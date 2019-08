Entreparèntesi - Kilòmetre zero

La banda de Pego Entreparèntesi ha publicat Kilòmetre zero, alguns anys després que publicaren Funambulista. El seu estil és el metal, mesclant-hi un rap contundent sense arribar a ser una banda de rap, acompanyat i ben portat per tres veus que alternen i que van al compàs de la potència rítmica, que igual s'enfilen forçant la gola com es suavitzen quan toca cantar balades. El metal i la balada, una llarga història d'amor. A Kilòmetre zero el quintet de la Marina Alta compta amb algunes col·laboracions de proximitat precisament, com la d'Ivan Gosp (Aspencat) que va fer els seus debuts amb el metal i la d'Estefanía Aledo de la banda de metal Mind Driller.