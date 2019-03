Todo lo que hay que saber antes de ir a Disneyland París

Miles de valencianos visitan Eurodisney cada año. Se trata de un viaje ideal para disfrutar en familia que sobre todo los pequeños nunca olvidarán. Para sacar el máximo rendimiento a sus minivacaciones en este parque de ensueño, vamos a ofrecerles una serie de recomendaciones que les vendrán muy bien.



Información de interés para el viaje

Recuerde que sus hijos tienen que tener el DNI en vigor para volar así que programe su estancia en París con el tiempo necesario para tramitar el carnet. Una vez contratado su viaje, lo primero que debería hacer es reservar sus comidas y cenas en los restaurantes del parque con dos meses de anterioridad al menos y usando el teléfono gratuito. En cuanto al primer día, es muy aconsejable salir en el primer vuelo de València a París, a las 6,30 horas, porque eso le permitirá aprovechar desde el minuto 1. Y si puede,viaje entre semana, porque los sábados y los domingos hay mucho más público y hay que hacer largas colas de tres cuartos de hora o más.



Dentro del complejo hay que planificarse

Dentro del complejo recuerde que hay dos grandes parques, Disneyland, el más antiguo y con la temática Disney; y Walt Disney Studios, centrado en las películas más recientes. Están conectados y el acceso es común. Son accesibles pero grandes. Esto quiere decir que su mejor aliado para visitarlos es el plano en español y el programa de espectáculos y desfiles con los horarios bien especificados. Hay que organizarse, sin agobiarse, pero planificar las visitas y las atracciones en función de las comidas y de las actuaciones y shows que se quieran ver. Una buena idea es dedicar un día al menos a cada uno de los dos parques. Y el tercero a los eventos y desfiles.



Ventajas de alojarse en los hoteles del parque

Si usted se aloja en los hoteles del parque, evidentemente su viaje será más caro, pero disfrutará de grandes ventajas: podrá entrar una hora y media antes (Extra Magic Time), con lo que accederá a las atracciones más demandadas con toda comodidad; tendrá un pase directo que le evitará la cola del principio; disfrutará del servicio de autobuses oficial, que comunica rápidamente los hoteles con Eurodisney; y podrá fotografiarse y disfrutar de algunos personajes. Si no se hospeda en un alojamiento del parque, tiene que tener bien atado cómo se desplazará a sus instalaciones porque el tiempo es oro -en lo de disfrutar al máximo- y en las entradas y salidas hay notables aglomeraciones. Por ende, deberá reservar con tiempo, comidas y cenas, ya que hay gran demanda. Sea puntual al acudir al restaurante porque hay veces que si se retrasa 15 minutos se la anulan. Sepa que en Eurodisney se come bien, y en sus hoteles, también. Por ejemplo, apunten el Agrabah Café, los Hoteles New York y Newport Bay (Cape Cod), Bistrot Chez Rémy, Captain Jack's, Café Mickey y The Steakhouse. Los locales de comida rápida -más barata- no están mal.



Las colas, el «fastpass» y las mejores atracciones

El Fastpass es un servicio gratuito. Le permitirá visitar las atracciones más demandadas sin hacer colas. Tiene que elegir bien cuándo lo usará. ¿Y cuáles son las mejores atracciones? Ya saben que los más pequeños no pueden subir a todas y que las montañas rusas, tanto de exterior como de interior, dan miedo. En el Parque Disneyland no deberá perderse it's a small word, el Laberinto de Alicia, La Galería de la Bella Durmiente, La Gran Montaña (El tren de la mina), el Indiana Jones (con sus vagones veloces), el Vuelo de Peter Pan, los Piratas del Caribe -la opción perfecta es visitarlo, luego comer en su restaurante y fotografiarse con Jack Sparrow-, la Montaña del Hiperespacio de Star War, y el Star Tours: La aventura continúa. En el Parque Walt Disney Studios son muy aconsejables La Torre del Terror, con caídas libres y fantasmas; el Rock´n Roller Coaster de Aerosmith, un círculo oscuro donde viajamos a toda velocidad; el Ratatouille -al lado de su restaurante temático de cocina francesa- y el Crus Coaster o viaje de Nemo.



No vuelva sin hacer...

Antes de volver a València asegúrese de hacerse la foto de familia con el castillo de fondo, ver alguno de los desfiles-cabalgata a media tarde, fotografiarse con su personaje o superhéroe preferido, asistir al increíble espectáculo de Disney con sus Amigos y ver el show nocturno que cierra el día con los fuegos artificiales y un musical proyectado sobre el castillo.