El río Cèrvol y su paisaje: El Maestrat y el litoral

"Después de varios días de preparación, reprodújose el domingo a primera hora el régimen tormentoso, descargando un fuerte aguacero, continuando el tiempo todo el día amenazador, hasta la noche que se repitió con mayor intensidad la lluvia, la que debió ser más abundante aún en la parte alta de nuestra comarca pues el Servol experimentó una avenida extraordinaria, nunca conocida, desbordándose entre 11 y 12 de la noche e inundando las calles del Puente, Plaza de los Tres Reyes, Barranco y otras en las que el agua alcanzó una altura en determinados sitios de un metro, o sea unos 30 centímetros más que en la célebre riada de 1909"

(Rev. "Patria", 16-X-1921). Desbordamiento 9 de Octubre de 1921

El rio Cérvol es uno de los ríos autóctonos de nuestro territorio, caracterizado por el régimen fluvial mediterráneo. Tiene una superficie de cuenca de 343 Km2 y 59 kilómetros de longitud. Discurre con una dirección ibérica por el flanco septentrional castellonense. Se origina en la comarca Els Ports, en tierras morellanas, y su primer valle estrecho, montañoso y boscoso aparece en Vallibona. Prosigue entre los olivos milenarios del interior del Baix Maestrat hasta la llanura litoral de Vinaròs, por donde desagua al mar en la partida Sol de Riu.

El Cérvol nace al O de Chiva de Morella, en el Port de Torre Miró junto al pico de Bolintxa (1.264 m), en el paraje de Cap de Riu, donde confluye el barranco de la Serra Plana y el de Carcellera. Ambos se unen en el barranco de Cap de Terme y tras 5 kilómetros pasa a denominarse río Cérvol, en Vallibona.

El Valle de Vallibona, con una altitud media de 600 m, forma un paisaje de muelas entre las cuales serpentean los barrancos de la Gatellera, la Tejería, la Borcha, del Molí, Gort, de la Torre y de la Font. Las fuentes abundan y destaca el caudal de la fuente del Molí de la Torre. El "congosto" de Vallibona se halla formado por depósitos cretácicos con un dominio estructural con una sucesión de pequeños pliegues anticlinales y sinclinales. Este valle se encuentra jalonado por las Sierras de la Creu (1.122 m) y las Sierras del Turmell (1.276 m), que flanquean el Valle por el N y S respectivamente. Por el NO destaca el pico del Boberal (1.175 m) y por el SO el Tossal Gros (1.251 m). Las aguas del valle eran utilizadas mayoritariamente para la molturación de cereales y por los batanes, como indican las construcciones del molino de la Font, molinos de la Torre, molino del Batá y Molinet o el Assut del Mallol.

Un tramo alto de gran valor natural y paisajístico

En el curso alto del río Cérvol, Vallibona y alrededores, destacan los bosques de pinos, carrascas y robles. En las zonas más altas aparecen los pinos negros mediterráneos endémicos (Pinus nigra Subs salzmani) junto al pino Silvestre (Pinus sylvestris) con un manto arbustivo importante de enebro común (Juniperus communis), cojín de monja (Erinacea anthyllis), y mostajo (Sorbus aria). Las carrascas aparecen con arbustos como la zarzaparrilla (Smilax aspera), rubia peregrina o el madroño (Arbutus unedo), entre otros. Los robledales o quejigos (Quercus faginea) pueden mezclarse con diferentes arces o mostajos (Sorbus aria). Junto al río aparece vegetación con especies de hierbas como las orquídeas (Cephalanthera epipactis) y arbustos junto a algún aislado boj (Buxus sempervirens), espino albar o blanci (Crataegus monogyna). En las umbrías húmedas de estos bosques templados y frescos aparece el acebo (llex aquifolium). De este modo en Vallibona destacan algunos de los árboles monumentales existentes: los robles del barranco de la Teulería o los robles de la Masía de Querol, el pino Gordo de la Umbria, la carrasca Gorda de la Fue, la de la Masía de Miquel o la de San Domingo. Se trata pues de un paisaje tradicional mediterráneo dominado por el bosque y los arbustos, condicionados por la sequía estival.

El municipio de Vallibona y el sector oriental de Canet lo Roig y Rosell se encuentra al amparo de dos figuras de la Red Natura 2000: el Lugar de Interés Comunitario (LIC) de la Tinença de Benifassà, Turmell y Vallivana y la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de l'Alt Maestrat, Tinença de Benifassà, Turmell i Vallivana. El LIC tiene una superficie de 49.686 hectáreas y abarca los municipios de Morella, Vallibona, Rosell, Canet lo Roig, Castell de Cabres, Catí, Herbes, la Pobla de Benifassá y Xert. La ZEPA tiene una superficie de 96.482 ha distribuidas entre 21 municipios.

