Series imprescindibles para este verano

El verano es sinónimo de vacaciones, descanso, ocio y ponerse el día con los hobbies que más nos gustan. Deporte, pasear, viajar€ Son muchas las opciones que se presentan, pero existe una actividad que, sin duda, es un denominador común en todos los hogares españoles y prácticamente en el resto del mundo: sentarse en el sofá y disfrutar de una buena serie, o de dos o las que se puedan. La oferta es tan amplia y variada que es prácticamente inabarcable para una persona el poder estar al día de todos los lanzamientos que se producen. La proliferación de las plataformas en streaming como Netflix, HBO o Amazon Video dan lugar a un impresionante catálogo en el que destacan ficciones protagonizadas por primeras espadas del mundo de la interpretación, ya sean españoles o internacionales.

El verano llega cargado de nuevos estrenos que buscan hacerse un hueco en el Olimpo seriéfilo. Es el caso de The Boys, un cóctel de acción en estado puro o la adaptación televisiva del clásico Cuatro bodas y un funeral. Pero si hay un acontecimiento que está generando una gran expectación por su regreso es el estreno de la tercera temporada de Stranger Things. Los fans esperan impacientes el poder regresar al pueblo de Hawkins después de haber estado un año huérfanos de las andanzas de Once, Mike, el sheriff Jim Hopper y compañía en su incesante lucha contra las criaturas del «mundo del revés».

Comedia, romanticismo, nostalgia, política, fantasía€ La oferta que viene este verano busca cautivar a todo tipo de públicos. Por ello, para que no le quede ningún estreno importante en el tintero, aquí le ofrecemos las 10 ficciones que no puede perderse estas vacaciones.



The Loudest Voice (En Movistar + desde el 1 de julio)

Un Russell Crowe entrado en kilos (por exigencias del guion) y prácticamente irreconocible protagoniza este drama político que se centra en la reforma que sufrió el Partido Republicano de Estados Unidos a mediados de los años 90 para convertirse en la agrupación política que se conoce hoy en día. Crowe encarna al ya fallecido Roger Ailes, fundador de Fox News en 1996 con el apoyo del magnate de la comunicación Rupert Murdoch y que llegó a convertirse en uno de los hombres más poderosos de Estados Unidos y cabeza clave del partido. Al ganador del Oscar por Gladiator le acompaña Naomi Watts como Gretchen Carlson, presentadora del programa Fox & Friends y considerada como una de las pioneras del movimiento #MeToo que inició una batalla legal contra Ailes por abusos sexuales. Una lucha que acabó con la caída de una de las cadenas de noticias más importantes de la televisión americana.



Stranger Things (En Netflix desde el 4 de julio)

Con permiso de Juego de tronos, el regreso de Stranger Things es el más esperado del año. Si en la segunda temporada acompañábamos a los jóvenes protagonistas de la ficción por un terrorífico Halloween en Hawkins, ahora es el momento de disfrutar de un verano, el de 1985, que tampoco podrán olvidar. Once, Mike, Dustin, Lucas, Will y su nueva amiga, Max comienzan sus esperadas vacaciones con la promesa de unos meses de diversión y la llegada de los primeros romances. Sin embargo, el mal acecha al otro lado, y lo hace en su forma más grotesca. Una horrenda criatura busca encontrar el paso del «mundo del revés» a la realidad en la que habitan los protagonistas. «Esta temporada es la más divertida, aunque también la más terrorífica e intensa», han prometido Ross y Matt Duffer, creadores de la serie.



Cuatro bodas y un funeral (31 de julio en Hulu)

Sí, la serie hace referencia a la icónica película romántica que hizo historia en la década de los 90. Cuatro bodas y un funeral es una nueva adaptación del clásico de Mike Newell, protagonizado por Hugh Grant, Andie MacDowell, Rowan Atkinson o John Hannah, entre otros. En esta ocasión, la historia la protagoniza Nathalie Emmanuel (la Missandei de Juego de tronos) quien da vida a Maya, una directora de comunicación de una campaña política que viaja a Londres para acudir al enlace de una amiga. Una visita que cambiará su universo para siempre, cuando salga a la luz un secreto que ha permanecido oculto durante años en el grupo de amigos. Andie MacDowell ha confirmado que aparecerá en este «remake», aunque dará vida a otro personaje diferente al que interpretó en 1994.



