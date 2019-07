Qué hacer en Valencia: Batalla de Flores, Solmarket y otros planes.

La Comunitat Valenciana no es solo de sol y playa. La cultura, la música, los museos, la gastronomía y lo mejor del ocio llenan las calles de la Comunitat durante todo el año, algo que permite disfrutar del tiempo libre de una forma diferente a lo que asociamos los meses de verano.

Así, la C. Valenciana ofrece una gran variedad de planes que no invitarán a estan en casa durante todo el fin de semana, sino que te harán salir para sacar el máximo partido a tus días libres. No hace falta que busques, porque nosotros te proponemos qué hacer en València.

24 horas Cyclo Circuit - Ricardo Tormo

El Circuito Ricardo Tormo será escenario de los amantes del ciclismo. La localidad de Cheste acogerá este fin de semana, el 27 y 28 de julio, la quinta edicion de las 24 horas Cyclo Circuit, el Campeonato de España de Ultraciclismo de la Federación Española de Ciclismo.

Más de cien corredores partiparán en la pista de cuatro kilómeteros, en una competición inspirada en las 24 horas de Le Mans. Las bicicletas se sitúan en un lado de la salida y los corredores en el opuesto.

Batalla de Flors - Albereda

La Gran Fira de València llegará a su fin este mismo domingo con la tradicional Batalla de Flors. Desde 1891, es un evento imprescindible para los valencianos y las valencianas donde una larga hilera de carrozas llevarán por las calles de l'Albereda un diluvio de flores que harán de la jornada un espectáculo de colores.

La Batalla de Flors llenarán València de dulzainas, tabales y traidición valenciana, seguido de un desfile de carrozas y una entrega de premios que dará inicio a más de un millón de clavellones cruzando el cielo de la ciudad.

Para poder asistir a los palcos, el Ajuntament de València organizó un sorteo para la compra de los abanos. Aquí puedes consultar los resultaodos si aún no los conoces.

Solmarket 2019 - Playa de El Puig

La playa de El Puig acoge desde hoy mismo hasta el 18 de agosto Solmarket 2019, un festival gastronómico y de ocio familiar que contará con una amplia oferta de ocio para poder disfrutar de los atardeceres mágicos junto al mar con los tuyos.

El festival, con entrada gratuita, contará con música en directo, food trucks, talleres infantiles, concursos, magia y arte que se podrá disfrutar desde las 19:00 horas hasta la una de la madrugada. A partir de las 21:00, el evento contará con conciertos de diferentes estilos musicales, con tributos de grupos como AC/DC, Coldplay, Rolling Stones y U2.

La cuarta edición del Solmarkt se inaugurará a hoy viernes a las 20:00 horas por todo lo alto, con una suelta de 1500 globos y con 500 bebidas gratuitas para los más rápidos, don promoción 2x1 hasta las 21:20 horas.

Un Llac de Concerts - Ciutat de les Arts i les Ciències de València

Este viernes la Ciutat de les Arts vibrará con conciertos al aire libre, organizados por estudiantes del campus de Berklee en València. Música jazz, rock, funk, latino y muchos estilos más llenarán este complejo en el cauce del Túria.

La entrada es gratuita y comenzará a las 20:00 horas.

Los Escalones del IVAM - València

La música electrónica será protagonista también hoy viernes en la explanada del IVAM. A partir de las 21:30 horas, tendrán lugar las actuacciones de Toni Copas + Never Dull. Todo irá acompañado de la instalación artística del grupo Aranea, un anillo de '13x8' metros suspendido a una altura de entre 4,2 y 8 metros que lanza agua pulverizada para generar un microclima, lo mejor para refrescarse.

Correfoc - València

A partir de las 23:00, en le marco de Els Focs de la Fira, el centro València se llenará de la magia del fuego y espectáculos pirotécnicos. El Correfoc, que comenzará en el Carrer de les Barques y finalizará en la Estació del Nord, ofrecerá un espectáculo donde demonios y bestias de gfuego serán el principal atractivo donde los visitantes podrán participar como espectadores o de forma activa, corriendo con los demonios y acompañándoles en sus danzas en una noche mágica.

Como el fuego es el protagonista, no está de mas tomar precauciones, como vestir ropa que pueda proteger de quemaduras o protegerse los ojos, así como un buen calzado.

XXII Festival de Jazz - València

El sábado 27 de julio, a partir de las 21:00 horas, lo mejor del jazz de València visitará Natzaret, en la plaza del Santísimo Cristo. La encargada de dar vida al barrio en la el último sábado de la Gran Fira será Carolina Araoz Septer.



Estas y muchas más son algunas de las opciones que te damos para disfrutar al máximo de València en este fin de semana.