El Parque Natural de la Tinença de Benifassà se extiende por las proximidades de los Barrancos de la Galletera, de Tejería, de Santo Domingo y de la Borcha, afluentes del Cérvol en término de Vallibona. El Parque fue declarado el 19 de mayo de 2006 con 4.967,548 hectáreas y actualmente su Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) es de 25.814 ha. Se trata de un territorio con gran atractivo faunístico. Destaca la población más importante de la Comunidad Valenciana de cabra montesa (Capra-Pyrenaica). Además alberga una elevada diversidad y cantidad de aves rapaces que nidifican en su área. Abundan el águila real (Aquila chrysaetos) y la culebrera (Circaetus galli-cus), el halcón peregrino (Falco peregrinus) y el buitre leonado (Gyps fulvus).

La microrreserva del Molí de la Torre (Vallibona) alberga una importante población del escaso helecho (Phyllitis scolopendrium), avellanos (Corylus avellana) e individuos de Campanula trachelium, la coroneta (Coronilla emerus) y otros musgos.

La microrreserva de la Cresta del Turmell (Xert-Vallibona) con fuertes pendientes rocosas albergan vegetación rupícola con especies de especial interés como la arenaria de codina (Arenaria conimbricensis) y plantas herbáceas como la Biscutella fonqueri, u otros arbustos como la carolina de bosque (Coronilla emerus), o el acebo (Ilex aquifolium), entre otras especies.

El enclave de Vallibona y su legado

El núcleo de población de Vallibona, con una altitud de 666 m, se localiza a los pies de un promontorio cretácico y está rodeado por el río Cérvol al Sur, y por el barranco de la Gatellera al Este. En 1900 alcanzó una población de 1.800 habitantes gracias a la producción de carbón vegetal y leña. Población que residía en el núcleo y en las numerosas masías existentes. Destaca el Mas de les Ferreres, que es un Bien de Interés Cultural (BIC).

En 1950 la población se había reducido a 1.061 habitantes y en 1981 tan sólo residían 32 habitantes en masías aisladas y 147 en el núcleo. En la actualidad hay alrededor de 80 habitantes, ocho de los cuales viven en masías.

Vallibona contó con murallas de origen musulmán, de las que sólo quedan restos. La torre del campanario era una de las tres torres de defensa junto a la torre del Moli de la Torre y la fortificación de la masía de la Torreta. El campanario forma parte de la iglesia parroquial de la Asunción de María, declarada Bien de Interés Cultural en 2004, por ser un gran ejemplo de templo de reconquista. Erguida en el siglo XIII y recubierta con estilo barroco, en su interior destaca el órgano de 1791 y su techumbre mudéjar con madera policroma de pinturas de diversos temas y estilos.

La ermita de Sant Domenech dista 10 km del núcleo de población, junto al barranco homónimo, y fue declarada Bien de Relevancia Local en 2007. Es un vasto ermitorio formado por la iglesia, la vivienda del ermitaño, la hospedería y una serie de casas y dependencias auxiliares. Otro BRL es la Ermita de Santa Águeda localizada sobre la sierra homónima, a 7 Km al Sur del casco urbano. Santa Águeda es copatrona de Vallibona y tiene la capelleta de Santa Aguedeta a un kilómetro al Oeste del pueblo, accesible mediante el sendero GR-7.

El Cérvol en el Baix Maestrat: los Olivos Milenarios y una agricultura de secano heredada

El paisaje dominante es el agrícola, con el monocultivo del olivo como arraigada tradición cultural. Estas tierras junto al río Cérvol ostentan el premio Europa Nostra (2014) al Paisaje Histórico de Olivos Milenarios del Sénia (2014). Constituyen auténticas obras de arte naturales emplazadas en un maravilloso entorno de muelas. El Olivo de Sinfo (Traiguera) con sus más de 10 metros de diámetro en su tronco de contornos imposibles ostenta el XII Premio de Olivo Monumental de España 2018.

El Olivo de Cuatro Patas fue el mejor olivo Monumental de España en 2016. El Olivo de las Parejas en la Jana obtuvo el mencionado galardón en 2014. La Jana alberga el Museo Natural de Olivos Milenarios. Además existe la ruta de los olivos milenarios en Canet lo Roig (SL-CV 58). Existe la ruta ciclista de Traiguera, homologada por IMBA (International Mountain Bicycling Association). Traiguera ha creado en 2018 el centro interpretativo de la zona.

