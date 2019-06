Tus aliados para vencer el insomnio

En la vida hay tiempo para todo. Incluso para no hacer nada, para echarte en la cama y simplemente descansar. Algo tan sencillo como cerrar los ojos es más importante en tu vida diaria de lo que imaginas. Descansar es salud, es belleza, es vida. Respeta tus horas de descanso religiosamente si quieres ser productivo en tu día a día.

El estrés es un mal común que se ha instalado en el siglo XXI. Si sientes que las horas no son suficientes para todo lo que tienes que hacer, que no tienes tiempo ni para ir al baño cuando te entran ganas, que te levantas agotado, que hay días que vas tan acelerado que cuando llegas a la cama ni siquiera puedes rebajar el ritmo y te cuesta dos horas chapar el ojo, si te despiertas durante la noche varias veces.... Stop, es una orden.

Si no paras, tu cuerpo te parará en algún momento, es matemático. Como cualquier máquina cuando la fuerzas. Si trabaja a una potencia exagerada y no la dejas enfriar sus horas, un día se estropeará y quizá esa avería sea irreversible.

Qué hacer y qué no hacer, esa es la cuestión. Te propongo cuidarte saludablemente:

No abuses de los excitantes, como por ejemplo el café. Alterarás tu sistema nervioso y no dejarás que funcione correctamente. Tomar excitantes a partir de las cuatro de la tarde está totalmente contraindicado si al llegar la noche quieres descansar bien.

Procura que la comida del mediodía no sea muy copiosa, para que no te entre sueño y caigas en el momento siesta.

Tu cena también debe ser ligera, pero nutritiva. Las digestiones pesadas te pueden desvelar varias veces durante la noche.

No tomes somníferos como quien come pipas. Debemos encontrar otras soluciones más definitivas a través de la modificación de conducta o haremos crónico el problema. Los somníferos a largo plazo dañan el sistema nervioso seriamente.

Esfuérzate en respetar tu horario de descanso, mínimo ocho horas. Yo tengo una alarmita en el móvil que me avisa 15 minutos antes de que me tengo que meter a la cama si quiero estar a tope al día siguiente.

Intenta consumir alimentos que calmen al organismo, aumenten los niveles de serotonina y te ayuden a conseguir un sueño reparador. Yo tomo suplementos durante el día, que además de tener muchas otras propiedades, me ayudan a descansar mejor.

Descansar mal se asocia a una vida más corta, también a un envejecimiento prematuro. Recuerda que nuestra piel y nuestros órganos se regeneran durante la noche. Mejora el metabolismo, reduce el estrés, aumenta la capacidad de aprendizaje y la concentración.

Tus aliados para conciliar el sueño:

Magnesio

El magnesio cuenta con numerosas propiedades relajantes que pueden ayudar a conciliar el sueño a la hora de dormir.

Vitamina B6

Uno de los nutrientes más esenciales para una buena noche de sueño es sin duda la vitamina B6. Este nutriente ayuda a combatir el estrés y relajar tu sistema nervioso.

Ácidos grasos Omega-3

Tal vez has oído hablar de los numerosos beneficios para la salud de los ácidos grasos omega-3, que ayudan a combatir el estrés, aliviar la inflamación, promover la relajación en tu cuerpo y mejorar el sueño.