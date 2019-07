Un refugio del calor veraniego en La Marina de València

La Base de La Marina de València estará abierta al público todo el verano. Situada en la antigua base del Alinghi, frente a la recién inaugurada playa urbana, La Base de la cultura, la creatividad y la innovación será de libre acceso -también dispondrá de Wifi gratuito- como espacio de encuentro abierto a la ciudadanía durante el periodo estival, desde las 11 y hasta las 00 de forma ininterrumpida hasta el 15 de septiembre. Las múltiples posibilidades de La Base y el hecho de tratarse de un espacio cubierto, convierten el edificio en un gran refugio del calor veraniego.

Visitar la exposición The Social Life of Great Waterfronts, disfrutar de El Oasis -nueva zona gastronómica y musical que se inaugurará el miércoles 24 de junio-, o simplemente habitarla como espacio de estudio o intercambio de ideas son algunos de los usos que propone La Marina de València para este espacio de programación continua que ya ha albergado actividades como el Placemaking Week Europe o el Cicle Base.



The Social Life of Great Waterfronts, frentes marítimos con "alma"

La exposición The Social Life of Great Waterfronts, comisariada por Fred Kent y Kathy Madden, dos de los urbanistas más influyentes del mundo y co-fundadores de la organización Project for Public Space, se inauguró dentro de la programación del festival Placemaking Week Europe 2019 celebrado el pasado mes de junio. El objetivo de la expo es mostrar las herramientas clave para el desarrollo económico urbano y la creación de espacios públicos sostenibles, accesibles y participativos, así como analizar y visibilizar diferentes casos prácticos exitosos de ciudades con frentes de agua a lo largo de todo el mundo.

Los frentes marítimos son espacios públicos que están estrechamente relacionados a el "alma" de la ciudad. No podría existir Estocolmo sin su puerto, ni San Francisco alejado de la bahía, ni París sin el Sena. No obstante, transformar un frente de agua en un animado punto de encuentro para la ciudadanía está lleno de desafíos. Esto nos lleva a formularnos la pregunta sobre qué es una ciudad. ¿Se mantendrá la ciudad en el planteamiento más tradicional basado en los edificios de viviendas, torres de oficinas y construcción de carreteras o reivindicará audazmente los valores de la comunidad creando un lugar de reunión que atraiga e inspire a dicha comunidad? La exposición recoge una cuidada selección de imágenes del extenso archivo fotográfico de Frend Kent y Kathy Madden, co-fundadores de la organización sin ánimo de lucro PPS (Project for Public Spaces), realizando un recorrido a través los distintos frentes de agua que han sido planificados y desarrollados de manera exitosa, destacando la vida social que se genera alrededor de ellos.