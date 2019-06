Consulta el programa de la Gran Fira de València de 2019

Viernes, 28 de junio



Todo el día. En el Museo de Prehistoria de València, inauguración de la muestra "Galaicos, un poble entre dos mons (hasta el 1 de septiembre)

Todo el día. En el Museo de Etnología, inauguración de la exposición "Jarque, la càmera i la vida" (hasta el 28 de septiembre)

Todo el día. En la playa de la Malva-rosa, Seven International de Rugby Playa (hasta el 30 de junio).

22 h. En jardines del Palau Norte, Preselección falleras mayores de València. Mislata

22 h. En la sala Canal, preselección falleras mayores de València, Russafa B

22.30 h. En el Centre Cultural La Nau, Serenates. "50 anys de l'Olympia. Paco ibáñez". 3 euros.

Sábado, 29 de junio

22 h. En jardines del Palau Norte, preselección falleras mayores de València. Canyamelar-Grau-Nazaret

22 h. En jardines del Palau Sur, preselección falleras mayores de València, Creu Coberta

22 h. En la calle Virgen de la Cabeza, preselección falleras mayores de València, Patraix

22.30 h. En el Centre Cultural La Nau, Serenates. Spanish Brass. 3 euros.

Domingo, 30 de junio

19.30 h. (Apertura de puertas) 22 h. Concierto de Viveros. David Bisbal.

19.30 h. Cabalgata inaugural, con la participación de los gigantes Nelet i Ququeta, el rat penat Valentí, les Follies de Carcaixent, la Xe-ranga, Efímer, La Fam Teatre y K de Calle.

Recorrido: Reina-San Vicente-Plaza Ayuntamiento

20.30 h. Traca corrida por la plaza del Ayuntamiento a cargo de Pirotecnia Vulcano

A continuación (21.30 h. aprox) en la plaza del ayuntamiento, Aníbal Gómez DJ Set.

21 h. En jardines del Palau Norte, preselección falleras mayores de València. El Pilar-Sant Francesc

21 h. En jardines del Palau Norte, preselección falleras mayores de València, Malvarrosa-Cabanyal-Beteró

22.30 h. En el Centre Cultural La Nau, Serenates. African Passion by JS Bach. Proletaris del Ritme, Lun de África y Orfeón Universitario de València. 3 euros.

LUNES 1 DE JULIO

21.00 h. Campeonato de Truc y Parchís de la Junta Central Fallera. Jardines del Palau (sur)

22.00 h. Concert de la Colla de Tabal i Dolçaina de la Junta Central Fallera. Jardines del Palau (norte)

22.30 h. Prélude. Antonio Galera. XXXII Festival Serenates. Precio: 3 €

Organizan: Universitat de València y Institut Valencià de Cultura. Centre Cultural La Nau

MARTES 2 DE JULIO

19.00 h. Duo Brillantina.Jardines del Palau (norte)

20.00 h. Tariq. Andrés Belmonte. Polirítmia. Pl. Ayuntamiento

22.30 h. Orquestra de València. XXXII Festival Serenates - XXIII Festival de Jazz de València. Centre Cultural La Nau

22.00 h. Vents de Broadway. Púrpura Pansa. Jardines del Palau (norte)

MIÉRCOLES 3 DE JULIO

20.00 h. Festa Pop! Pop's Corn. Jardines del Palau (sur)

21.00 h. Campeonato de Truc y Parchís de la Junta Central Fallera. Jardines del Palau (sur)

22.00 h. Maria Juan, Pepa Cases y Carol Tomás. Monólogos de humor. Jardines del Palau (norte)

22.30 h. Gramsci, un'Omine, una Vida. Tenores di Neoneli. XXXII Festival Serenates - Polirítmia. Precio: 3 €. Centre Cultural La Nau

JUEVES 4 DE JULIO

19.30 h. Inauguración Mercado Medieval. Organiza: Agrupació de Moros i Cristians del Marítim. C/ Pavía (explanada)

19.30 h. Performative guided tour by Catalina Isis to the exhibition "Convulsed Times" IVAM

20.00 h. Correfira. Piter Pardo. Magia familiar. Jardines parroquia Nuestra Señora de Gracia (La Torre)

21.00 h. Les Nocturnes d'Estiu. Sesiones de planetario en directo con música. L'Hemisfèric

21.30 h. Correfira. Carol Tomás. Monólogo de humor. Jardines parroquia Nuestra Señora de Gracia (La Torre)

