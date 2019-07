Helena Bianco: "Ganar 'La voz senior' ha sido todo un chute de energía"

Helena Bianco, su pacto con la música la convierte en una artista genuina. Apasionada, expansiva y arrolladora, la ganadora de La Voz Senior rejuvenece ante un nuevo reto: conquistar a las generaciones venideras. Confiesa que en la vida ha aprendido que «jamás es una palabra difícil de mantener. A bote pronto, lo que jamás permitiría es faltar a mi propia dignidad personal y profesional. En eso me mantengo firme toda mi vida».



P 53 años con la música, Helena. Una lucha intensa que te permite hacer balance de tu trayectoria. ¿Cómo la ves?

R Ahora mismo, muy en positivo. He vivido intensamente cada momento o circunstancia que me ha tocado vivir. Siempre he procurado aprender de cada experiencia, fuera mejor o peor; extraer de cada situación o vivencia la parte positiva. Tengo sentido crítico y eso me permite palpar la realidad.

P Tu participación en La Voz Senior despertó distintos tipos de crítica. Unos te animaron en esta aventura. Otros, en cambio, te dedicaron calificativos muy duros, y, sorprendentemente, casi todos venían de amigos o personas cercanas: «muerta viviente», «perdiste la dignidad por presentarte al concurso»? ¿Cómo has vivido esas críticas destructivas y también las positivas?

R Las positivas refuerzan mi amor a la música y la valentía que supone presentarse en La Voz Senior con una trayectoria de tantísimos años. Me pareció un formato novedoso, original, pero siempre fui consciente del gran riesgo que suponía. Al fin y al cabo, corremos riesgos siempre, y en muchas situaciones no se valora ni respeta tu carrera profesional. La Voz Senior, sí, era una apuesta arriesgada, pero he visto el respeto y la admiración que manifiesta su público. ¡No te imaginas las felicitaciones y sonrisas que me han regalado personas de mi época! Además, me siento emocionada por esa oportunidad de cantar para un público joven, todo un chute de energía. También me han votado, ¿qué más puedo pedir? Por otra parte, las críticas negativas me han causado profundo dolor, enorme decepción. Me he dado cuenta de lo fácil que es abusar de la palabra, la han convertido en dardos destructivos, ¿acaso he ofendido a alguien por concursar en el programa? ¿es un desprestigio seguir ganándote un puesto en la vida? ¿apostar con tu propia vida por tu amor a la música, como es mi caso? ¡Es curioso! Hay muchas formas de aparecer en los medios menos dignas y se toleran más. ¡Ni las critican! Ahí nadie reivindica la palabra «dignidad», ¿por qué?

P ¿Has sentido miedo ante este desafío? Podría darse el caso, difícil, pero posible, de que nadie te hubiera apoyado en las audiciones.

R La verdad es que, desde que decidí presentarme, mi gran preocupación, el miedo más angustioso, el único, diría yo, era el pasar la audición a ciegas. Esto me aterraba.

P Ganar La Voz Senior puede ser un punto y aparte en tu intensa trayectoria: nuevos proyectos, llegar a un público más joven, un futuro que deviene horizonte de posibilidades... ¿Qué esperas como ganadora?

R No quiero hacerme demasiadas ilusiones, necesito verlo materializado. Por supuesto, fuere lo que fuere aquello por llegar, siempre será positivo y beneficioso para mí. Si no me atreví a soñar con ganar, menos todavía a proyectar el futuro de mi carrera. La experiencia me dice que, lo único que no decepciona, es lo que tú misma proyectas. El resto queda marcado por los demás, en este caso, el equipo que se ocupe de mí profesionalmente a partir de ahora.

P Es curioso que el jurado ha destacado tu vitalidad, energía, entrega y actualidad. Han confirmado algo que ya sabíamos tus seguidores, que eres una artista versátil, innovadora y rompedora. Has aportado al programa frescura y una forma apasionada de vivir la música, eres una joven de 71 años. ¿Hay algún secreto para esto?

R Solamente amar la música –y cuanto hago a través de ella– como también a mi familia y amigos, desde la humildad y el deseo de evolucionar hasta donde te lo puedas permitir. Tengo que reconocer que mis nietos me aportan luz y vida.

P El nuevo disco llegará después del verano. En tu carrera has cantado a Mari Trini o Rafael Alberti, además de un extenso repertorio con Los Mismos. Es pronto para desvelar nada, pero, ¿cómo sueñas que sea ese trabajo discográfico?

