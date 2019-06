Ruth Lorenzo: "No tengo miedo a nada. Soy valiente"

P ¿Qué es lo primero que metes en la maleta?

R El desmaquillador de ojos.

P ¿Qué es lo último que haces antes de irte a la cama?

R La hidratación básica corporal.

P En tu bolsa de aseo nunca falta...

R Desmaquillador de ojos y pasta de dientes.

P Para dormir: ¿pijama, ropa interior o desnuda?

R Siempre desnuda.

P No sales nunca de casa sin...

R Perfumarme.

P ¿Qué no falta en tu nevera?

R Leche de avena.

P ¿Y en tu bolso?

R Pintalabios y música en algún reproductor.

P Si fueras invisible por un día, ¿qué es lo primero que harías?

R Me colaría por los pasillos de la Moncloa a ver que se cuece realmente.

P ¿A quién le darías un pisotón?

R A mí misma en algunas ocasiones.

P Si te dan mil euros con la condición de que te los gastes en media hora, ¿qué te comprarías?

R Una escapada para mi madre.

P ¿Te acuerdas en qué gastaste o invertiste el primer sueldo?

R Ahorré todo lo que gané en mi primer trabajo para un viaje a Hawái.

P Una canción que nunca te cansas de escuchar.

R All of me de Jhon Legend.

P ¿En que ocasiones mientes?

R Las chicas buenas no mienten€

P ¿En qué te molesta perder el tiempo?

R En hacerme las uñas o teñirme el pelo.

P ¿Para qué te consideras un as?

R Jugando al parchís y cantando...

P ¿Y para qué una negada?

R Para muchas cosas, pero sobre todo para la tecnología.

P Un pensamiento que te aporte energía.

R Cada lanzamiento de single me carga las pilas a tope.

P Un adjetivo con el que te definirías.

R Amorosa.

P ¿Un deseo por cumplir?

R Viajar a la luna.

P ¿Una extravagancia?

R Ir sola al cine.

P ¿A qué le tienes miedo?

R No tengo miedo a nada. ¡Soy una valiente!

P ¿Qué plato le prepararías a un amigo?

R Paella de verduras murciana. ¡Viva la huerta!

P ¿Con quién te gustaría cenar?

R Con Lady Gaga.

P ¿Qué te da corte?

R No soy nada vergonzosa. Si me veis por la calle lo comprobaréis.

P Cuélgate una medalla.

R ¡Tengo la medalla a la tía más divertida otorgada por mis sobrinos!