22.00 h. Orgull de Nit. Kika Lorace, Miss Ariell, Nela Dust, Eurogloria y Liz Dust. Jardines del Palau (norte)

22.00 h. III Cicle de Cinema Social. Cinema que Desperta Consciències. Explanada metro de Ayora

22.30 h. Allegrock. Coral Allegro ONCE València. XXXII Festival Serenates. Precio: 3 €. Centre Cultural La Nau

VIERNES 5 DE JULIO

Del 5 al 7

XXI Trofeu SM la Reina. Regata homenatge a l'Armada. Real Cub Náutico de València

Del 5 al 7. Campeonato de España de gimnasia artística masculina y femenina. Pabellón de La Fonteta de Sant Lluís

18.30 h. Entrega de los ninots indultados al Museu Faller. Museu Faller

19.30 h. VII Embajadas Infantiles de los Moros y Cristianos del Marítim: La batalla de Balansiya. Associació Cultural Peloki Teatre. Playa del Cabanyal, frente a la explanada de la C/ Pavía

20.00 h. Correfira. Piter Pardo. Magia familiar. C/ Senent Ibáñez, zona escolar (Massarrojos)

20.00 h. Nits de Folk. Trobada de Colles de Dolçaina i Tabal de la Ciutat de València. Recorrido: Lonja, Av. María Cristina, C/ San Vicente, Pl. Reina, C/ Micalet, Pl. Virgen

20.30 h. Los Escalones del IVAM. Música electrónica. GoalMaker B2b Aapaes y Andrés Llatas. Explanada del IVAM

20.30 h. XVII Desembarco y embajadas La gesta del mío Cid. Moros i Cristians del Marítim. Playa del Cabanyal, frente a la explanada de la C/ Pavía

21.00 h. Nits de Folk. XI Trobada de Colles de Dolçaina i Tabal de la Ciutat de València. Pl. Virgen

21.30 h. Eliseo Parra y Las Piojas en Costura. XXXII Festival Serenates - Polirítmia - Gran Fira de València. Pl. Patriarca

22.00 h. Preselecciones falleras (El Pla del Remei-Gran Via). Jardines del Palau (norte)

22.00 h. Preselecciones falleras (Quatre Carreres). Jardines del Palau (sur)

22.00 h. Correfira. Carol Tomás. Monólogo de humor. C/ Senent Ibáñez, zona escolar (Massarrojos)

22.00 h. Cinema d'Estiu. Atrapado por su pasado (Carlito's Way, Brian de Palma, 1993). Pérgola del MuVIM

22.30 h. Lluís Vich Vocalis (Canciones de vino y taberna). Monasterio de San Miguel de los Reyes (claustro)

22.30 h. Noche de cant d'estil. Fiestas del Beato Gaspar Bono. Ronda por los barrios de El Carme y Velluters, final en la C/ Cañete

23.00 h. Nit de Folk. El Cant al Ras de la Fira. Al canto: Tatiana Prades, Trini Carballo, Toni Guzmán y Josep A. Aparicio (Apa); al verso: Josemi Sánchez y el Racó del Vers. Pl. Virgen

SÁBADO 6 DE JULIO

09.00-21.00 h. Dia de l'Orxata. Pl. Ayuntamiento

19.00 h. Nits de Folk. Les Muixerangues de la Fira. Pasacalle con la Jove Muixeranga de València y la Muixeranga de la Safor. Recorrido: Pl. Virgen, C/ Micalet, Pl. Reina, C/ San Vicente, Av. María Cristina, Lonja

20.00 h. Les Muixerangues de la Fira. Exhibición conjunta con la Jove Muixeranga de València y la Muixeranga de la Safor. Lonja

20.00 h. Eva Andújar. Cuentacuentos. Explanada metro de Ayora

20.00 h. XXIV Entrada de Moros i Cristians del Marítim en la calle de la Reina

20.30 h. El Sarau de la Fira. Taller de bailes valencianos a cargo de Ernest Machí. Pl. Virgen

21.30 h. Nits de Folk. De banda a banda del Mediterrani. Pep Botifarra y Ahmed Touzani. XXXII Festival Serenates - Polirítmia - Gran Fira de València. Pl. Patriarca

22.00 h. Les Nocturnes d'Estiu. Sesiones de planetario en directo con música. L'Hemisfèric

22.00 h. Preselecciones falleras (Russafa A). Jardines del Palau (norte)

22.00 h. Preselecciones falleras (L'Olivereta). Jardines del Palau (sur)

22.00 h. Preselecciones falleras (Quart de Poblet-Xirivella). C/ Literato Azorín (Quart de Poblet)

