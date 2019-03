David Bisbal: "La música nos ayuda a hacer un mundo mejor"

Dice que por su forma de ser «nunca puede estar parado» y que tiene «mil proyectos en la cabeza». David Bisbal es pura energía. El cantante, que en cada una de sus actuaciones se deja «el alma, la piel y la voz», celebra estos días el éxito de su hit Perdón, donde canta junto a Greeicy.

Un encuentro privado y exclusivo con clientes de Endesa traerá el día 27 a David Bisbal a València. Actuará como anticipo del gran concierto que, presentado por la 97.7 Radio Levante, ofrecerá el día 30 de junio en los Jardines de Viveros.

P Aprovechando el lema de la campaña que te trae a València, no me puedo resistir, ¿Cuál es tu «Tempo Happy»?

R Un Tempo Happy puede ser cualquiera de los que comparto con mi público, el que le dedico a mi trabajo y a la música. Es cada vez que me subo a un escenario para compartir con la gente unas horas de música en directo, cada vez que inicio un nuevo proyecto y veo cómo va saliendo adelante, y también, cómo no, el tiempo que puedo pasar con mi familia, que para mí es lo primero. También cuando estoy preparándome con el objetivo de dar a la gente lo que espera de mí. Creo que, en todas las facetas de la vida, siempre hay que dar lo máximo. Si lo haces así, tanto el trabajo como los momentos de ocio serán tempos happy.

P Hablando de happy, ¿Es auténtica esa apariencia de que estas de buen rollo permanente?

R Totalmente auténtica, soy optimista por naturaleza. Siempre trato de ver el lado bueno de las cosas, de disfrutar al máximo con todo lo que hago, y de ponerle toda la energía. También tengo mis momentos malos, claro, pero trato de que eso no se traslade al exterior porque creo que, con una buena preparación y mucho trabajo, todo se supera. Hace poco leí una frase de Stephen Leacock que me encantó y que trato de aplicar: «Soy un gran creyente en la suerte y creo que cuanto más trabajo, más suerte tengo».

P Tres Grammy Latino, dos Premios Ondas y más de 80 Premios Internacionales. ¿En algún momento del día te pesa la responsabilidad de ser David Bisbal?

R Todo eso es muy importante, y mentiría si no dijera que me agradan los premios como reconocimiento a mi trabajo, pero el verdadero éxito es el cariño y la cercanía del público. Soy responsable y perfeccionista, pero toda esa responsabilidad la asumo más por un compromiso con mi público que por el hecho de tener que conseguir premios. Me siento muy querido por mi público, al que siempre trato de corresponder, y de verdad pienso que ahí está el éxito.

P ¿Cómo asimilas ser quién eres?

R No es nada difícil. Trato de mantener siempre los pies en el suelo, sabiendo donde están las cosas verdaderamente importantes y valorándolas. Me ayuda muchísimo vivir rodeado de personas que me aportan gran cantidad de cosas y que ante todo me hacen sentir persona. En realidad, vuelvo a lo mismo, lo verdaderamente importante es sentir el cariño y el calor de la gente, y en mi caso eso me ayuda a sentirme valorado y comprometido.

P Tu mejor que nadie puedes decir qué es el éxito.

R Como te decía antes, el éxito es conseguir el reconocimiento del público, y que ese reconocimiento se transmita a través del cariño y la cercanía. Si uno consigue eso y sabe valorarlo, todo lo demás irá a continuación.

P Cantante, coach, doblador de películas, anuncios, moda, embajador de Unicef, presencia en actos solidarios€. ¿tus días tienen 24 horas?

R Sí, aunque tengo que reconocer que a veces me gustaría que fuesen días del doble de horas [risas] Por eso es tan importante el rodearme de profesionales que me ayuden a manejarlo todo. Pienso que con organización, orden, planificación, trabajo y preparación se consigue estar en todo. Hay otra frase que es una gran verdad en mi vida, y que en este caso dijo Newton, y que no me canso de repetir: «Si he visto más lejos es porque estoy sentado sobre los hombros de gigantes». Porque además, a lo que no renuncio nunca y para mí es básico, es dedicarle a mi familia todo el tiempo que puedo.

P ¿A qué recurres cuando necesitas poner el freno y poner los pies en el suelo?

R Por mi forma de ser, los pies en el suelo procuro tenerlos siempre. Pero es verdad, todo va demasiado deprisa, los compromisos se multiplican y apenas tengo tiempo para descansar o relajarme. Me acaba de pasar ahora. En la gira por Estados Unidos, he tenido muchos conciertos seguidos, algunos de ellos con distancias de muchos cientos de kilómetros entre uno y otro, con viajes por carretera de por medio, y con muy poco tiempo para ensayos, pruebas, encuentros con fans, promoción€ Ha sido un poco locura, pero hasta en esos casos, intento buscar el momento para desconectar a través del deporte, la lectura, y sobre todo del contacto con mi familia, aunque tenga que ser vía skype.

P Has colaborado con artistas tan diferentes como Rihanna, Miley Cyrus, Alejandro Sanz, Juan Luis Guerra, Luis Fonsi, Raphael, Juan Gabriel, Plácido Domingo... pero ¿quién se te resiste o con quien te gustaría hacer un dueto?

