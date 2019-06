Torna l'indie al Port de Sagunt

El Port de Sagunt saben com donar la benvinguda al juliol, i és que està clar que la millor manera de fer-ho és amb un festival dels grans. El Music Port Fest celebra la seua segona edició els dies 5 i 6 de juliol al Port de Sagunt. Aquest festival tan jove ha aconseguit fer-se amb gran prestigi ben prompte, i cada any porta artistes molt reconeguts sobretot al panorama indie-rock nacional. Aquest estiu podrem veure dalt dels escenaris del Music Port Fest a artistes com els grups Izal i Miss Cafeína, al raper Rayden o al cantautor Carlos Sadness. En total, més de 30 artistes actuaran en algun dels tres escenaris que s'habilitaran a la zona de La Nau, un parc industrial amb molt de valor patrimonial i històric de més de 30.000 m?2; que s'ha reconvertit en un espai de celebració.

Sense ser un festival especialment reivindicatiu, al cartell del Music Port Fest s'aposta per la varietat i diversitat, sense oblidar que les dones també mereixen un lloc als escenaris, ni tampoc obviar la terra a la que es celebra el festival. Aleshores, podem trobar un bon percentatge de dones com Annie B Sweet, Cariño o Mueveloreina- i de cantants o bandes valencianes -com Fru Katinka, Mr Perfumme o la DJ Innmir.

A part d'oferir bona música, al festival del Port de Sagunt també tenen lloc esdeveniments culturals. L'any passat, per exemple, va haver-hi una actuació de Xarxa Teatre i l'artista saguntí Vic Pereiró va desenvolupar un projecte relacionat amb la reconversió de la zona. Des del festival s'anima als seus assistents a visitar i conèixer Sagunt, especialment llocs històrics com el castell, el teatre romà o el museu històric de Sagunt.