22.00 h. La Nit de Berklee. Concierto de los estudiantes del campus de Berklee en València. Lago norte de L'Hemisfèric

22.00 h. Cinema d'Estiu. El apartamento (Billy Wilder, 1960). Pérgola del MuVIM

22.00 h. Paco Enlaluna. Monólogo de humor. Explanada metro de Ayora

22.30 h. Nits de Folk. El Sarau de la Fira. Bailes valencians participativos a la fresca con la rondalla del Grup de Danses el Poblet. Pl. Virgen

22.30 h. Noche de cant d'estil de las fiestas del Beato Gaspar Bono. Ronda por los barrios de El Carme y Velluters, final en la C/ Cañete

23.00 h. Preselecciones falleras (Poblats al sud). C/ Poetisa Leonor Perales (IES El Ravatxol)

23.00 h. Preselecciones falleras (El Botànic-La Petxina). C/ Turia (entre Quart y Borrull)

23.30 h. Enric Montaner y Leco Bahia DJ. Explanada metro de Ayora

01.00 h. Els Focs de la Fira: castillo de palos a la antigua (Pirotecnia Peñarroja). Pl. Virgen

DOMINGO 7 DE JULIO

9.00 h. III Carrera por la Integración. Estadio del Turia. Jardín del Turia. Tramo III

Del 7 al 14. Estrella Damm València Open. World Padel Tour. Pabellón de La Fonteta de Sant Lluís

11.30 h. Vicent Cortés. Cuentacuentos. Centre Cultural La Beneficència (patio)

20.00 h. Correfira. Eva Andújar. Cuentacuentos. Pl. Ermita de San Jerónimo (Orriols)

21.00 h. Preselecciones falleras (La Saïdia). Jardines del Palau (norte)

21.00 h. Preselecciones falleras (La Roqueta-Arrancapins). Jardines del Palau (sur)

21.30 h. Correfira. Rubén Aparisi. Magia y humor. Pl. Ermita de San Jerónimo (Orriols)

21.30 h. Els dies i les dones. Sis Veus. XXXII Festival Serenates - Polirítmia - Gran Fira de València. Pl. Patriarca

LUNES 8 DE JULIO

21.00 h. Campeonato de Truc y Parchís de la Junta Central Fallera. Jardines del Palau (sur)

22.00 h. VII Concierto de Música Festera. Unió Musical Santa Cecília de El Castellar-L'Oliveral. Jardines del Palau (norte)

22.00 h. Cinema d'Estiu. Descalzos por el parque (Gene Saks, 1967). Pérgola del MuVIM

MARTES 9 DE JULIO

19.00 h. Duo Brillantina. Jardines del Palau (norte)

22.00 h. Les Varietés de la Fira, con Julita Díaz y Emilio Solo. Jardines del Palau (norte)

22.00 h. Cinema d'Estiu. Up in the Air (Jason Reitman, 2009). Pérgola del MuVIM

MIÉRCOLES 10 DE JULIO

20.00 h. Pla, Pla y Cia. Gran Fele. Jardines del Palau (sur)

21.00 h. Campeonato de Truc y Parchís de la JCF. Jardines del Palau (sur)

22.00 h. El ball de Torrent. Grup de Danses Alimara. Jardines del Palau (norte)

22.00 h. Cinema d'Estiu. Kiki, el amor se hace (Paco León, 2016). Pérgola del MuVIM

JUEVES 11 DE JULIO

12.00 h. Clòtxina Oberta. Feria Gastronómica. Mercado de Tapineria

19.00 h. Conversación entre la artista Lara Almarcegui y Mariana Cánepa, cofundadora de la oficina curatorial independente Latitudes, con motivo de la inauguración de la exposición «Volcán de Agras. Derechos mineros».

IVAM

20.00 h. Inauguración de la exposición «Volcán de Agras. Derechos mineros». IVAM

20.00 -23.00 h. Muestra de Vinos. Pl. Ayuntamiento

20.00 h. El Gran Jordiet. Cuentacuentos. Pl. Campanar

21.00 h. Les Nocturnes d'Estiu. Sesiones de planetario en directo con música. L'Hemisfèric

21.30 h. Correfira. Rubén Aparisi. Magia y humor. Pl. Campanar

22.00 h. 004 llicència per a cantar. Melòmans. Jardines del Palau (norte)