Canet lo Roig y Rosell forman un territorio con un marcado carácter rural con 700 y 1.000 habitantes respectivamente. Se trata de municipios con un gran protagonismo del olivo. El término municipal de Canet lo Roig cuenta con 6.870 ha, 2.969 de ellas cultivadas, de las cuales más del 90% son olivos. En Rosell, con un término de 7.490 hectáreas, se cultivan 2.363, de las cuales el 83% es olivar.

Traiguera constituye el municipio de transición entre el paisaje de secano y de regadío. Posee 904 ha de regadío dedicadas en su mayoría a mandarinos, aunque predominan los olivos y almendros, con 2.826 ha. Entre las variedades de olivos destaca la Farga, caracterizada por proceder de olivos milenarios y ser materia prima de un aceite de alta calidad.

En Sant Jordi la distribución de la superficie de las hectáreas cultivadas se halla equilibrada entre el secano y el regadío. El paisaje de secano se compone por olivos acompañados de algarrobos y almendros, y el de regadío esta colmatado por cítricos, concretamente mandarinos. El río Cérvol en esta zona de transición se abastece de diferentes afluentes. Destacan los de la margen izquierda por su longitud y por tener su cabecera en las áreas protegidas de les Serres de Benifassà. Estos son el Mas del Coll, que drena el poblado de Bel, dependiente de Rosell; el barranco de la Coma Negra con una cabecera entre las muelas de Buscarro y Ballestera; el barranco de Requena, de mayor longitud que los anteriores, discurre junto al casco urbano de Rosell y tributa sus aguas al Cérvol por su margen izquierda, junto al límite municipal de Traiguera. En este municipio a la altura de la CV-11 hallamos el Barranco de la Cova Alta.

Por la margen derecha del río Cérvol a la altura de la Cova Funeral (Canet lo Roig) se sitúa el afluente del barranco de la Barsella, que drena las tierras existentes entre el Turmell y la Mola de Xert (807 m). En Canet, en las cercanías del límite con Traiguera, por la derecha, destaca al barranco de la Font de Roca, que recoge las escorrentías procedentes de la Serra de Sola (542 m).

En Traiguera destaca el Reial Santuari de la Salut, que es el único de carácter real en la provincia, con el que nos remontamos históricamente a las órdenes de Montesa y de los Hospitalarios. Dicho título es otorgado por Carlos V (1542), renovado por Felipe II y confirmado por la Bula Papal en 1555. Es un gran conjunto de edificios con reformas góticas (siglos XVI a XVIII) destinados a diferentes usos. En definitiva, este territorio se caracteriza por un legado histórico-patrimonial cultural importante formado por núcleos históricos, cascos antiguos, parajes, fuentes, paisajes, panorámicas, patrimonio arquitectónico de masías, iglesias y ermitas, todo complementado con la gastronomía local y una serie de actividades de degustación oleícolas, dado el dominio paisajístico del olivo.

El río Cérvol en Vinaròs

El último tramo del río, antes de su encuentro con el mar Mediterráneo, discurre por el llano litoral. La desembocadura del río Cérvol se halla al Norte del puerto y el casco urbano de la capital del Baix Maestrat, Vinaròs. Este territorio forma la unidad geográfica de la Plana de Vinaròs-Benicarló, que se extiende entre la sierra del Montsià al Norte, la sierra d'Irta al Sur y por el Oeste la sierra de la Valldàngel-sierra del Turmell.

La llanura litoral está compuesta por materiales pliocuaternarios depositados en los conos aluviales del río Cervera, la Sénia, el Cérvol y la rambla d'Alcalà. Los conos aluviales costeros tienen su origen en la existencia de relieves cercanos a la costa, con elevadas pendientes. El cauce arrastra una carga importante de sedimentos que en periodos de crecida son derramados fuera del mismo en los puntos donde existe un cambio brusco de su pendiente.

La primera línea de costa junto al Cérvol configura una serie de pequeños acantilados que en ocasiones superan los diez metros. Vinaròs cuenta con alrededor de 4 kilómetros de costa, con un total de 26 playas y calas. Los acantilados se han formado en parte por la existencia del delta del Ebro. Interrumpe la carga de sedimentos en la corriente marina N-S que facilita la erosión del oleaje con la no recuperación de material por deposición.

El paisaje junto al Cérvol en Vinaròs está dominado por el casco urbano al Sur y las urbanizaciones en la franja costera al Norte, rodeadas hacia el interior por un paisaje dominado por los cítricos. Representan el 90% del cultivo, donde los mandarinos con 3.000 hectáreas en 2015 duplican a las naranjas. Es un regadío vinculado a un nivel freático elevado. El paisaje agrícola de Vinaròs a principios del siglo XX se traducía en un rosario de minas que extraían las aguas de este nivel freático poco profundo. Artefactos que fueron sustituidos por motores en la segunda mitad del siglo pasado.

