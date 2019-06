El Fest Tales da la bienvenida al verano

El Festival d'Arts Escèniques a la Serra d'Espadà, que aterrizó el año pasado en la localidad de Tales, se afianza en este parque natural castellonense

Los próximos días 22 y 23, se celebra en Tales la segunda edición del Projecte Fest, el festival que lleva la cultura a los pueblos de la Sierra Espadán . Así Tales llenará sus calles y plazas de teatro, danza, títeres, circo y música.

Las siete compañías llegadas de la Comunitat Valenciana, Aragón y hasta Francia, Chile e Israel, serán las encargadas de llenar de arte el fin de semana con sus novedosos espectáculos. "En cada festival del Projecte FES la programación es diferente y es que no solo buscamos la armonía entre que cada espectáculo y un espacio escénico natural idóneo sino que existen seguidores del FES que vienen a todos los festivales y no se pierden ninguno. Esto hace que cada festival sea único y que estos seguidores ya conozcan parte de la Sierra Espadán no solo por los festivales que organizamos sino por sus fuentes, sus rutas, sus establecimientos y sus maravillosos vecinos" cuenta Pepa Cases, directora del Projecte FES.

La cita final de curso se dará en Tales. El primer espectáculo será de circo y tendrá lugar a las 18h en la Plaça de l'Església el sábado 22 de Junio con la compañía israelí Duo Looky, los aragoneses Callejeatro llevarán al público en una boda muy especial hasta la Font del Montí donde a las 20h la compañía valenciana FIT EBD Danza, nos desvelará su secreto sobre la libertad mediante la danza contemporánea. La noche la presentará una maestra del humor, la valenciana Maria Juan con un monólogo que dará paso al concierto final de la noche con Dédalo, la banda vilarealense que acaba de sacar nuevo disco.

La mañana del domingo amanecerá entre títeres por la compañía valenciana Muppetece Muppets y el cierre del II FES Tales llegará con Trinity, una chilena afincada en Francia que mostrará su espectáculo de circo.