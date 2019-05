Love the 90's convertirá la Ciudad de las Artes en una macrodiscoteca 'remember'

La Ciudad de las Artes y las Ciencias acoge mañana en la zona de los lagos el festival 'Love the 90's' donde hasta 20.000 personas disfrutarán del macroconcierto de los 90. Por tercer año consecutivo, 'Love the 90's' cuelga el cartel de entradas agotadas. La organización prevé una edición histórica en la que se superará el récord de asistencia de las anteriores ediciones.

La edición 2019 llega a València tras triunfar en el WiZink Center de Madrid y con un cartel lleno de estrellas del dance de los 90 como Culture Beat, Dr. Alban, 2 Unlimited, The Outhere Brothers, JL Milford AKA John Wesley, Simone Jay de Netzwerk, La Bouche, Whigfield, 2 Brothers on the 4th floor, Kriss, Chimo Bayo y The Jumper Brothers.

Dentro del cartel estaba también prevista la actuación de Haddaway, que ha tenido que cancelar su presencia en el concierto debido a motivos de salud y que será sustituido por el grupo Technotronic, una de las bandas clave de la música de los 90 gracias a temas como 'Pump up the jam' o 'Get up'.

Igualmente, en el concierto no faltará el locutor y presentador Fernandisco, maestro de ceremonias y alma de 'Love the 90's'.

El concierto cuenta ademá con un nuevo montaje, en el que el escenario, creado nuevamente por Pixelmap Studios, será uno de los grandes protagonistas. En esta ocasión, Pixelmap Studios ha diseñado un stage que integra una estructura circular a través del que se creará una experiencia totalmente inmersiva, con efectos visuales nunca vistos y con una mayor interacción entre el público y los artistas.