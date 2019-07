La leche, enemiga del vientre plano

¿Tu vientre se te hincha con frecuencia? La sensación de tener la barriga como una auténtica pelota puede llegar a ser verdaderamente molesta, puede incluso cambiarnos el humor y sobre todo desfigurar nuestra estética. El origen de este problema puede ser de diferentes índoles, pero una de las más frecuentes deriva de tomar un simple vaso de leche de vaca al día. Como lo oyes, te vas a quedar blanco de lo que provoca en tu organismo.

¡Entérate bien de lo que ocurre con la leche de vaca en tu cuerpo! No debemos olvidar que nos nutrimos de lo que asimilamos, no de lo que comemos. Puedes comer mucho y no asimilar nada, la proteína de la leche de vaca es tan grande que NO se asimila, ¿y que ocurre con aquello que no asimilamos?...

En el caso de la lactosa (proteína de la leche), es una molécula enorme que NO puede ser asimilada por nuestro organismo, así que se acumula en el intestino grueso provocando malas fermentaciones y putrefacciones. La consecuencia es nefasta: vientre hinchado de gases originados por estas fermentaciones y estreñimiento.

También se relaciona con la ingesta de leche de vaca diferentes tipos de acné, piel seca, caída de cabello, alteraciones ginecológicas, asma, bronquitis, eccema, rinitis, diarreas y hasta algunos tipos de cánceres por causar la alteración del PH en sangre.

La leche y sus derivados no son demasiado recomendables, pues hará que tus intestinos acumulen desagradables flatulencias en el mejor de los casos. Para tener un vientre plano NO le des a tu organismo alimentos incompatibles.