22.00 h. III Cicle de Cinema Social. Cinema que Desperta Consciències

Rastres de sàndal (Maria Ripoll, 2014). Explanada metro de Ayora

22.00 h. Cinema d'Estiu. La llamada (Javier Ambrossi y Javier Calvo, 2017). Pérgola del MuVIM

VIERNES 12 DE JULIO

12.00 h. Clòtxina Oberta. Feria Gastronómica. Mercado de Tapineria

19.00 h. Presentación del cómic que ha creado Paco Roca con motivo del 30 aniversario del IVAM y de su exposición «El dibujado». IVAM

20.00 -24.00 h. Muestra de Vinos. Pl. l'Ajuntament

20.00 h. Correfira. Combate de ilustradores. Pl. Benimaclet

20.00 h. Cientovolando. Tributo a Los Ronaldos. Mercado de Tapineria

20.30 h. Los Escalones de l'IVAM. Música electrónica. Toni Copas, Boranimals y Whatever. Explanada del IVAM

22.00 h. Correfira. Paco Enlaluna. Monólogo de humor. Pl. Benimaclet

22.00 h. Preselecciones falleras (Pla del Real-Benimaclet). Jardines del Palau (norte)

22.00 h. Preselecciones falleras (La Seu-La Xerea-el Mercat). Jardines del Palau (sur)

22.00 h. Nits de Cinema al Claustre de La Nau. Las vírgenes suicidas (The Virgin Suicides, Sofia Coppola, 1999) VOSE. Centre Cultural La Nau

SÁBADO 13 DE JULIO

Días 13 y 14. XXVI Trofeo de Futbol Playa Ciudad de València. Playa de La Malva-rosa

12.00 h. Clòtxina Oberta. Feria Gastronómica. Mercado de Tapineria

20.00 h. Indian Haw. Mercado de Tapineria

20.00 -24.00 h. Muestra de Vinos. Pl. Ayuntamiento

20.00 h. Correfira. Màgic Mazo. Magia familiar. C/ Árboles, zona peatonal (El Castellar-L'Oliveral)

20.00 h. Danses a la Virgen del Carme. Pl. Carmen

22.00 h. Correfira. Óscar Tramoyeres. Monólogo de humor. C/ Árboles, zona peatonal (El Castellar-L'Oliveral)

22.00 h. Nits de Cinema al Claustre de La Nau. Sospechosos habituales (The Usual Suspects, Bryan Singer, 1995) VOSE. Centre Cultural La Nau

22.00 h. Preselecciones falleras (El Carme). Jardines del Palau (norte)

22.00 h. Preselecciones falleras (Benimàmet-Burjassot-Beniferri). Jardines del Palau (sur)

22.00 h. Les Nocturnes d'Estiu. Sesiones de planetario en directo con música. L'Hemisfèric

22.30 h. Preselecciones falleras (Rascanya). Pl. Músico Espí, 5

Nit a la Mar

En la Marina de València

20.00 h DJ Susana Monteagudo

21.30 h Tórtel

23.00 h DJ Nonai Sound

00.00 h Els Focs de la Fira: espectáculo piromusical (Pirotecnia RICASA)

00.20 h Smoking Souls

DOMINGO 14 DE JULIO

11.30 h. Magia Cadabra 2.0. José Just. Centre Cultural La Beneficència (patio)

12.00 h. Clòtxina Oberta. Feria Gastronómica. Mercado de Tapineria

18.00 h. Grup de Danses Saragüell. Centre Cultural La Beneficència.

19.00 -23.00 h. Muestra de Vinos. Pl. Ayuntamiento

20.00 h. Correfira. Màgic Mazo. Magia familiar. Parque Lineal de Benimàmet

20.00 h. Luz Graciano. Música. Mercado de Tapineria

21.00 h. Preselecciones falleras (Jesús). Jardines del Palau (norte)

21.00 h. Preselecciones falleras (Camins al Grau). Jardines del Palau (sur)

21.30 h. Correfira. Óscar Tramoyeres. Monólogo de humor. Parque Lineal de Benimàmet

22.00 h. Nits de Cinema al Claustre de La Nau. Todo sobre mi madre (Pedro Almodóvar, 1999). Centre Cultural La Nau

LUNES 15 DE JULIO

21.00 h. Campeonato de Truc y Parchís de la Junta Central Fallera. Jardines del Palau (sur)

22.00 h. Microteatre. Companyia Estable de Teatre Faller. Jardines del Palau (norte)

22.00 h. Nits de Cinema al Claustre de La Nau. ¿Quién puede matar a un niño? (Narciso Ibáñez Serrador, 1976). Centre Cultural La Nau

