De Tomorrowland a València, Nervo hará bailar a la ciudad en Marina Beach Club

Esta vez los fans valencianos del EDM y el electro house no tendrán que viajar hasta Bélgica para bailar al ritmo de dos de las dj's más cotizadas del momento, Nervo. Estas gemelas australianas, que ocupan el número 27 en la clasificación anual de mejores pinchadiscos que realiza la revista DJmag, actuarán el próximo viernes 26 de julio en Marina Beach Club.

Nervo, habituales de grandes festivales y eventos musicales internacionales, pondrá a bailar a la ciudad solo cinco días después de actuar en el festival Tomorrowland, el más prestigioso y reconocido del mundo. Será una de las pocas oportunidades que los seguidores valencianos y españoles puedan disfrutar del dúo australiano con tanta proximidad, pues estas hermanas suelen actuar en grandes recintos.

Miriam Nervo y Olivia Nervo se han dejado ver poco este 2019 debido a su doble embarazo, por lo que la actuación en el club valenciano ha generado un gran interés. Además de por su música, el dúo es reconocido por su activismo en defensa de los derechos LGTBI.

Desde el club valenciano explican que se trata de "una oportunidad única para verlas de cerca y en directo", además de un gran evento dentro de la programación anual de dj's internacionales que "va creciendo y mejorando cada año" y ha logrado asombrar a "muchos empresarios de la isla vecina que ven como su monopolio de dj's internacionales se ha roto con Marina Beach Club".

El dúo australiano no sólo es famoso por su faceta de dj en todo el mundo, también han compuesto temas para Kesha, Richard Grey, Sophie Ellis-Bextor, Ashley Tisdale e incluso las The Pussycat Dolls. El grupo es conocido por co-escribir con David Guetta y Kelly Rowland la canción número uno, When Love Takes Over, que pasaría a ganar un Grammy. A continuación puedes ver su actuación íntegra en Tomorrowland 2018.