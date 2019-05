El Groove es valenciano

No necesito dinero, no necesito tu amor, la única cosa que quiero es un trozo de carbón para pintarme la cara, para cambiarme de color». Esto lo cantaban Los Flechazos y seguramente también ronda por la cabeza de los miembros del Black Thought Collective, un grupo de melómanos aficionados al soul, rhythm and blues, funk y demás ritmos afines dispuestos a enmascarar la escena musical valenciana. Su primer acción para lograr su objetivo tendrá lugar el próximo 8 de julio en el espacio Amstel Art-Veles e Vents con un concierto en el que participarán The Black Waste Factory y Calmoso and the Black Fangs.

Black Thought Collective nace de la «unión de varias almas inquietas con años de bagaje como agitadores culturales y la música de raíces afroamericanas como nexo». «Este proyecto -continúan- pretende aunar diferentes sensibilidades musicales que ya contaban con presencia en la ciudad de València con el «groove» como denominador común para hacerlas crecer de forma conjunta, incorporando un universo de disciplinas y referentes ligados a la música como la literatura, la gastronomía y otras expresiones culturales. Sus fundadores pretenden que València disponga en este aspecto de eventos similares a los que ya disfrutan Madrid o Barcelona.

La jornada central será la matinal del sábado, pero el viernes a las 18.00 horas Splendini Bar i Discos acogerá la presentación de El hechizo del Groove, un libro en el que su autor Jaime Bajo González invita a veinte personajes esenciales en la historia de la música 'groovadélica' como Irma Thomas, George Clinton (Parliament-Funkadelic), The Impressions, Rubén Blades, Roy Ellis (Symarip), Benny Golson o Mulatu Astatke a ilustrar al lector sobre esa mágica cadencia rítmica que en el jazz se llama «swing», «duende» en el flamenco, «vibe» en el reggae., «flow» en el rap o «tumbao» en la música latina.

El sábado, a partir de las 11.00 horas, la música dará comienzo con los valencianos fundadores del «Cabanyal soul» The Black Waste Factory, un combo de amantes del soul, funk y R&B, James Brown, el reino Daptone, New Orleans y la música afroamericana de los 60 y 70 con sus sonidos más crudos. Desde Castelló llegarán después Calmoso and The Black Fangs. «Flow», «groove» y jazz por el que Calmoso ha sido comparado con MC Guru de los Gang Starr y que inunda su EP Fang-Tazztic! de 2017 y que se mantiene en nuevas canciones como «Les rondes del vi» o la reciente «A foc lent». Además del directo, no faltarán a los platos tres fanáticos del «diggin» en todas las tonalidades que ofrece la música de baile afroamericana, entre ellos el organizador de Cabanyal Reggae o los responsables de las sesiones Black Music en La Peligro.