MARTES 16 DE JULIO

Del 16 al 21

XXIII Open Internacional de Futvóley Ciudad de València. Playa de La Malva-rosa

11.00 h. Festivitat de la Virgen del Carmen. Atarazanas. Pl. Joan Antoni Benlliure

19.00 h. Duo Brillantina. Jardines del Palau (norte)

21.30 h. Cant de la carxofa. Escolania de la Virgen de los Desamparados y Capilla del Maestro Sansaloni. Pl. Carme

22.00 h. Allegro Big Band. Jardines del Palau (norte)

22.00 h. Nits de Cinema al Claustre de La Nau. Matrix (Lily Wachowski y Lana Wachowski, 1999) VOSE. Centre Cultural La Nau

MIÉRCOLES 17 DE JULIO

20.00 h. Dani Miquel y Escola Coral Veus Juntes. Jardines del Palau (sur)

21.00 h. Campeonato de Truc y Parchís de la Junta Central Fallera. Jardines del Palau (sur)

22.00 h. Subit! Teatro de improvisación. Jardines del Palau (norte)

22.00 h. Nits de Cinema al Claustre de La Nau. Tenemos que hablar de Kevin (We Need to Talk about Kevin, Lynne Ramsay, 2011) VOSE. Centre Cultural La Nau

JUEVES 18 DE JULIO

20.00 h. Correfira. El Gran Jordiet. Cuentacuentos. Pl. Barón de Cortes (Russafa)

21.30 h. Correfira. Sobrevivint a l'adolestrenta. Monólogo con Pilu Fontán y Rocío Ladrón de Guevara. Pl. Barón de Cortes (Russafa)

22.00 h. Momo Queen. Tributo. Jardines del Palau (norte)

22.00 h. III Cicle de Cinema Social. Cinema que Desperta Consciències Pride (Matthew Warchus, 2014). Explanada metro de Ayora

22.00 h. Nits de Cinema al Claustre de La Nau. Centre Cultural La Nau

VIERNES 19 DE JULIO

Del 19 al 21

Balonmano Arena 1000 València Beach. Playa de La Malva-rosa

20.00 h. Correfira. Combate de ilustradores. Pl. Patraix

20.00 h. Un Llac de Concerts. Conciertos de los estudiantes del campus de Berklee en València. Lago sur del Museu de les Ciències

20.30 h. Los Escalones del IVAM. Música electrónica. Sierrra, Aapaes y Sueezo. Explanada del IVAM

22.00 h. Correfira. Sobrevivint a l'adolestrenta. Monólogo con Pilu Fontán y Rocío Ladrón de Guevara. Pl. Patraix

22.00 h. Preselecciones falleras (Algirós). Jardines del Palau (norte)

22.00 h. Nits de Cinema al Claustre de La Nau. Magnolia (Paul Thomas Anderson, 1999) VOSE. Centre Cultural La Nau

SÁBADO 20 DE JULIO

La Gran Nit

09.00 h, 10.00 h y 11.00 h. Ruta del Museo del Silencio en el Cementerio General. Cementerio General

19.00 h. La Cercafira

Cabalgata con la participación de los gigantes Quiqueta y Nelet, el murcielago Valentí, Fanfarria Folk i Festa, Xip Xap con Rum Rum... Trasto Karts, Traüt con Les enfants, El Carromato con Big Dancers y Brotons Cabalgatas con Mundo Jurásico

Recorrido: Pl. Tetuán, C/ Pau, C/ San Vicente, Av. María Cristina

20.00 h. Pixels Offline. La Banda del Drac. Animación musical infantil. Pl. Pilar

20.00 h. Banda de swing y bailarines de Black Bottom (lindy hop). Mercado de Tapineria

20.00 h. Correfira. La història interminable. Rebombori Cultural. Pl. Escultor Pastor (La Fonteta de Sant Lluís)

20.30 h. Els Focs de la Fira: minimascletà (Pirotecnia Caballer FX). Pl. Portal Nou

21.00 h. Tributo a Mecano. Escola Coral Veus Juntes. Pl. Patriarca

21.00 h. Música a la Plaça. Concierto con la 97.7 Radio Levante. Pl. Ayuntamiento

21.00 h. Les Nocturnes d'Estiu. Sesiones de planetario en directo con música. L'Hemisfèric

22.00 h. Carbon Club. El cabaret de la mina. Markeliñe. Teatro de calle. Pl. Pilar

22.00 h. Correfira. Rafa Alarcón. Monólogo de humor. Pl. Escultor Pastor (La Fonteta de Sant Lluís)

