Último vals en Deluxe

Será el último «Día de la Música» en dEluxe, pero será a lo grande. El sábado, desde las 20 horas y hasta que la música se apague, grandes bandas y viejos amigos de la escena valenciana se subirán al pequeño escenario de este local de la zona del Cedro que el 29 de junio echará para siempre la persiana con una gran fiesta de clausura.

No está mal el cartel: gente de Perro Grande, Clara Andrés, El Ser Humano, Lanuca, Galope, Júlia, Johnny B. Zero, Cándida, Dual, Mireia Vilar, Desayuno, Tú Ves Ovnis, MoonCrackers, David Campillos, Luis Búrdalo, Anna Thecla, The Standby Connection, Hermes Mas o Juan Water Tapes. «La idea es que cada grupo toque una canción propia y una versión, y después se mezclarán entre ellos y seguro que habrá alguna sorpresa de esas que nunca me cuentan», explica Luis Nácher, propietario del «pop club» junto a su pareja Silvia Cholbi. «Será nuestro último Día de la Música y lo hemos querido hacer con gente muy próxima a dEluxe, gente que se identifica con el proyecto y conmigo. Digamos que han pasado de ser músicos que han tocado en dEluxe a amigos a los que les he pegado un toque y me ha dicho enseguida 'cuenta con mi espada'».

A principios de mes, dEluxe anunció su cierre tras once años de trayectoria. «Cerramos por un poco de 'hasta aquí hemos llegado' -explica Nácher-. Un negocio como el mio o como una tienda de discos siempre llega muy justo económicamente a final de mes. Y eso pasa mes a mes y año a año. Tengo tres hijos, una mujer y ningún fin de semana en once años... Al final dices 'pues ya he tenido bastante'». Durante este tiempo, y según las cuentas del propietario, en el local se han celebrado más de 500 conciertos con una manera de entender la música en directo poco habitual en València. «Hemos buscado siempre un tipo de concierto diferente, no es uno de banda al uso en sala grande, es más cercano -señala Nácher-. De hecho muchos artistas han modificado su repertorio para poder tocar aquí. Si son más rockeros hacerlo más light o cambiar trozos de canciones. Cercanía de música con público y nadie cacareando. Los músicos que vienen a tocar siempre me han dicho que les impresiona el silencio que guarda el público». Aunque destaca la presencia en la escena musical valenciana de grupos como los propios Tú Ves Ovnis y MoonCracker (que estarán en la fiesta de mañana), Nácher reconoce que en los últimos tiempos ha echado en falta en su local «más público joven». «Supongo que no hay tantas bandas de rock como había antes e igual la gente joven busca otro modelo de música en otro lugar. Y luego también es verdad que en València hay muchísima oferta cultural, incluso el ayuntamiento se ha convertido en competencia nuestra. Los locales como dEluxe somos como las tiendas de barrio de toda la vida y las grandes superficies son los festivales, los centros culturales nuevos que patrocina una cerveza€».

Pese a todo, Nácher cierra el dEluxe con la sensación de que la música en directo en València no vive un mal momento. «Vas a Alboraia, a las naves que hay allí de ensayos, y están a reventar de grupos. Y siempre ha sido así. Pero a nosotros, a los locales pequeños, cada vez nos cuesta más aguantar el tirón».