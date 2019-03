Sara Baras: "Mirar atrás es importante para aprender y poder crecer"

En el flamenco, cuando bailamos, la sombra significa belleza, profundidad y elegancia, y no tristeza. Por eso, lo que deseamos transmitir es un mensaje positivo, dar buena sombra», así justifica Sara Baras el nombre de Sombras, el espectáculo que de nuevo la trae a València. El hilo conductor de la pieza es la farruca, un baile tradicional de hombre que le ha dado sombra durante 20 años.

P Gardel cantaba que «veinte años no es nada».

R Pues me parece increíble que ya hayan pasado 20 años desde que se inició todo. Pero, por otra parte, me paro, miro atrás y veo la cantidad de cosas que han pasado, lo que he aprendido, la gente que ha estado y está conmigo, la cantidad de momentos que me han hecho crecer€ Uff. Miro atrás y me siento muy orgullosa de estos veinte años, entre otras cosas, por no haber bajado la guardia nunca, por tener un equipo maravilloso y porque lo que fue una ilusión se ha convertido en una realidad.

P Es importante no perder la perspectiva.

R Para mí, mirar atrás es muy importante. Cuando preparo un espectáculo siempre intento arriesgar haciendo algo nuevo porque creo que hay que crecer, pero ahí es cuando al mirar atrás te das cuenta de que todo te ha servido. Se pueden tener otros fallos, pero no los que ya has tenido. No creo que haya que mirar solo hacia adelante porque detrás hay mucha información que siempre te sirve para crecer, para aprender y para no caer en lo mismo.

P En estas dos décadas usted ha inventado un nuevo instrumento, sus pies, y un estilo, el estilo Sara Baras. Desdice al cantante.

R ¡Qué bonito! Me gusta que haya una compañía que trabaje con una forma de bailar y con un sello personal. El flamenco tiene eso, una variedad y una personalidad muy definida por el artista que lo hace. No todos los temas están cortados por la misma tijera. Cada bailaor tiene una forma diferente de hacer las cosas. Yo, aunque intento cambiar y crecer, me mantengo fiel a mi estilo, a un sello que me marca. Eso me parece muy bonito.

P ¿Cómo logra transformar el ruido de unos tacones en música?

R Sinceramente creo que la forma de zapatear depende de la sensibilidad de cada uno, como todo en la vida. Hay gente que grita y gente que chilla, pues esto es lo mismo. Hay gente que zapatea aporreando el suelo y otros que lo acarician. Yo he crecido con ello. No tengo palabras suficientes para agradecerle a mi madre, que es la que me ha hecho amar el arte, que desde niña zapateara. He ido creciendo sin perder la naturalidad y sabiendo lo que suena mejor y peor. Zapatear para mí es como mi lenguaje. Mi abuelo era pianista clásico y siempre decía que no se aporreaba a las teclas del piano y sí que se le acariciaba, pues yo eso lo aplico a lo mio. Siempre pienso que lo que quiero decir cuanto más delicado lo haga, más bonito suena.

P ¿Qué le hace, a día de hoy, zapatear más fuerte?

R Las injusticias, las enfermedades, ver a niños malitos y cómo sufren sus familias. Eso me da mucho coraje. Soy madrina del Síndrome de Rett y muchas veces digo que bailo contra Rett, como si estuviera indignada hacia ese bicho que le está haciendo daño a esos niños. El baile es mi manera de expresión y no solo un trabajo. Me dejo llevar por lo que llevo dentro y hay días que estoy más alegre, más triste, enfadada, feliz, más o menos sentimental y esto afecta a mi forma de bailar y a mi forma de sentir.

P Con «Sombras» actuó en octubre en València y ahora repite.

R El público de València es muy especial y a mí me gusta mucho. Tengo una conexión preciosa con esa tierra. Es un lugar que me hace muchísima ilusión.

P ¿Por qué ha decidido darle protagonismo a la farruca ( baile de hombre que ejecuta vestida con pantalones)?

R Con la farruca no puedes esconderte, no hay vestido o adorno que te distraiga. Es un palo muy elegante con el que creces a diario. Tiene riesgo, porque cualquier error que hagas con los pies se nota, pero se trata de un riesgo maravilloso. Es un baile sobrio y elegante que requiere mucha concentración y al mismo tiempo te da margen para improvisar. Siempre estuve enamorada de este palo del flamenco y lo hago con mucho respeto. Sé que he sido valiente al hacerlo porque es algo que se tiene que hacer con mucho respeto. La farruca no es una coreografía que montas y se queda ahí, sino que hay que regarlo por su profundidad.

P ¿Qué tiene este palo que tanto le gusta?

R Es un palo que me ha gustado desde niña. Tenía pasión por él y cuando tuve la oportunidad de montar mi propia compañía lo hice. Me gusta mucho pensar en la evolución que se ha dado.

P No me resisto, ¿qué siente cuando baila?

R No sé explicarlo con palabras, pero sí sé que cuando se levanta el telón se ve el cien por cien de lo que soy. Al bailar siento algo muy grande y lo comparto plenamente. En el escenario me abro en canal y me entrego con toda mi verdad. El baile no es algo matemático porque al estar el corazón en medio todo lo hace diferente; el sentimiento lo trastoca todo. Lo que pretendo es bailar con elegancia y profundidad, sin adornos. Luego, cuanto más bailas, más tablas tienes.

P Y veinte años después, ¿se sigue poniendo nerviosa?

R Me pongo muy nerviosa, sobre todo, durante el día. Mi camerino siempre está abierto y en el calentamiento todos los de la compañía estamos juntos por lo que, antes de que suba el telón, ya estoy metida en el espectáculo. Soy de compartir los momentos con mis compañeros.

P Leí hace tiempo que, justo antes de salir al escenario, se cepillaba los dientes ¿superstición o manía?

R Todo a la vez, si no lo hago es como que no he terminado de arreglarme, como que no estoy preparada del todo. Tengo amigo que me dicen, ¿te mando flores o un cepillo de dientes?

P Tiene una Barbie a su imagen y semejanza, Correos le dedicó un sello, tiene una figura de cera, es embajadora de la marca España ¿con qué sueña?

R Me siento agradecidísima y a veces pienso ¡qué de cosas, dios mio!, ¡cuánta responsabilidad! Estas cosas me obligan a no bajar la guardia

P Y todo empezó ganando Gente Joven de TVE.

R Sí, lo gané con 17 pero se emitió cuando ya tenía 18. Fue una experiencia superbonita, preciosa. Con el dinero le compré una bici blanca a mi hermana y fue una ilusión grandísima.

Palau de les Arts. Días 4 y 5 de abril. A las 21 horas.