22.00 h. Música a la Plaça. Concierto con la 97.7 Radio Levante. Pl. Ayuntamiento

22.00 h. Nits de Cinema al Claustre de La Nau. Magnolia (Paul Thomas Anderson, 1999) VOSE

23.00 h. Toni Pons. Magia y mentalismo. Pl. Patriarca



La Ruta del Carme (actuaciones de 30 minutos)

19.00 h. Tenda. Pl. Furs

19.30 h. Gem. Museu del Corpus

20.00 h. Tenda. Pl. Furs

20.00 h. Jazzmàtics. Museu de l'Almoina

20.00 h. Miquel Gil. Centre del Carme

20.30 h. Gem. Museu del Corpus

20.30 h. Jazzmàtics. Museu de l'Almoina

21.00 h. Miquel Gil. Centre del Carme

21.30 h. Tito Pontet. Pl. Carmen

22.00 h. Jazzmàtics. Museu de l'Almoina

22.00 h. Tito Pontet. Pl. Carmen

22.30 h. Limbotheque. Pl. Manises

23.00 h. Limbotheque. Pl. Manises



La Gran Nit de los Museos

Museos abiertos de 20.00 a 00.00 h.

Centre del Carme. C/ Museo, 2

Fundación Bancaja. Pl. Tetuán, 23

IVAM. C/ Guillem de Castro, 118

L'Iber. Museo de los soldaditos de plomo. C/ Cavallers, 20

Museo de Bellas Artes. C/ San Pío V, 9

Museo de Cerámica González Martí. C/ Cultura, 6

Museos abiertos de 19.00 a 01.00 h. L'Almodí. Pl. San Luis Bertrán, 1

Casa Museo Benlliure. C/ Blanquerías, 23

Centro Arqueológico de la Almoina. Pl. Décimo Junio Bruto, s/n

Cripta de San Vicente Mártir. Pl. Arzobispo, 1

La Lonja. C/ Lonja, 2

Museu del Corpus - Casa de les Roques. C/ Roteros, 8

Museu d'Història de València. C/ València, 42 (Mislata)

Museu de la Ciutat. Pl. Arzobispo, 3

Museos abiertos de 20.00 a 02.00 h. Museu de Prehistòria. C/ Corona, 36

Museu Valencià d'Etnologia. C/ Corona, 36

MuVIM. Exposiciones temporales. C/ Quevedo, 10

DOMINGO 21 DE JULIO

11.30 h. El misteri de la casa encantada. Actuando Entucole. Títeres. Centre Cultural La Beneficència (patio)

20.00 h. Correfira. La història interminable. Rebombori Cultural. Pl. Libertador Simón Bolívar (La Malva-rosa)

21.00 h. Preselecciones falleras (Benicalap-Campanar). Jardines del Palau (norte)

22.00 h. Correfira. Subit! Teatro de improvisación. Pl. Libertador Simón Bolívar (La Malva-rosa)

22.00 h. Nits de Cinema al Claustre de la Nau. Boys don't Cry (Kimberly Peirce, 1999) VOSE. Centre Cultural La Nau

LUNES 22 DE JULIO

21.00 h. Campeonato de Truc y Parchís de la Junta Central Fallera. Jardines del Palau (sur)

21.00 h. Concierto LOS 40. Con las actuaciones de Lola Índigo, Beret, Don Patricio, Ana Mena, Pol Granch, Efecto Pasillo, Sinsinati y DJ Óscar Martínez. Pl. Ayuntamiento

22.00 h. Muestra de bailes y canciones valencianos con la participación de los grupos La Carraspera, La Vihuela y La Senyera. Jardines del Palau (norte)

MARTES 23 DE JULIO

19.00 h. Duo Brillantina. Jardines del Palau (norte)

22.00 h. Las Vegas Jazz Band. Jardines del Palau (norte)

MIÉRCOLES 24 DE JULIO

21.00 h. Final del Campeonato de Truc y Parchís de la Junta Central Fallera. Jardines del Palau (norte)

JUEVES 25 DE JULIO

20.00 h. Correfira. El capitán Pirata. Cuentacuentos. C/ José Andreu Alabarta - C/ Doctor Rafael Bartual (Sant Isidre)

20.00 h. Un Llac de Concerts. Conciertos de los estudiantes del campus de Berklee en València. Lago sur del Museu de les Ciències

21.30 h. Correfira. Subit! Teatro de improvisación. C/ José Andreu Alabarta - C/ Doctor Rafael Bartual (Sant Isidre)

