.

P ¿Uno se esmera más en su ópera prima?

R Pongo el mismo énfasis en cualquier historia. Al haber estado tanto tiempo pensando en Cuerdas hace que lo prepares más y también tienes en cuenta la financiación.

P ¿Cuáles han sido tus referentes para esta cinta?

R Sola en la oscuridad, desde que escribimos el guion; el nuevo cine indie de terror; El resplandor, o Gravity en cuanto a la estructura de guion. Cuerdas es Gravity en una casa porque es una historia de supervivencia.

P ¿Cuánto pesa un Goya?

R Un Goya no pesa, así ya no vas con aspiraciones a él (risas). Es algo que siempre acompañará, es positivo y nos ha ayudado a llamar a puertas y a que te las abran... y alguna ventana.

P ¿Cuáles son tus próximos proyectos?

R Estoy trabajando en una película que posiblemente se haga serie: El vendedor de tiempo. Está basada en un libro de Fernando Trías de Bes; es una critica social apabullante. Tenemos también un corto que me encantaría rodar y que esta en fase de financiación. Mi idea es volver al corto.

P ¿Cómo está el cine español?

R Al cine español lo veo como siempre. Veo mucho talento, pero evidentemente aún faltan medios económicos. Vivimos atados al mundo televisivo. El mundo de las plataformas está ayudando a que salgan nuevas propuestas y a que haya más riesgo y eso es de agradecer. Mientras haya talento nos abriremos paso.