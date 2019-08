El Paraíso, mis queridos animales

Cuidado donde ponéis los piezucos este verano; me explico, cuando vayáis a la playa tratad de evitar pisar las dunas; son imprescindibles para impedir la erosión costera además de ser refugio de fauna y flora. Si veis balizas señalizadoras, no penséis que os quieren fastidiar, es una forma de preservar la vida que habita allí. Y si estáis tumbados en la arena y se acerca algún escarabajo pelotero, quedaos quietos, dejaos observar y transitar, no pican ni hacen nada, es muy posible que os atraviesen como si fuerais un puente elevado. Además las tortugas contra todo pronóstico, nos están visitando este año. Los expertos piden máxima atención. Puede ocurrir que en un paseo tengamos el privilegio de asistir a una puesta de huevos. De inmediato llamad al 112 y sentíos orgullosos de apoyar la existencia. Aprovechad este verano para sentiros uno con el planeta, para pertenecer a sus aguas, a sus ríos y montañas. Para saborear la sal de sus mares, para dejaros mecer en sus aguas. Dotaros de gafas y tubo comprobad como acuden los pececillos a vuestro encuentro. Encontraos con su mirada, son seres salvajes y libres, es un honor conocerlos. Admirad sus colores, su comportamiento y luego anotadlo en una libreta, incluso dibujadlos. Escribid curiosidades y sacad conclusiones. Será un día inolvidable, habréis estado en auténtica comunión con la naturaleza y no os habrá costado un céntimo.