22.00 h. Concierto de Jonatan Penalba. Jardines del Palau (norte)

VIERNES 26 DE JULIO

20.00 h. Correfira. El capitán Pirata. Cuentacuentos. Pl. Iglesia (Sant Marcel·lí)

20.00 h. Un Llac de Concerts. Conciertos de los estudiantes del campus de Berklee en València. Lago sur del Museu de les Ciències

21.30 h. Los Escalones del IVAM. Música electrónica. Toni Copas y Never Dull. Explanada del IVAM

22.00 h. Correfira. Rafa Alarcón. Monólogo de humor. Pl. Iglesia (Sant Marcel·lí)

23.00 h. Els Focs de la Fira: correfoc con L'Infern Faller, Socarrats de Campanar, Dimonis de Montolivet y Dimonis de Massalfassar

Recorrido: C/ San Vicente, Pl. Ayuntamiento, C/ Marqués de Sotelo, C/ Xàtiva,

final en la Estación del Norte

SÁBADO 27 DE JULIO

Días 27 y 28

IX Open Voley Playa. Playa de La Malva-rosa

21.30 h. Sopar de la Punxà. Ciutat de l'Artista Faller

22.00 h. Les Nocturnes d'Estiu. Sesiones de planetario en directo con música. L'Hemisfèric

DOMINGO 28 DE JULIO

11.30 h. Bocazas. Teatro Reforma. Teatro infantil.

Centre Cultural La Beneficència (patio)

20.00 h. Batalla de Flors. Paseo de la Alameda

LUNES 29 DE JULIO

Del 29 de julio al 4 de agosto

Festival Internacional de Ajedrez València Cuna. Complejo Deportivo y Cultural La Petxina

Fiestas en los pueblos de València

Benifaraig. Del 19 al 31 de julio

Beniferri. Del 13 al 15 de septiembre

Benimàmet. Del 21 de junio al de julio (Fiestas de San Vicente Mártir) / Del 12 al 21 de julio (Fiestas de San José) / Del 19 al 21 de julio (Fiestas de Verano)

Borbotó. 26 de julio y del 20 al 23 de septiembre

Carpesa. Del 24 al 29 de agosto

El Castellar-l'Oliveral. 6 de julio

El Forn d'Alcedo. Del 26 al 28 de julio

Massarrojos. Del 12 de julio al 1 de agosto

El Palmar. 13, 19, 26-28 de julio, 4-5 de agosto

El Perellonet. Fiestas Patronales Del 11 al 16 de julio

3r Ciclo de Jazz a la Mar de El Perellonet (P.º Les Goles - C/ Escotilla)

26 de julio, 2, 9 y 16 de agosto, a las 23.30 h.

Pinedo. Del 18 al 24 de julio (Fiestas de la Juventud). Del 12 al 18 de agosto (fiestas patronales)

Poble Nou. Del 5 al 8 de septiembre

La Punta. Del 29 de agosto al 1 de septiembre

El Saler. Del 13 al 18 de agosto

133 Certamen Internacional de Bandas de Música Ciutat de València

Precertamen

15 de julio

20.00 h. Banda Juvenil de la Unió Musical de Llíria . Jardín del Turia. Tramo XIII

22.30 h. Toronto All Stars Steel Orchestra. C/ Eugènia Viñes

16 de julio

20.00 h. Macau Youth Symphonic Band. Mercado de Colón

22.30 h. Agrupació Musical de Beneixida. Pl. Virgen

17 de julio

20.00 h. Banda Juvenil de l'Agrupación Musical L'Amistat de Quart de Poblet. Pl. Patraix

22.30 h. Banda Municipal de San Lorenzo Orlando Scalona. Pl. Benimaclet

Certamen

Sección tercera

18 de julio

17.00 h

Palau de la Música

Banda de Música de Pozoblanco (Albacete)

Banda Municipal de Morata de Tajuña (Madrid)

Banda Sinfónica de Paipa (Colombia)

Unió Musical de Algímia d'Alfara (El Camp de Morvedre)

AMC Banda de Música de Puertollano (Ciudad Real)

Unió Musical del Centre Històric (València, L'Horta)

Sección segunda

19 de julio

17.00 h

Palau de la Música

Banda Unión Musical Paranense (Portugal)

Unió Musical Alqueriera (La Plana Baixa)

Fundación Musical Manuel de Falla de Illescas (Toledo)

Agrupación Artístico-musical La Candelaria (Tenerife)

