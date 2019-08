El rock no falla a la Fira de Xàtiva

S'aproxima una nova edició de la La Fira d'Agost de Xàtiva i no podia faltar el concert de la Nit Jove. Enguany la localitat de la Costera comptarà amb el Diluvi, Auxili i La Fúmiga per fer-nos ballar, cantar i riure tota la nit. Podeu aconseguir la vostra entrada anticipada per tan sols 10€, aprofiteu per aconseguir-la online a Notikumi perquè a la taquilla costarà 15€.

Apunteu data i lloc, serà el dissabte 17 d'agost a les 22.00 hores al camp de futbol La Murta de Xàtiva. Allí podrem veure i escoltar els directes del Diluvi que arriba amb el seu nou disc «Junteu-vos»; el reggae-fusió d'Auxili que també han anunciat que pararan una vegada finalitzen la Gira 2019; i La Fúmiga, el grup alzireny revelació que ha portat la música de xaranga als escenaris amb gran èxit i cada dia suma més adeptes.