Urban Music: trap y reggeton en la plaza de Toros

Bad Bunny, Zion y Lennox, Lunay y Chris Jeday encabezan el Latin Fest que hoy se celebra en la Plaza de Toros. Una de las novedades de esta tercera edición es que hay una zona habilitada para menores de 15 años.

enito Antonio Martínez Osorio, que es el nombre real del puertorriqueño Bad Bunny, lleva un par de temporadas siendo uno de los quince músicos más escuchados del mundo en todas las plataformas de streaming, donde cuenta sus reproducciones por millones, y acumula un listado de colaboraciones de auténtico pasmo: J Balvin, Drake, Cardi B, Enrique Iglesias, Daddy Yankee, Nicky Jam o Maluma se cuentan entre sus recientes aliados. Entre los grandes nombres del festival figuran también sus compatriotas Zion y Lennox, premiados por la industria de la música en múltiples ocasiones (Billboard Latin Music, Latin America Music Award). Pues él, Bad Bunny actua hoy en el Latin Fest (Plaza de Toros, València). También lo hará Chris Jeday (nombre artístico de Carlos Ortiz Rivera) productor, compositor y arreglista que ha trabajado con músicos de la talla de J Balvin, Ozuna, Daddy Yankee, Don Omar y el propio Bad Bunny, y acumula cientos de millones de reproducciones para hits como «Ahora dice», «Soltera» o «Bipolar». Nominado a mejor productor en los Billboard Latinos de 2018, Jeday se alió hace unos meses con el productor Gaby Music para dar salida a los temas de su paisano Lunay (Jefnier Osorio), diez años más joven que él, quien se ha convertido en uno de los fenómenos recientes de los sonidos urbanos latinos gracias al irresistible «Soltera». Lunay, a quien muchos consideran el Justin Bieber del trap latino, está llamado a ser una de las revelaciones de las próximas temporadas. También actuará Lunay y el dúo Zion y Lennox

Serán más de ocho horas de música durante las cuales también se podrá disfrutar de DJs como los holandeses Afrobros y nombres del panorama nacional como El Illuminari, Yastice DJ, Juanjo García, Adry Bass, D Jam Saw, My On Tour o DJ Jair, así como performances, bailarines y hasta una escuela de baile, la del Dance Center, que ofrecerá un show e impartirá una clase. Una de las novedades de esta tercera edición es que, para acercar la música urbana a los jóvenes, la organización ha habilitado una zona restringida para menores de 15 años.

A las 17:30 comenzaran los djs, mientras que las actuaciones musicales se iniciarán a las 19:30 y los artistas principales comenzaran a las 22 horas.