Mario Vaquerizo: "Me encanta que la gente me mire"

Mario Vaquerizo: "Me encanta que la gente me mire" Ariana Román

P ¿Qué es lo primero que metes en la maleta?

R Los calzoncillos y los calcetines.

P ¿Qué es lo último que haces antes de irte a la cama?

R Lavarme los dientes.

P En tu bolsa de aseo nunca falta...

R Colonia y desodorante.

P Para dormir: ¿pijama, ropa interior o desnudo?

R Calzoncillos.

P No sales nunca de casa sin...

R Mi pantalón pitillo.

P ¿Qué no falta en tu nevera?

R Cervezas.

P ¿Y en tu bolso?

R Un cargador de móvil.

P Si fueras invisible por un día, ¿qué es lo primero que harías?

R No me gusta ser invisible, me encanta que la gente me mire y me vea. Ser invisible me parece espiar y no me gusta ser espia.

P ¿A quién le darías un pisotón?

R A nadie. No hay mejor desprecio que no hacer aprecio. La gente que no me interesa o me cae mal prefiero obviarla; darle un pisotón sería reconocer lo mal que me caen y no quiero.

P Si te dan mil euros con la condición de que te los gastes en media hora, ¿qué te comprarías?

R No me llegaría porque esta camisa me ha costado 1.500. Con mil euros invitaría a un ronda de patatas y cervezas a las personas que quiero.

P ¿Te acuerdas en qué gastaste o invertiste el primer sueldo?

R En abrir una libreta de ahorro junto a mi madre y comprarme un anillo de calaveras de unos hippie?s que estaban en el barrio de Salamanca de Madrid.

P Una canción que nunca te cansas de escuchar.

R Chain Reaction de Diana Ross.

P ¿En que ocasiones mientes?

R He mentido mucho pero ya no miento porque no vale la pena.

P ¿En qué te molesta perder el tiempo?

R En gente maleducada y tonta. Con ellos no quiero hablar.

P ¿Para qué te consideras un as?

R Para ser buena persona.

P ¿Y para qué un negado?

R Para ser mala persona.

P Un pensamiento que te aporte energía.

R En la familia elegida que es la que está compuesta por los padres, los hermanos y los amigos.

P Un adjetivo con el que te definirías.

R Maricón inquieto.

P ¿Un deseo por cumplir?

R Ser bibliotecario o archivador de documentos. Trabajar en una hemeroteca.

P ¿Una extravagancia?

R La extravagancia no está en uno, está en los demás.

P ¿A qué le tienes miedo?

R A morirme en vida.

P ¿Qué plato le prepararías a un amigo?

R Lentejas con espuma de patata revolcona.

P ¿Con quién te gustaría cenar?

R Me hubiera gustado ir a cenar con Andy Warhol pero está muerto y ya no será posible, así que me quedo con Fabio McNamara que me encanta.

P ¿Qué te da corte?

R La soberbia.

P Cuélgate una medalla.

R Prefiero colgarme collares y abalorios de pedrería falsa