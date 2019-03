Quema grasa y esculpe figura

Quien habla de actividad física, no habla forzosamente de entrenamientos espartanos. No sudes la gota gorda pensando que tienes que someterte para tener un cuerpo esbelto. Todo suma, así como todo resta. Por eso poco a poco vamos a proponernos sumar de una manera suave, inteligente y sobre todo eficaz. Recuerda que el simple movimiento del cuerpo ya quema calorías. Si no eres deportista, deberías ir sustituyendo el ascensor por las escaleras y procurar ir al trabajo caminando, pasear los fines de semana y comenzar a sentirte como un verdadero atleta. Tus músculos y tu cuerpo te escuchan.

Para esculpir tu cuerpo con resultados duraderos, solo necesitas una pequeña rutina y dedicar un mínimo a los ejercicios que te explico a continuación; eso sí, todo ello sumado a una alimentación saludable.

Estudios recientes demuestran que ejercicios estáticos y repetidos queman tantas calorías o más que el ejercicio continuado aeróbico, como por ejemplo 40 minutos de footing. Se trata de los ejercicios anaeróbicos. Son los ejercicios isométricos realizados repetidas veces con o sin pesas y que, atención, siguen quemando calorías incluso después del ejercicio. ¿Cómo te quedas?. (Estudio realizado por investigadores del Oregón Health Sciences University).

¿Cómo un deporte que recurre a un número limitado de movimientos y que, por lo tanto, consume menos calorías que el jogging, puede producir tal perdida de grasa? La respuesta está en el metabolismo de base.

El ejercicio repetido, con o sin pesas, obliga al organismo a consumir más calorías para administrar esta masa magra, incluso cuando el ejercicio ha finalizado. Un equipo de científicos del King's College, University of London acaba de demostrar que las personas cuya masa muscular es más importante que la de la media, consumen más calorías cada día, incluso cuando duermen. ¡Esto debe hacerte pensar que tenemos que empezar a mover los músculos para esculpirnos!

¿Qué significa esto para una mujer? simplemente que tres sesiones de musculación de 20 minutos a la semana bastan para cambiar el aspecto de tu cuerpo.

Así que cambia el chip y olvídate de sudar la gota gorda. Un mínimo por tu parte bastará para mejorar tu aspecto y sobre todo tu salud. Los ejercicios en anaerobia mejoran la tonicidad muscular, refuerzan los huesos, permiten luchar contra la flaccidez y la perder grasa, entre otras muchas cosas.

Las tablas de ejercicios que aquí propongo son de este tipo y los podrás hacer en tu propia casa. Si además te apetece combinarlo con ejercicios aeróbicos como por ejemplo salir a correr, nadar, bicicleta, senderismo, paseo, baile€ entonces ayudarás mucho más a rebajar el nivel de grasa corporal.

Es muy importante la alimentación, el seguir un régimen muy alto en nutrientes y bajo en calorías absurdas.

Numerosos estudios demuestran que la asociación de fuerza, resistencia y régimen bajo en calorías es más eficaz, saludable y positivo, desde el punto de vista pérdida de peso, que una dieta pobre que nos haga pasar hambre y haga estragos en nuestra salud.