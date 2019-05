Digital Jove, un paseo por el futuro

Expertos mundiales se reunirán en el Foto internacional Digital Jove para reflexionar sobre el impacto de las nuevas tecnologías y las narrativas digitales porque «el futuro del mañana se está construyendo aquí y ahora».

No es un congreso. No es un festival. Es un foro. Un punto de encuentro para el debate y la reflexión. Es arte, ciencia, tecnología, educación, comunicación... Es Digital Jove. Un foro que, dedicado a la creación digital y a las narrativas transmedia, reflexiona sobre el impacto de las nuevas tecnologías y las narrativas digitales. Conferencias, mesas redondas, talleres, clases magistrales, música en vivo, un showroom de experiencias interactivas... Del 9 al 11 de mayo, València se convertirá en el epicentro internacional de la creación digital.

«Digital Jove es un espacio abierto para reflexionar sobre el papel de las nuevas tecnologías en la creación del futuro de nuestra sociedad. Mañana recogeremos lo que estamos sembrando hoy. En una época marcada por la rápida implantación de las tecnologías digitales en la vida personal, laboral y social, la exclusión digital se convierte a su vez en exclusión social. Por ello, uno de nuestros objetivos es crear valor local y ayudar a promover la accesibilidad, la inclusión, y el empoderamiento digital», explica Fernando Carrión, director de Digital Jove y Digital B2B Forum. «Es responsabilidad de todos empezar a tomar consciencia de cómo queremos crear entre todos nuestro futuro. Y la tecnología puede ayudar mucho si la usamos de manera adecuada. El futuro de mañana lo estamos construyendo aquí y ahora», insiste.

«Hablaremos de creación digital, de retos tecnológicos, de visiones y desafíos de futuro, de creadores de universos narrativos, de inteligencias artificiales y robots, de mundos virtuales y experiencias inmersivas, de historias que utilizan las nuevas tecnologías para crear un mundo mejor, de historias que se transforman en experiencias colectivas, de historias que construyen nuestra sociedad y conforman nuestro futuro como seres humanos», comparte. «Hablaremos de cómo se crean distintos tipos de narrativas digitales, desde la perspectiva de creadores como Kyle Cooper (Prologue Films), Rob McLaughlin (The National Film Board of Canada), Juan Pablo Mendiola (PanicMap Proyectos Escénicos), o Robert Pratten (Transmedia Storyteller Ltd.), hasta el trabajo de ONGs como Cirugía en Turkana, el impacto social del nuevo activismo digital multiplataforma de Amnistía Internacional, el activismo de género y el empoderamiento desde la perspectiva de mujeres como Victoria Heath o Dani Roche, la lucha contra el cyberbullying (ayuntamiento de La Nucia), la importancia de la transparencia digital contra las fake news (Newtral), el trabajo de colectivos emergentes como DevWomen o Makers UPV, el uso de las nuevas tecnologías para desarrollar proyectos sociales (American Space Valencia y Colectivo Fractals), la apuesta por el turismo transmedia (Iternatura), las rutas turísticas inclusivas (Fundación Once o Cocemfe CV), el futuro del sector editorial (Storytel), la experiencia diaria de pilotos de drones que salvan vidas (General Drones), de expertos que utilizan la robótica y la programación creativa (Droide Comunidad) para educar a los más jóvenes, el diseño de juegos de mesa solidarios (Ayudar Jugando), o las visiones de futuro de magos del entretenimiento interactivo como Epic Games, Studio Koba o PlayStation Talents, por mencionar solo una muestra de todo lo que se podrá encontrar», explica Fernando Carrión. El país invitado es Canadá. El Centre del Carme, el Palau de Pineda y el Convent Carmen serán las sedes de las actividades del foro organizado por el Institut Valencià de Cultura-Generalitat Valenciana y Digital Jove.

Calpurnio, autor de la ilustración que figura en la portada de Urban, ha sido el encargado de realizar el galardón con el que se reconocerá el trabajo de creadores, investigadores y comunicadores. Se trata de Pixel, como uno de los pilares de la cultura digital. El uno y el cero. Una parte que representa el todo. Un avance hacia el futuro.