Guía 'sounder': Todo lo que debes saber antes de ir al Arenal Sound 2019

Verano es sinónimo de festivales. Desde que da comienzo la estación más calurosa del año, diferentes ciudades y pueblos de toda España se preparan para acoger a cientos de jóvenes que llegan para disfrutar del ambiente y la música. Pero, ¿estás tú preparado para pasar una semana fuera de casa durmiendo en un camping? Si este año vas a ser un 'sounder' y sobre todo, si es tu primera vez, hay algunas recomendaciones que pueden serte de mucha utilidad.

Qué llevar

Esta probablemente sea la mayor duda que te surja durante los días previos al festival: qué llevar, dónde llevarlo... Lo primordial: la tienda de campaña y un colchón hinchable -o esterilla en su defecto- para poder dormir. Sin embargo, con esto no basta, si quieres estar a gusto en el camping necesitas algunos extras que harán tu estancia más agradable: sillas de playa y una mesa, sobre todo si no quieres comer en el suelo.

Piensa que la prioridad no es la ropa, no es un desfile de moda, si no la comodidad y no pasar hambre. Así que olvidate de maletas porque ocupan mucho espacio en el coche y quitan sitio a los objetos verdaderamente importantes. Con una mochila basta. Son muchos días, sí, pero con una camiseta por día y un par de pantalones, sobra. Para no cargarla en exceso y que no reviente, con unas chanclas y unas zapatillas (las más cómodas que tengas), es suficiente.



Comida

Si el objetivo es pasar un festival bueno, bonito, pero sobre todo, barato, se sobrevive a base de latas de conserva, fiambre, pan de sándwich y fuet. Nada de lujos. Para algún capricho tenemos lo que se pueda conseguir en los supermercados más cercanos. Hemos de tener en cuenta que cerca del recinto Arenal Sound hay dos supermercados y que durante la semana que dura el festival conseguir comida, bebida, hielo, alcohol... se vuelve complicado, todo el mundo quiere comprar algo.

Dentro del recinto Arenal Sound existen puestos de comida con bastante variedad -y de bastante calidad- para ser un festival: pizzas, macarrones, hamburguesas, paellas, arroces, patatas fritas... No es que sea muy barata, todo hay que decirlo. Pero el último día del festival rebajan su precio, necesitan deshacerse de todo, tras acabar el Arenal marchan directo a otros festivales.

Otro dato importante es que está prohibido hacer fuego, no se puede cocinar nada, todo ha de ser preparado de casa. Un buen truco para comer y cenar algo decente el primer y segundo día es llevarse varios tuppers hechos de casa. No te olvides de la nevera para conservar tu comida.



Bebida

Mucha gente piensa que cuando va a un festival es para estar las 24 horas del día borracho. No os engañéis, los días se hacen muy largos y hay tiempo para todo. Una cerveza fresquita siempre apetece pero es muy importante llevarse mucha bebida no alcohólica: zumos, batidos, gazpachos y mucha, mucha agua. El cuerpo necesitará un respiro y refrescarse, recuerda que el alcohol no es un buen aliado para esto y que de buena mañana para acabar con la resaca un zumo o batido fresquito te va a ser de mucha ayuda.

Es importante recalcar que la organización no permite el paso de vidrio dentro del recinto de acampada. Si ya has comprado tu bebida lo mejor es que la pases a botellas de plástico antes de salir de casa.

Recuerda que a los conciertos no puedes pasar bebida bajo ningún concepto. Se realizan varios registros antes de acceder al recinto. Pero no te preocupes, no vas a pasar sed, en cada escenario hay servicio de barra.

Arenal Sound ofrece un Kit Ahorro de bebida que, por 11 € te ofrece una botella de alcohol, 2 botellas de refresco, 6 vasos y una bolsa de hielo.