La Casa de Papel (Tercera temporada desde el 19 de julio en Netflix)

La ficción de atracadores más popular de España regresa con su enigmática tercera temporada. Después de triunfar en medio mundo tras ser adquirida por Netflix, los personajes interpretados por Úrsula Cerbero, Álvaro Morte, Alba Flores, Miguel Herrán, Jaime Lorente e Itziar Ituño tienen que dejar a un lado su apacible vida para llevar a cabo una nueva misión. "Después de conseguir huir con los mil millones de euros, El Profesor recibe una llamada: uno de los miembros de la banda ha sido capturado. La única manera de rescatarlo, y de proteger el paradero secreto de los demás, es volver a reunirlos a todos para llevar a cabo un nuevo atraco, el atraco más grande jamás pensado", reza la sinopsis oficial. Al reparto se incorporan Hovik Keuchkerian, como Bogotá; Rodrigo de la Serna, como El Ingeniero; Fernando Cayo, como Tamayo y Nawja Nimri, como la inspectora Alicia Sierra.



Las Chicas del Cable (Netflix, el 9 de agosto)

Lidia, Marga, Ángeles y Carlota regresan al Madrid de los años 30 para asistir a una época de cambio y lucha. «La cuarta temporada de 'Las Chicas del Cable' comienza en septiembre de 1931, un año después de la explosión en la Compañía. Un periodo histórico marcado por el fin de la monarquía y un nuevo régimen político: La República. En la calle, la lucha por la igualdad, los derechos y las libertades de la mujer es un hecho. El acceso a la formación, a cargos públicos y el derecho al voto marcarán un antes y un después. Las chicas serán abanderadas de estos nuevos éxitos, pero nuevos obstáculos surgirán en su camino hacia la libertad», señala la sinopsis oficial de esta ficción.



The Boys (Amazon Prime Video hoy, 26 de julio)

En la época de los superhéroes en pantalla no podía faltar el particular estreno de una serie de enmascarados. Pero, mucho ojo, The Boys no es una aventura de justicieros al uso. Esta ficción basada en el cómic homónimo de Garth Ennis y Darick Robertson representa el lado más oscuro de la fama de los héroes. Un grupo de agentes especiales del gobierno, encabezados por el actor Karl Urban, se dedica a reunir información (trapos sucios, más bien) para controlar a un grupo de héroes conocidos como Los Siete. Todo se complica cuando este equipo secreto decide sacar a la luz los secretos más oscuros de estos «dioses en la Tierra» que abusan de su asombroso poder. Cóctel de sangre y violencia.



Glow (Netflix, el 9 de agosto)

Lucha libre, actrices que tratan de hacerse un hueco en Hollywood, humor agridulce€ Y todo ello ambientado en la década de los 80. Esta es la receta de Glow, la serie de un intrépido grupo de guerreras que buscan labrarse un futuro triunfando en el ring y en la televisión. Las protagonistas inician una nueva etapa en Las Vegas como estrellas del Hotel Casino Fan-Tan. «Esta temporada no se parece a nada que hayamos rodado antes y realmente hemos abrazado todo lo que es Las Vegas: el peligro, la emoción, el sexo, la locura€ Creo que hay mucho libertinaje en la temporada 3», anticipaba la actriz Alison Brie, que da vida a Ruth Wilder, la protagonista de esta ficción.



Beforeigners (Se estrenará en HBO el 21 de agosto)

HBO apuesta por la ciencia ficción con una serie original que llega desde Noruega. Esta producción arranca con unos poderosos flashes de luz en el océano que dan paso a la llegada de hombres y mujeres del pasado. Vienen de distintas épocas: la Edad de Piedra, la era de los vikingos y el final del siglo XIX. Nadie puede entender cómo esto es posible y los «viajeros» del pasado, llamados «beforeigners», no guardan memoria de lo que ha ocurrido. «Nuestra idea explora los efectos de la llegada de refugiados de otra época en la sociedad actual», afirman Anne Bjornstad y Eilif Skodvin, guionistas de esta ficción.

Cristal Oscuro: La Era de la Resistencia (Llegará a Netflix el 30 de agosto)

El 17 de diciembre de 1982 llegó a las salas de cine El cristal oscuro, la primera película de acción real de la historia que no contaba con ningún ser humano en escena. Un relato de criaturas mágicas en un reino de cuento que rápidamente se convirtió en un éxito en taquilla y una película de culto. Ahora, Netflix ha decidido recuperar esta historia con una miniserie a modo de precuela en el que tres jóvenes miembros de la tribu Gelfling descubren un terrible secreto que los llevará a iniciar una rebelión contra el cruel Emperador. La batalla entre los «gelflings» y los «skeksis» da comienzo cuando los protagonistas descubren que el cristal de la verdad, una poderosa fuente de poder del mundo de Thra, es corrompido por sus malvados enemigos.