Sección primera

20 de julio

17.00 h

Palau de la Música

Unión Musical Santa Cecilia de Villar del Arzobispo (Los Serranos)

Koninklijk Harmonieorkest Vooruit Harelbelke (Bélgica)

Societat Musical La Pau de Sant Joan d'Alacant (L'Alacantí)

Sección de honor

21 de julio

17.00 h

Palau de la Música

Societat Unió Musical d'Alberic (La Ribera Alta)

Societat Musical Lira Castellonenca (La Ribera Alta)



23 Festival de Jazz.

Palau de la Música

Sección oficial

2 de julio. 20.00 h. Madeleine Peyroux

3 de julio. 20.00 h. Paquito D'Rivera Septet

4 de julio. 20.00 h. Nes

5 de julio. 20.00 h. Melissa Aldana Quartet

6 de julio. 20.00 h. Perico Sambeat's Electric Bath Ensemble

7 de julio. 20.00 h. Kenny Barron Trio

9 de julio. 19.30 h. Amadou & Mariam and Blind Boys of Alabama

22.00 h. Gregory Porter

10 de julio. 20.00 h. Bobby McFerrin & Gimme 5

11 de julio. 19.30 h. Albert Palau's Flight Mode Quintet Vicente Espí Espiral Quartet

12 de julio. 20.00 h. Orquestra de València & Abe Rábade Trio

13 de julio. 20.00 h. Kyle Wastwood



Actividades

Jazz en los barrios y pueblos

Entrada libre

20 de julio. 21.00 h. Plena 79 Salsa Orchestra. Parc Central (Russafa)

27 de julio. 21.00 h. Carolina Araoz Septeto. Pl. Santísimo Cristo (Natzaret)

3 de agosto. 21.00 h. Bertrand Kientz Quintet. Pl. Cedro

10 de agosto. 21.00 h. Mub Go Jazz Quintet. El Saler

17 de agosto. 21.00 h. Ximo Caffarena Quartet. Grupo de Pescadores (El Perellonet)

24 de agosto. 21.00 h. Sergio Pereira & Thais Morell. Pinedo

31 de agosto. 21.00 h. Le Dancing Pepa Swing Band. Pl. Virgen

7 de septiembre. 21.00 h. Eva Romero & Jazzbona Big Band. Pl. Patraix



Verano en la Marina de València

Del 12 de junio al 12 de septiembre, de 11.30 h a 19.30 h, abierta la zona de baño de la Marina de València, piscina natural urbana, con solárium y zona chill out. Situada frente a La Base.

6 de julio: I Regata Barcos Locos. Competición de artefactos flotantes, tematizados y caseros.

30 y 31 de agosto: La Marina Shark Festival Film. Festival de cine marino al aire libre, en la zona de baño de la Marina de València (frente a La Base). Viernes 30, conferencia y proyección de ciclo de cortos de temática marina. Sábado 31, projección de Jaws (Tiburón), de S. Spielberg. Trae tu colchoneta inflable o flotador y vive la película desde el mar.



Filmoteca d'Estiu 2019

Del 2 al 31 de agosto

Jardines del Palau de la Música

Todas las proyecciones son a las 22.30 h.

Ciclos

«Películas de Culto»

«Cine de Hoy»

Programación

2, 3 y 4 de agosto

La vida de Brian (Monty Python's Life of Brian), Terry Jones, Gran Bretaña, 1979. VOSE

5 y 6 de agosto

El silencio de otros, Almudena Carracedo y Robert Bahar, España, 2018.

8 y 9 de agosto

Blade Runner, Ridley Scott, EEUU, 1982. VOSE

10, 11 y 12 de agosto

Green Book, Peter Farrelly, EEUU, 2018. VOSE

13 y 15 de agosto

Akira, Katsuhiro ?tomo, Japón, 1988. VOSE

16, 17 y 18 de agosto

The Rocky Horror Picture Show, Jim Sharman, Reino Unido, 1975. VOSE

19 y 20 de agosto

Cold War, Pawel Pawlikowski, Polonia, 2018. VOSE

22 y 23 de agosto

Bohemian Rhapsody, Bryan Singer, Reino Unido. 2018. VOSE

24, 25 y 26 de agosto

Campeones, Javier Fesser, España, 2018.

27 y 29 de agosto

Taxi Driver, Martin Scorsese, EEUU, 1976. VOSE

30 y 31 de agosto

El desentierro, Nacho Ruipérez, España, 2018.

(La sesió del día 30 incluye presentación a cargo del director)

Entrada: 3,5 €

Abono para 10 sesiones: 25 €