Camping

El buen rollo en el camping es sin duda uno de los puntos más fuertes. Tanto de noche como de día la gente entona cánticos y grita palabras que ya son míticas en todo el festival, algo que te hace sentir como si fueras parte de ello, que te sientas como en casa.

Arenal Sound ofrece dos posibles zonas de descanso: el Camping Arenal y el Camping Malvarrosa. Ambas abrirán sus puertas a primera hora del martes 30 de julio y cerrará a las 14 h. del lunes 5 de agosto.

La zona de descanso ARENAL es la que se encuentra situada junto al recinto de conciertos. Cuenta con todo tipo de servicios e instalaciones como duchas, baños, limpieza, seguridad 24 horas, zona de glamping, stands de comida y bebida, consignas, recarga de móviles, zona de sombras y puntos limpios.

La zona de descanso MALVARROSA se encuentra a solo 15 minutos del recinto de conciertos y a 3 minutos en Sounder Bus. Cuenta con todo tipo de servicios, al igual que la zona Arenal.



Transporte

Arenal Sound ofrece el Sounder Bus 2019, un bono bus que permite viajar todas las veces que quieras en cualquiera de las rutas habilitadas para Arenal Sound y el resto de sus líneas del 30 de julio al 5 de agosto.

El Sounder Bus tiene un precio de 15 euros y te permite moverte del camping a la zona de conciertos durante los días de festival, tanto de día como de noche. También te conectará con los pueblos de los alrededores.



Higiene: el debate de pagar o no

Respecto a la higiene personal, hay opción de acceder a las instalaciones puestas gratuitamente o a las de pago. Si quieres un festival low cost, usa las gratuitas. Eso sí, no te esperes una gran infraestructura. Las duchas son mixtas, sin separación, y sin posibilidad de regular la temperatura. El agua sale, literalmente, congelada. Pero tranquilos, con el calor que hace lo agradeceréis.

Respecto a los aseos, igual que las duchas, pueden ser de pago o gratuitos. Los gratuitos dan bastante pena y sus condiciones están muy lejos de ser higiénicas ¡no te olvides de llevarte el papel al baño, lo más seguro es que no haya!

Si prefieres estar más cómodo, los de pago cuestan un euro por uso. Cuentas con una cabina privada con pestillo y papel higiénico además de una pila para asearte. Estás de festival, sí, pero ir al baño a gusto es algo innegociable.



La playa y la piscina, solución al calor

La playa es una gran opción para quitarte el calor. Un punto fuerte del Arenal es que tiene la playa justo enfrente de la zona de conciertos. En apenas 2 minutos llegas a la arena, pero está siempre repleta de gente, suele agobiar bastante.

Además, puedes bañarte en la piscina del Arenal Sound, mientras disfrutas de los conciertos del Pool Stage.



El drama del dinero, ¿cuánto hay que llevar?

Llévate dinero de más, pero tampoco una gran cantidad, piensa que apenas vas a gastar dinero más allá de lo que puedas comprar en comida y/o bebida. No vas a traerte de vuelta souvenirs. Eso sí, nunca sabes qué puede pasarte y qué vas a necesitar en alguna situación de emergencia. Te vendrá bien para comprar comida caliente y bebida fría de los diferentes stands que se montan.

Además, si eres un adicto al móvil y no puedes desengancharte de él ni yendo de festival los campings tienen un puesto de recarga y servicio de prestación de cargadores. Las casas que están alrededor y los puestos de comida que hay desde el camping hasta la zona de conciertos también cargan los móviles.

Un consejo es que te olvides lo máximo posible del móvil, estás con tus amigos, úsalo solo para avisar a tus padres de que estás bien y para hacer alguna foto de postureo para las redes, nada más.

En el recinto del Arenal Sound no solo se vive en euros, también están los tokens, la moneda oficial del festival. Con ellos se puede comprar bebida (alcohólica y energética) dentro del recinto tanto de conciertos como el recinto de acampadas. A la hora de comprar la comida no es necesario cambiar a tokens, se cobra en euros.