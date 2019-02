Antonio Arias y Fernando Alfaro: "Fuimos la visagra entre los 80 y el indie"

Asegura Antonio Arias que cuando junta sus canciones con las de Fernando Alfaro y ambos las interpretan guitarra en mano, «trasciende su adustez y mi gracejo». ¿Qué puede salir mal de la unión entre dos músicos que han liderado tres o cuatro de los proyectos musicales más atractivos e innovadores que se han dado en España en los últimos 30 años? «Lo único que puede ocurrir es que afloren las concordancias y surja una historia -señala el músico granadino en conversación telefónica con Urban-. Así que sólo puede salir mal si es todo mentira. Este es un espectáculo en el que dos personas hacen de sí mismas y es difícil de controlar hasta que punto uno está dentro del personaje o tiene ganas de sincerarse y despojarse de él».

P ¿Aflora la sinceridad o el subconsciente?

R Es el subconsciente el que aulla, por muy argumentado o guionizado que lo hayamos hecho. Fernando tiene una manera de relacionarse con la música muy de corazón, y yo soy una persona que se anda mucho por las ramas para llegar al mismo sitio. Son cosas que estamos descubriendo al mismo tiempo que ocurre en la obra.

P En una obra con tantas dosis de improvisación, ¿cómo le afectan vuestras circunstancias personales del día a lo que ocurre en el escenario?

R Más de lo que pudiéramos pensar. Todo lo que ocurre con esta obra tiene que ver con el pasado pero también con el presente y con el verdadero milagro de que sigamos siendo músicos.

P La obra habla de música, pero también de amor, drogas, política y tantas cosas que ocurren en vuestras canciones. ¿Habéis censurado algo?

R Es por días, porque hay veces que me siento encorsetado en decir algunas cosas por mi familia o lo que sea. Sin embargo, el otro día en Madrid me sorprendí yo contando cosas que no había contado nunca. A veces sí pensamos demasiado en esa cuarta pared.

P Además de ser guionista, ¿qué papel juega en todo esto Miguel Ángel Blancas (Manos de topo)?

R En un principio, cuando se habló de nuestra unión había tantas posibilidades que no se habló de guionizar nuestras historias. Era un espectáculo en el que acudíamos a las canciones que no sabíamos mejor el uno del otro. Pero conforme iban los ensayos lo que tomaba protagonismo era la conversación entre nosotros y las ganas de que aflorase otro repertorio. Y para eso necesitábamos otro tipo de lenguaje, una estructura quijotesca de historias dentro de historias. Miguel Ángel fue el primero que lo visualizó así y el que consiguió ponerlo en orden.

P Creo que antes no os conocíais personalmente...

R Ese es el quid de la cuestión y un punto importante de la obra. Yo tiendo a rellenar de una manera consecuente mi memoria y Fernando suele ser más honesto y se deja llevar por lo que tiene en la memoria, no por lo que debería tener. Y aún así, nunca queda claro: la lógica me da la razón a mí y los recuerdos se la dan a Fernando.

P ¿Qué os une más, venir los dos del rock «de provincias» de los 80 o haber sobrevivido hasta ahora?

R Los puentes de unión más fuertes son haber estado en la escena de final de los 80, cuando el sistema ya tiene en el estómago la movida, las multi, las producciones caras que salían mal, y habernos reinventado desde esas flores muertas que son los finales de esa década. Pero también de venir los dos de una unidad musical, de un afterpunk, de una música oscura, de unas ganas de transgredir y de volver a la independencia y a la acción. Pero también tenemos esa perspectiva de extrarradio, de continua conexión y desconexión de las realidades del mercado. No hemos entendido muchas veces el lugar en el que hemos estado pero sí hemos entendido el camino.

P ¿Habéis sido Fernando y tú una visagra entre generaciones?

R Sí, una visagra entre dos grandes uniformidades. Tanto los 80 como el indie de los 90 fueron escenas muy bloque y sin embargo en nuestra escena cabía cualquiera: Lagartija, Surfin', Cancer Moon, Privata Idaho, Sex Museum, El Inquilino Comunista... El milagro es que sigamos ahí, pero sabemos que parte de ese milagro es gracias a las generaciones que vinieron después.