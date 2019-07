10 anys d'Arenal, èxit inimaginable

Aquest estiu Borriana (Plana Baixa) celebra el 10é aniversari de l'Arenal Sound. Aquest festival va començar amb força, però ningú imaginaria que deu anys després del seu naixement, esgotaria totes les entrades en 14 hores. Si hui dia encara no tens clar si vols anar o no, sentim dir-te que el mateix dia que els abonaments van eixir a la venda es van esgotar, tot i que el festival no havia confirmat a cap artista. Però encara pots tindre sort i provar a veure si queda alguna entrada d'un dia.

Potser siga la platja de Borriana, el cartell que pareix que millora per anys o simplement que el festival s'ha consolidat de tal forma que a molts no els importen ni els artistes que veuran. Tot i això, amb la quantitat d'estils que es mesclen al cartell de l'Arenal és quasi impossible que no te n'agrade cap. Tres escenaris, un d'ells situat a vora platja, i una tarima al costat de la piscina on es fan festes durant el dia per refugiar-se de la calor.

Aquest any al cartell podem trobar des de l'electrònica de Martin Garrix, passant pel rock de Thirty Seconds to Mars o el reggae d'Adala and The Same Song Band i acabant amb Zoo.