R Hasta hace poco tenía clavada la espinita de que nunca había cantado junto a uno de mis ídolos de juventud, Juan Luis Guerra, y en 2017 grabamos juntos Si no te hubieras ido. Tengo la suerte de que en este sentido todos mis sueños se han ido cumpliendo. Cada vez que pienso que hemos colaborado junto a artistas latinos o americanos a los que siempre he seguido y admirado de la grandeza de Juan Gabriel, Rihanna, Miley Cyrus, Luis Fonsi, o españoles con una gran proyección internacional como Alejandro Sanz, Raphael o Plácido Domingo. Me siento muy feliz y orgulloso. Por otro lado, los últimos singles han sido de duetos con grandísimos artistas como Sebastián Yatra, Greeicy, La Banda El Recodo o Christian Nodal, además de Juan Gabriel. Te adelanto que muy pronto editaremos un nuevo trabajo con una colaboración muy especial. Ahí se cumplirá otro de mis grandes deseos.

P ¿Hombre o mujer?

R Tendrás que esperar.

P A un hombre como tú, ¿qué le conmueve?

R Muchas cosas, la pobreza, las injusticias, la desigualdad, las guerras, cualquier tipo de maltrato a las personas, el hecho de que haya tanta gente con escasos recursos luchando por sacar adelante a sus familias, y cuando todo eso afecta a niños, que son los seres más indefensos, todavía más. Con mis posibilidades trato de luchar contra todo eso y pienso que los personajes públicos tenemos mucho que hacer y decir en este sentido.

P En el fenómeno Bisbal, qué ha sido más determinante, ¿que seas un animal escénico o que el público empatice con tus letras?

R Todo es necesario y todo se compagina. Busco que el público sea un poco más feliz a través de la música. Aunque sigo repitiendo, y no me canso de hacerlo, de que el verdadero éxito no es convertirse en un fenómeno ni ser número 1 en ventas, el verdadero éxito es sentir el cariño del público, el sentirnos queridos y valorados. Para ello es necesario dar lo máximo de uno mismo, tanto en un directo como a la hora de componer una canción o grabar un disco. Por eso le doy tanta importancia al hecho de estar en forma y cuidarme. Para mí es fundamental la estabilidad física y emocional, es lo que me permite dar el cien por cien de mí en cada concierto o en cada nuevo proyecto, que no es ni más ni menos que lo que mis fans esperan de mí y se merecen.

P ¿Para qué te sirve y para qué sirve la música?

R No concibo mi vida sin música, ni la vida en general. La música forma parte de todo lo que hacemos, es un elemento fundamental de nuestras vidas y está presente en casi todas nuestras acciones. Cada recuerdo que tenemos está asociado a una canción, a las emociones que vivimos, a los buenos momentos y a los no tan buenos€ Soy feliz rodeado de música, y además es algo que en mi casa se transmite porque hay música constantemente. Además, escucho todo tipo de géneros, y de cada uno trato de sacar lo mejor. Estoy convencido de que la música nos ayuda a hacer el mundo un poco mejor.

P Sientes que, a veces, tus fans se toman tus comentarios en las redes sociales como 'Palabra de Dios'

R Mis fans son muy inteligentes y críticas con todo lo que hago. Yo se lo agradezco. Ni mucho menos siempre están de acuerdo con mis opiniones. Y si hay una cosa que aprecio es la sinceridad, me ayuda a mejorar y a pensar muy bien las cosas antes de hacerlas.

P ¿Te consideras cien por cien libre? ¿En tu carrera siempre has hecho lo que has querido?

R Sin ninguna duda. Pero una cosa es sentirme libre y hacer lo que considero que es lo mejor, y otra muy distinta, es no tener en cuenta la opinión de los que me rodean. Como te dije, tengo la suerte de contar con un equipo que me aporta constantemente cosas nuevas y me ayuda a mejorar y me hace evolucionar. Soy un convencido absoluto del trabajo en equipo, y por eso, aunque siempre he tomado mis propias decisiones y nunca me he visto coaccionado, sí que tengo en cuenta la opinión de los que me rodean. Cuando uno quiere llegar lejos, mejor viajar acompañado.

P ¿Lo mejor está por llegar?

R Eso espero. No puedo estar parado y siempre tengo mil proyectos en la cabeza. Estoy convencido de que lo mejor está por llegar. Ahora, estoy en plena gira por Estados Unidos -la entrevista se realizó el 28 de febrero-, a lo que seguirá Viña del Mar, y después continuaré con la grabación de La Voz Kids y La Voz Adultos, una experiencia que me está encantando. A esto le seguirá la gira Endesa con la que el día 27 estaré en València. En mayo tengo nuevos conciertos en México y una nueva gira por Europa, donde, entre otras ciudades actuaré en el Olympia de París. A eso le seguirá la gira por España entre junio y septiembre. ¡Y en medio de todo eso nuevas grabaciones, canciones a punto de terminar, la colaboración en la banda sonora de la película El Parque Mágico, vamos que como verás, sí, lo mejor está por venir!