R Tú mismo has dicho que soy versátil, así que supongo que nos sentaremos y estudiarán qué es lo más interesante para mí. La verdad, sí tengo un sueño: grabar una canción de Pablo López.

P En los conciertos en directo tu banda es joven. El equipo de Helena Bianco siempre ofrece, en sintonía contigo, actualidad. ¿Esto es pura casualidad o una de claración de intenciones?

R ¡No es casualidad! Siempre me rodeo de músicos mucho más jóvenes que yo, además de unas cualidades fuera de serie. Es la misma banda que tengo desde hace más de una década. Sí, son músicos geniales, y también personas extraordinarias. Esta fusión entre nosotros es muy interesante. Además, la gran ventaja es que siempre respetan y valoran cuanto hago. Hay una conexión total y eso se nota en los directos.

P ¿Incorporarás en tu repertorio esa versión de «A mi manera» que te consagró en La Voz Senior?

R Sí, por supuesto. No solo ese tema, también me gustaría incluir otras canciones interpretadas en el programa. De ese modo tengo la posibilidad de cantar baladas sin que sorprenda al público. Mis éxitos anteriores eclipsaban de algún modo la posibilidad de aportar otros registros míos, que, en parte, conocen mis seguidores de siempre. Es una oportunidad para aportar baladas y canciones que, en principio, nadie esperaba en mi repertorio..

P En el programa no se apreciaba rivalidad o competencia. De hecho, eres amiga de otra artista reconocida que participó en La Voz Senior, Blanca Villa. ¿Fue así o fuera de cámara había otra actitud entre los «contrincantes».

R ¡En absoluto! Ante todo, somos compañeras, nos admiramos y seguimos comunicándonos y compartiendo esta experiencia conjunta. Precisamente Blanca y yo hablamos mucho porque nuestra amistad viene de años. Nos encontramos en los estudios y nos dio una enorme alegría, pues ninguna sabía que participaba la otra hasta que acudimos a Antena 3.

P Por cierto, tu nieto dijo que no era fan tuyo. ¿Ha cambiado de opinión ahora que puede presumir de abuela ganadora de La Voz Senior?

R ¡La que montó mi niño Alonso con su comentario! Puede admirarte, pero ser fan es otra cosa. Él está cerca de mí, se acostumbra a verlo con naturalidad, algo lógico en un chico de 16 años cuyas preferencias musicales son otras para su generación. La edad y las modas marcan mucho. Pero es una chico maravilloso y siento su amor, respeto y cariño a diario, ¡que no es poco! Lo mismo tengo que decir de mi nieto pequeño, Jacobo. ¡Ambos son aliento para mí!

P «Mañana», una de las canciones que cantas de Mari Trini, decía eso de «mañana dejaré mi puesto para quien lo quiera». ¿Has pensado alguna vez en poner punto final a tu trayectoria?

R Esa canción de Mari Trini me sobrecoge cada vez que la canto. Marcharse de la vida con ese pensamiento es algo bellísimo, aunque, por el momento, no pienso en esto porque en mi interior siento que me queda todavía mucho por dar. Mientras la voz y la salud se mantengan en buen estado, aquí seguiré. Bueno, ¡y la ilusión! Nunca subiría a un escenario sin la energía que da la ilusión.

P Declarabas en Levante-EMV que el fracaso ha marcado alguna etapa de tu vida. ¿Cómo se supera un proyecto musical, un disco o una gira, con menor respuesta de la esperada?

R Es importante ilusionarte manteniendo el equilibro personal. Pensar, además, que el fracaso no depende de ti, sino también de un sistema con sus propias directrices y que busca otras metas distintas a las tuyas. Cuando esto pasa se abre una pequeña herida en tu interior, anida la honda tristeza, pero luchas para que tu cara no proyecte esa sonrisa triste del adorado payado.

P València es una de las ciudades que siempre acoge tus giras. El aniversario 50 años con Los Mismos o Estoy pensando en ti. El musical dedicado a Mari Trini pasaron por el Olympia y el Flumen. ¿Te veremos pronto en València?

R ¡Claro que sí! No puedo dejar de actuar en València, me ha visto crecer desde «El puente», mi primer éxito. Cada año, tengo varios conciertos por vuestra provincia. Me hubiera gustado estar en la Feria de Julio? A ver si en 2020 hay esa posibilidad, pero siempre, siempre, el público valenciano forma parte de todas mis giras.