Belinda Washington: «Soy una ex tímida pero todavía siento vergüenza de muchas cosas»

Belinda Washington está de moda. La presentadora arrasa con la canción «5 deditos» surgida en la serie «Paquita Salas» y en los próximos días se entrenará el reality de Telecinco «Ven a cenar conmigo: gourmet edition» en el que participa.

Belinda Washington está de moda. La presentadora arrasa con la canción «5 deditos» surgida en la serie «Paquita Salas» y en los próximos días se entrenará el reality de Telecinco «Ven a cenar conmigo: gourmet edition» en el que participa.

P ¿Qué es lo primero que metes en la maleta?

R El cepillo de dientes y la pasta.

P ¿Qué es lo último que haces antes de irte a la cama?

R Rezar, mirar el móvil y apagar la luz.

P En tu bolsa de aseo nunca falta...

R Toallitas desmaquillantes, desodorante y el cepillo de dientes.

P Para dormir: ¿pijama, ropa interior o desnuda?

R Como cada cual quiera imaginar.

P No sales nunca de casa sin...

R Cerrar la puerta.

P ¿Qué no puede faltar en tu nevera?

R Lechugas, tomates, aguacates y verduras.

P ¿Qué no falta en tu bolso?

R Una barra de labios, las llaves y el monedero.

P Si fueras invisible por un día, ¿qué es lo primero que harías?

R Escuchar lo que dicen de mí cuando no estoy y hacer bromas.

P ¿A quién le darías un pisotón?

R Al que baile conmigo.

P Si te entregan 1000 euros con la condición de que te los gastes en media hora, ¿qué te comprarías?

R Me haría un buen masaje, una buena comida en familia y un crucero para mi madre.

P ¿Te acuerdas en qué gastaste o invertiste el primer sueldo?

R En un maravilloso viaje a Málaga.

P Una canción que nunca te cansas de escuchar.

R Cualquiera de Rosana, Ed Sheran o Rosalía.

P ¿En qué ocasiones mientes?

R Cuando quiero ser piadosa.

P ¿En qué te molesta perder el tiempo?

R Cuando estoy metida en un atasco, en las largas colas...

P ¿Para qué te consideras un as?

R Para las mangas.

P ¿Y para qué una negada?

R Para las matemáticas.

P Un pensamiento que te aporte energía.

R Dar las gracias y pensar ¡Tú puedes!

P Un adjetivo con el que te definirías.

R Alegre.

P ¿Un deseo por cumplir?

R Seguir viviendo.

P ¿Una extravagancia?

R Cantar jazz con mi fabulosa banda.

P ¿A qué tienes miedo?

R A ver sufrir a los míos.

P ¿Qué plato prepararías a un amigo?

R Milhojas de mango y foie.

P ¿Con quién te gustaría ir a cenar?

R Con una persona que tenga conversación y mucho sentido del humor.

P ¿Qué te da corte?

R Soy una ex tímida pero todavía siento vergüenza por muchas cosas.

P Cuélgate una medalla.

R Soy más de colgarlas.