El último vals de Juego de Tronos

La mayor superproducción televisiva de la historia vuelve el próximo domingo con su octava y última temporada. En tan solo seis capítulos, HBO resolverá todas las incógnitas que viene arrastrando la serie. ¿Quién se quedará con el Trono de Hierro? ¿Quién morirá en la batalla final? Y sobre todo: ¿Qué hay después de Juego de tronos?

Cuando casi nos habíamos acostumbrado a vivir sin ella, la mayor superproducción televisiva de la historia regresa a la parrilla para decir adiós. No sin antes dejar a todo el mundo sin aliento. HBO, la cadena que emite la serie creada por George R. R. Martin, viene anunciando a bombo y platillo que el domingo llega el principio del fin de la historia que ha enganchado a millones de personas por todo el mundo. El despliegue de medios para marcar en el calendario la fecha del 14 de abril empezó hace un mes, cuando HBO copó la atención de los espectadores de la Super bowl. Después vinieron gincanas en busca del Trono de Hierro -uno de ellos apareció en Guadalajara-, imágenes promocionales con pistas sobre el final de la última entrega y deslices nada improvisados de los actores del reparto a través de las redes sociales.

Esta temporada, la octava de la producción, va a ser la mayor de todas. HBO condensará en seis capítulos la resolución de un cúmulo de intrigas que desespera a los espectadores desde hace años. David Nutter, Miguel Sapochnik y David Benioff y D.B. Weiss son los directores que se encargarán de cerrar la serie con episodios con una duración que oscila entre los 54 y los 82 minutos. Los capítulos serán retransmitidos por Movistar + y por la plataforma HBO. Se emitirán cada semana, de modo que no hay posibilidad de pegarse el «atracón» frente a la pantalla.

Para quienes todavía andan visionando las temporadas anteriores, no continúen leyendo. Como se suele decir... ¡Alerta spoilers! A estas alturas, las preguntas que se hacen los fans de la serie son: ¿Quién se quedará con el Trono de Hierro? ¿Quién morirá? ¿Qué papel tiene la alianza entre Jon Snow y Daenerys Targaryen más allá de la guerra contra los caminantes? Todas estas preguntas se resolverán en la nueva temporada, aunque todo parece indicar que el final no será el deseado. Varios actores de la serie ya han avisado de que el final será «doloroso». Lo dijo Lena Headey (Cersei Lannister) durante su visita a la Heroes Comic Con de València. «Habrá que coger muchos pañuelos», aseguró la actriz británica. Lo cierto, es que Poniente se encuentra en una situación muy complicada. En medio de las intrigas palaciegas habituales de la serie, las principales casas han tenido que parar sus guerras internas para hacer frente a una amenaza mayor: el ejército de muertos de viene del norte. Ellos son el enemigo que puede acabar con su forma de vida. Por lo pronto, han hecho posible algo insólito, que tres casas enfrentadas por el poder -Lannister, Targaryen y Stark- se hayan unido en el frente de batalla para batir a estos «caminantes blancos». Será emocionante ver unidos a personajes secundarios que hemos visto evolucionar durante todas las temporadas como Gendry, Brienne, El Perro, Jorah Mormont o Samwell Tarly. Todos ellos se encuentran en Invernalia a la espera del resto de la comitiva. Juntos lucharán sobre el hielo. ¿Pero cuáles son los otros escenarios en los que se desarrollará la temporada? Uno de ellos será el bosque norteño, donde se encuentra el arbol donde habita ahora Bran Stark, el nuevo Cuervo de Tres Ojos. El pequeño de los Stark tiene un importante rol que jugar en esta temporada, al igual que el pasado de la casa Targaryen. Y no diré más.



¿Y después qué?

Después, a recoger los frutos que ha dejado la serie. Sobre todo, en cuanto a la economía y el turismo. Juego de tronos ha sido el mayor promotor del turismo español desde... Bueno, no tiene precedentes. La oficina de Turismo de Irlanda del Norte, base de rodaje de la serie, calcula que el turismo relacionado con Juego de tronos ha generado unos ingresos de unos 60 millones de dólares al año en el país. En España no existe un indicador global, ya que la serie ha ido filmando por diferentes localidades. Peñíscola representó a la Comunitat Valenciana en el mapa de localizaciones de la serie. El municipio se convirtió en Meereen durante la sexta temporada. En varias escenas se pudo ver el Castillo de Peñíscola, la calle Mayor, el Paseo de Ronda, el Portal Fosc (una de las entradas medievales del municipio) o la plaza de Santa María. Girona (Desembarco del Rey), Cáceres (Desembarco del Rey), Sevilla (Dorne), Almodóvar del Río (Altojardín) son otras de la ciudades que aparecen en la serie, aunque la más beneficiada es Bermeo, donde se encuentra el imponente islote de San Juan de Gaztelugatxe (Rocadragón), hogar de la familia Targaryen en la ficción. Solo una de estas localizaciones españolas ha repetido este año, se trata de Santiponce, donde se ubica el Anfiteatro de Itálica. Allí, se han rodado las escenas de Pozo Dragón, un edificio en ruinas donde los Targaryen guardaban a sus dragones.

Aunque no todo será hacer la «cuenta de la vieja» después del fin de la serie. La fantasía continuará. Hace un año que George R. R. Martin anunció una nueva producción junto a HBO, un spin-off (producción creada a partir de otra existente) que explicará «el devenir del mundo desde la Era de los Héroes hasta su época más oscura». La nueva serie también profundizará en la familia Stark y su leyenda, en el origen de los caminantes blancos y en los «horribles secretos» de la historia de Poniente. Naomi Watts ya ha confirmado su participación en el elenco. Eso sí, tendremos que tener mucha paciencia para verla en la pequeña pantalla.

HBO y Movistar +. 14 de abril