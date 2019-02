¡Prohibido!

Speakeasy es el nombre que se le daba a los bares clandestinos de Estados Unidos en los años 20, la época de la Ley Seca. Lugares cerrados, oscuros y lúgubres en los que se vendía de manera ilegal bebidas alcohólicas y en los que se daban cita mafiosos, pequeños gánsteres y

mujeres fatales. Este universo es el que da título al espectáculo Speakeasy que este fin de semana se representa en el Teatro Principal.

Los acróbatas de The Rat Pack ofrecen un espectáculo con una dramaturgia que subvierte abiertamente las referencia y los clichés del cine negro. Una puesta en escena que mezcla varias disciplinas y que convierte la pieza en una película de acción en la que el público debe ir descubriendo poco a poco que va ocurriendo. Al ritmo de la banda sonora original del grupo de trip hop Chinese Man, los artistas de The Rat Pack retuercen el séptimo arte para reconciliarlo con el «arte de la pista». Un capo mafioso, su mujer, el guardaespaldas, una chica pin-up, un barman y un ladrón transforman los elementos escenográficos en un plató de rodaje en el que se reviven las alegres noches de Chicago.

El coreógrafo y director de escena, Régis Truchy, compone una historia que se va desarrollando por medio de espectaculares equilibrios, volteretas sobre porteadores, danza hip-hop y capoeira, equilibrios en un trapecio en forma de aro, difíciles ejecuciones en barra fija, e incluso rueda cyr y por supuesto, canciones. Como hilo conductor, la actuación de Xavier Lavabre, el gángster. El guión de la obra, como si fuera una película, se desarrolla a través de las interacciones de los intérpretes. No hay disciplina que se les resista y el público aplaude cada uno de los números con fervor.

Como si de un cóctel se tratara, el espectáculo de Xavier Lavabre y Vincent Maggioni, mezcla circo, danza, mimo y teatro. Y no, no deja indiferente a nadie porque The Rat Pack reinventa el cine de gángsteres mediante su propio idioma circense.

Teatro Principal . Día 23 y 24 de febrero. Sábado a las 20 horas y domingo a las 18 horas.