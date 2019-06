Festival de Les Arts: zona de riesgo 0

El Festival de les Arts -que este fin de semana reunirá a miles de personas en València- es una fiesta, en lo bueno y en lo malo. En lo bueno por eso, porque es una fiesta. En lo malo porque la trascendencia musical, las novedades rompedoras o el deseo de aportar nuevas sensaciones y abrir horizontes desde el escenario han pasado definitivamente a un segundo o tercer plano.

Sin haber anunciado ni siquiera la totalidad del cartel, el Festival de les Arts, que dará hoy comienzo en València, ya había vendido todos los abonos de su edición de 2019. Algunos incautos protestaron por la falta de nombres internacionales en el «line up» o por el hecho de que este año participen menos artistas que en las ediciones anteriores. Daba igual. Los promotores del festival urbano más importante de la Comunitat Valenciana habían cumplido su objetivo. La música, quizá, es lo de menos.

Lo cierto es que el Festival de les Arts nunca ha engañado a nadie. Que sus asistentes no busquen riesgo ni giros temáticos como el del Primavera Sound, ni bandas de fama mundial como el Mad Cool o el BBK. Tampoco aquí se guardan las esencias de aquello llamado indie como alguna vez hizo el FIB. La fórmula de Les Arts es clara: nombres nacionales, que son los que venden entradas, algún grupo internacional de relleno (aunque este año, ni eso) y la cuota de bandas y solistas locales que permita no perder cierto amparo institucional. Y lo demás, mucha barra, mucha risa, mucho «selfie», mucho «influencer» y muchas ganas de pasarlo bien.

Y también mucha repetición. No en el caso de Vetusta Morla, que aunque parezca mentira es la primera vez que acude al Festival de les Arts, aunque estuvo el año pasado en el mismo recinto tocando una semana antes de la edición 2018 del certamen. Eso sí, el grupo madrileño que anda presentando desde 2017 el pesadito Mismo sitio, distinto lugar también se pasará después por el FIB de Benicàssim (ahí tocarán que tocarán al completo su disco debut Un día en el mundo), el Low de Benidorm y el Arenal Sound de Burriana, entre otros muchos festivales. Lo decimos por si alguno se lo pierde mañana en València (tocarán a las 23.20) o si, por lo que sea, le apetece repetir.

Hablando del Arenal, además de Vetusta Morla por ahí también se pasarán otros fichajes de Les Arts 2019 que estarán este fin de semana en València como son Fangoria, Dorian, Second, Iván Ferreiro, Zahara, Carolina Durante, Zoo o Sofía Ellar. No en vano los promotores del evento del «cap i casal» son los mismos que los de la localidad castellonense (y del Granada Sound, y del Interestelar Sevilla, y de Madrid Salvaje, e incluso del Viña Rock) , así que todo queda en casa.

La nómina de viejos amigos de Les Arts no es pequeña. Dorian (que ya tocaron en València el pasado 15 de diciembre) y La M.O.D.A. repiten del año pasado. Iván Ferreiro estuvo en la edición de 2017, al igual que Fangoria, que este año actúa como cabeza de cartel de la jornada del viernes para presentar su bakalaero (sección pastelito) Extrapolaciones y dos preguntas. Zahara ya actuó en la edición de 2016 y Second en la de 2015 y 2016. Entre las novedades destacan Rozalén y Amaia, dos buenos ejemplos de la piscina «mainstream» a la que se han tirado de cabeza la mayor parte de los festivales veraniegos. También participan por primera vez Carolina Durante, con su flamante primer disco bajo el brazo, Shinova, Delaporte, Cariño, Carmen Boza, Siloé, y Putochinomaricon poniendo el acento más urbano de todo el festival.

En este Les Arts de 2019 la presencia valenciana se encuentra si uno se fija en la letra pequeña del cartel y fuera del escenario principal: Zoo actuará a las 22.30 del viernes en el escenario Coolway, Valira (nuevo proyecto de Juan Zanza, de La Raíz) a las 18.00 en el escenario Brugal, donde también estará Peranoia a las 00.45 horas. El sábado a las 00.50 hora Elyella pincharán en el Coolway, y al escenario Brugal acudirán Mr. Perfumme (18.00), The Seafood Special (20.15) y La Plata (22.20).