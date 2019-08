Festivales y escapadas para pasar el fin de semana

La Comunitat Valenciana no es solo playa. La cultura, la música y las fiestas llenan las calles de la Comunitat durante todo el año, y permite disfrutar del tiempo libre de una forma diferente a lo que asociamos los meses de verano.

Así, la C. Valenciana ofrece una gran variedad de planes que no invitarán a estan en casa durante todo el fin de semana, sino que te harán salir para sacar el máximo partido a tus días libres. No hace falta que busques, porque nosotros te proponemos qué hacer en València.

"Nino Bravo in Memoriam" - Aielo de Malferit

Una de las voces valencianas más conocidas internacionalmente volverá a las calles de Aielo el próximo domingo día 3. "Nino Bravo In Memoriam" repasa la trayectoria perosnal y profesional del mítico cantante el día en que habría cumplido 75 años, acompañado de la Unió Musical d'Aielo.

El homenaje contará con la participción de Felipe Garpe, ganador del concurso televisivo "Yo soy Nino Bravo". Además, su hija Eva Ferri participará en esta jornada en la que se recordarán los éxitos de la vida y obra de Nino Bravo en una noche especial.

También las puertas de su museo estarán abiertas desde las 18:00 horas hasta las 21:00.

El evento tendrá lugar el domingo 3 de agosto en L'Eixample, a las 23:00 horas.

Arenal Sound Festival - Borriana

La Comunitat es sin duda la tierra prometida para los amantes de los festivales. El que ya se ha convertido en el más multitudinario de España, el Arenal Sound, tiene lugar desde el martes 30 de julio hasta el domingo 4 de agosto en Borriana.

Los días grandes empiezan el jueves día 1, con nombres como Karol G, Dellafuente, Don Patricio o La Pegatina. También en los días siguientes el festival ha apostado fuerte con artistas como Martin Garrix, Fangoria, Rayden o Zahara el viernes, Thirty Seconds to Mars o vetusta morla el sábado.

Don Diablo, Morat, C. Tangana y Beret cerrarán el domingo el décimo aniversario del festival, que espera romper las espectativas un año más en cuanto a impacto económico y número de visitantes.

Además, el Arenal Sound ofrece la comodidad de tener la playa pegada al recinto para poder refrescarse, y ofrece conciertos en la piscina que la organización prepara cada año en su "Beach Club".

Pero si no tienes la entrada o no quieres pagarla, siempre puedes ir a Borriana a disfrutar del ambiente de los chiringuitos del paseo marítimo, que funcionan como complemento perfecto a un fin de semana lleno de música y diversión.

Melomans - Teatre Talia de València

Melomans visitará el Teatre Talia de València hasta el domingo 4 de agosto con su espectáculo "Se canta pero no se toca".

Melomans es un grupo vocal y teatral creado en 2010 por cuatro jóvenes artistas valencianos: Edu Escartí, Gonzalo Manglano, Javi Reig y Pau Ferrer. Sin más instrumentos que sus propias voces y con el humor como sello distintivo, Melomans se ha convertido en un referente de la música a capela en España.

Su repertorio abarca todo tipo de estilos, desde clásicos del pop y del rock internacional (Elvis, Beatles, Queen...), hasta grandes hits actuales (Lady Gaga, Shakira...), pasando por artistas como Les Luthiers, Serrat o Tequila y otros géneros como boleros, habaneras, bossa, barbershop, doo-wop o bandas sonoras de películas.

Las actuaciones se darán el viernes a las 20:00, el sábado a las 18:00 y a las 21:00, y el domingo a las 19:00 horas, y las entradas se pueden conseguir por 14 o 16 euros.

Pou Clar - Ontinyent

Si eres más de montaña y paisajes increíbles donde poder refrescarte, tu sitio para este fin de semana es el Pou Clar d'Ontinyent.

El Pou Clar es el paraje fluvial más importante del municipio y alberga importantes valores naturales y paisajísticos. El río Clariano nace allí mismo y en sus primeros metros configura un seguido de pozos excavados por el agua sobre roca calcárea conformando un paisaje bien singular de formas redondeadas y de tranquilas láminas de agua donde podrás difrutar de un buen baño y refrescarte.

También podemos aprovechar y hacer alguna de las rutas de senderismo que el paraje ofrece y que encontrarás señalizadas.